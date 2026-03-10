Ερντογάν σε Ζελένσκι: Η Τουρκία έτοιμη να φιλοξενήσει νέο γύρο συνομιλιών για την Ουκρανία

Η Άγκυρα επανέρχεται στο διπλωματικό προσκήνιο, προσφέροντας έδαφος για την επόμενη προσπάθεια διαλόγου.

10 Μαρ. 2026 18:55
Pelop News

Η Τουρκία εμφανίζεται έτοιμη να αναλάβει ξανά ρόλο οικοδεσπότη στις προσπάθειες διαλόγου για τον πόλεμο στην Ουκρανία, μετά την τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν την Τρίτη 10 Μαρτίου ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Σύμφωνα με ανάρτηση του Ουκρανού προέδρου, ο Τούρκος ηγέτης ξεκαθάρισε ότι η Άγκυρα είναι έτοιμη να φιλοξενήσει τον επόμενο γύρο συνομιλιών σε τριμερές σχήμα.

Ο Ζελένσκι ανέφερε ότι χαιρετίζει την τουρκική πρωτοβουλία και εξέφρασε την ελπίδα ότι αυτή η νέα προσπάθεια θα μπορούσε να αποφέρει αποτέλεσμα. Στην ίδια τοποθέτηση, ευχαρίστησε τον Ερντογάν για τη στήριξη της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας της Ουκρανίας, αλλά και για την ετοιμότητα της Τουρκίας να συμβάλει στη θαλάσσια ασφάλεια και στον ενεργειακό τομέα της χώρας του.

Η νέα αυτή κίνηση έρχεται μετά την αναβολή ενός προγραμματισμένου γύρου αμερικανοστήρικτων συνομιλιών, που είχε αρχικά τοποθετηθεί για το διάστημα 5 έως 9 Μαρτίου. Ο Ζελένσκι είχε δηλώσει πριν από λίγες ημέρες ότι η Ουκρανία και οι Ηνωμένες Πολιτείες συζήτησαν την αναβολή των επαφών λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή, ενώ είχαν ήδη τεθεί στο τραπέζι ως εναλλακτικοί τόποι η Τουρκία και η Ελβετία.

Η Τουρκία επιδιώκει εδώ και καιρό να διατηρήσει ενεργό μεσολαβητικό ρόλο στο ουκρανικό. Η Άγκυρα είχε ήδη φιλοξενήσει διαπραγματεύσεις Ρωσίας και Ουκρανίας το 2022, ενώ ο Ερντογάν έχει επανειλημμένα δηλώσει τα τελευταία χρόνια ότι η χώρα του είναι έτοιμη να στεγάσει νέες συνομιλίες ή ακόμη και μια σύνοδο κορυφής με τη συμμετοχή και της Μόσχας.

Σε αυτή τη φάση, πάντως, δεν υπάρχει ακόμη επιβεβαιωμένη ημερομηνία για τον επόμενο γύρο ούτε έχει διευκρινιστεί αν και πότε θα καθίσουν στο ίδιο τραπέζι οι τρεις πλευρές. Αυτό που προκύπτει είναι ότι η Άγκυρα επιχειρεί να επανέλθει ως βασικός διπλωματικός παίκτης, την ώρα που το ουκρανικό παραμένει ανοιχτό και επηρεάζεται από τις ευρύτερες γεωπολιτικές εξελίξεις.

