Ερώτηση Παπανδρέου, Παναγιωτόπουλου, Αναγνωστοπούλου για Καλόγρια

Με πρωτοβουλία του πρώην Πρωθυπουργού και Βουλευτή Αχαΐας του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Γιώργου Α. Παπανδρέου, του Βουλευτή Αχαΐας του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, Ανδρέα Παναγιωτόπουλου, και της Βουλεύτριας Αχαΐας της Νέας Αριστεράς, Σίας Αναγνωστοπούλου, κατατέθηκε κοινοβουλευτική Ερώτηση προς τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης και τους Υπουργούς Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σχετικά με το αίτημα ιδιώτη – επενδυτή, που στόχο είχε να εμφανίσει δημόσιες εκτάσεις ως μέρος της ιδιωτικής του ιδιοκτησίας, σε έκταση παλαιού αιγιαλού στην θέση «Καλογριά», του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων Κοτυχίου – Στροφυλιάς, ενταγμένη στο δίκτυο Natura 2000.

Με την Ερώτησή τους τονίζουν, εκτός των άλλων, ότι το παραπάνω αίτημα έγινε δεκτό από την Κτηματική Υπηρεσία Αχαΐας, κατόπιν αντιδεοντολογικών και αντιθεσμικών παρεμβάσεων του Γ.Γ. Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών, κ. Θανάση Τσιούρα και παρά την πλήρη αντίθεση του συνόλου των φορέων της περιοχής.

Επισημαίνουν, επίσης, ότι, έως σήμερα δεν έχει δοθεί κοινοβουλευτική απάντηση για την ανάγκη ιδιαίτερης προστασίας της συγκεκριμένης έκτασης του παλαιού αιγιαλού στη θέση «Καλογριά», παρά τις επανειλημμένες σχετικές Ερωτήσεις, γεγονός που κρίνεται κοινοβουλευτικά αντιδεοντολογικό.

Επιπλέον, υπογραμμίζουν την αντιδεοντολογική και αντίθετη σε κάθε έννοια δικαίου λογική του «εντέλλεσθε», που, όπως σημειώνουν, υιοθετήθηκε από την Κυβέρνηση.

Τέλος, οι Γιώργος Α. Παπανδρέου, Ανδρέας Παναγιωτόπουλος και Σία Αναγνωστοπούλου, απευθύνονται προς τους αρμόδιους υπουργούς, ζητώντας από την Πολιτεία να προβεί στις απαιτούμενες παρεμβάσεις προκειμένου να διασφαλιστεί ο δημόσιος χαρακτήρας του Εθνικού Πάρκου, η τήρηση της εθνικής και ενωσιακήςνομιμότητας, η οικολογική ακεραιότητα της περιοχής, όπως και η διαφάνεια στην διαχείριση, ζητώντας εκ νέου την απαραίτητη ανάρτηση όλων των σχετικών εγγράφων και αποφάσεων που την αφορούν, καθώς και την διερεύνηση περαιτέρω αναφορών και δημοσιευμάτων περί αίσθησης ενδεχόμενων πιέσεων προς υπαλλήλους που χειρίζονται τις συγκεκριμένες υποθέσεις.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της Ερώτησης:

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς:

1. τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης, κ. Κ. Χατζηδάκη

2. τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών, κ. Κυρ. Πιερρακάκη

3. τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Στ. Παπασταύρου

Θέμα: «Προστασία της έκτασης παλαιού αιγιαλού στη θέση «Καλογριά»,

εντός του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων Κοτυχίου–Στροφυλιάς από την

παραχώρηση-αναγνώριση κυριότητας σε ιδιώτη. Δράσεις προστασίας

και ανάδειξη της περιοχής».

Κύριοι Υπουργοί,

Πριν λίγους μήνες και συγκεκριμένα: α) στις 21/05/2025 με Αριθ. Πρωτ.

5545/949, β) στις 30/4/2025 με Α.Π. 5029, γ) στις 30/4/2025 με Α.Π. 5032 και

επιπλέον στις 13/11/2025 με Α.Π. 1114, καταθέσαμε στη Βουλή των Ελλήνων

Ερωτήσεις με αφορμή την αδήριτη ανάγκη να δοθούν άμεσες απαντήσεις αναφορικά με την πορεία του αιτήματος ιδιώτη – επενδυτή, που στόχο είχε να

εμφανίσει δημόσιες εκτάσεις ως μέρος της ιδιωτικής του ιδιοκτησίας, αναγνώρισης δηλαδή εμπράγματου δικαιώματος σε έκταση παλαιού αιγιαλού στην θέση «Καλογριά», επιφάνειας 35,237 στρ., εντός του δημοσίου ακινήτου ΑΒΚ 32, το οποίο αρχικά έγινε δεκτό από την Κτηματική Υπηρεσία Αχαΐας, κατόπιν διαταγής και σθεναρών υπηρεσιακών πιέσεων του Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Περιουσίας, Αθ. Τσιούρα. Πιέσεων πέρα από κάθε δεοντολογία και ξεπερνώντας τα όρια της χρηστής διοίκησης.

Παρά το εύλογο χρονικό διάστημα που έχει μεσολαβήσει έκτοτε, δεν έχει

παρασχεθεί μέχρι σήμερα καμία απάντηση σχετικά με τα ζητήματα προστασίας της εν λόγω έκτασης παλαιού αιγιαλού στη θέση «Καλογριά»,γεγονός που υπερβαίνει κάθε ανεκτό χρόνο αναμονής σύμφωνα με το νόμο και την κοινοβουλευτική δεοντολογία.

Ιδιαίτερη σημασία για τη νομιμότητα και την ορθή εξέλιξη της υπόθεσης έχει η,

εκ του νόμου, προβλεπόμενη γνωμοδότηση της Τριμελούς Επιτροπής

Δημοσίων Κτημάτων Αχαΐας, η οποία έχει ήδη συνεδριάσει δύο φορές για την

υπόθεση χωρίς να έχει εκδοθεί μέχρι σήμερα τελική γνωμοδότηση.

Η εκκρεμότητα αυτή αποκτά ιδιαίτερο βάρος, καθώς το ζήτημα αφορά έκταση που εμπίπτει εντός του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων Κοτυχίου–Στροφυλιάς, μίας περιοχής που διέπεται από αυστηρό πλαίσιο προστασίας και ειδικές περιβαλλοντικές δεσμεύσεις. Η έγκαιρη και πλήρως τεκμηριωμένη γνωμοδότηση της Επιτροπής δεν αποτελεί απλώς τυπική διαδικαστική απαίτηση, αλλά ουσιαστική προϋπόθεση για την αποφυγή λανθασμένων διοικητικών κρίσεων, την προστασία του δημοσίου συμφέροντος και την πρόληψη πιθανών μελλοντικών νομικών ή περιβαλλοντικών επιπτώσεων, ενώ διασφαλίζει ότι κάθε επόμενο διοικητικό βήμα θα βασιστεί σε σαφή και αιτιολογημένη αξιολόγηση και δεν θα δημιουργηθούν τετελεσμένα πριν την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων διαδικασιών.

Σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα, η συγκεκριμένη έκταση, όπως έχει προσδιοριστεί με την υπ. αριθμ. 763/23-4-1993 απόφαση του Νομάρχη Αχαΐας, βρίσκεται εντός του παλαιού αιγιαλού στη θέση «Καλογριά» του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων Κοτυχίου – Στροφυλιάς, ενταγμένη στο δίκτυο Natura 2000 και η οποία αποτελεί μια περιοχή που χρήζει ιδιαίτερης προστασίας και ανάδειξης, ένα μοναδικής αξίας οικοσύστημα που προστατεύεται από ένα πλέγμα ευρωπαϊκής, εθνικής και διεθνούς

νομοθεσίας.

Δεδομένου ότι, η διατήρηση της δημόσιας κυριότητας σε παλαιούς αιγιαλούς

αποτελεί αδιαπραγμάτευτο όρο εθνικής κυριαρχίας, βιώσιμης ανάπτυξης και

στοιχείο προστασίας του φυσικού κεφαλαίου της χώρας. Λαμβανομένου υπόψη ότι, το Ελληνικό Δημόσιο έχει κατοχυρώσει κυριότητα επί της έκτασης, με την επίβλεψη και προστασία των αρμοδίων οργάνων του στο Βιβλίο Δημόσιων Κτημάτων καθώς αφορά δημόσιο κτήμαπαλαιού αιγιαλού, σε μια καθαρά αμμοθινική έκταση, που διαδραματίζει σημαντικό ρόλο για το οικοσύστημα της περιοχής. Ήδη, η ΕΤΑΔ εμφανίζεταιαπό την 28/4/2022 ως κυρία της έκτασης.

Επειδή, η πρακτική του «εντέλλεσθε» παραπέμπει σε άλλες εποχές και δεν

συνάδει σε καμία περίπτωση με την αρχή του κράτους δικαίου και την

υποχρέωση διαφάνειας.

Επιπλέον, όπως ήδη γνωρίζετε, το σύνολο των φορέων της περιοχής, μεταξύ

των οποίων, ο Δήμος Δυτικής Αχαΐας, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Δυτικής Ελλάδας (ΠΕΔΔΕ), το Τμήμα Δυτικής

Ελλάδας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ-ΤΔΕ), η Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «Οικολογική Κίνηση Πάτρας» (ΟΙΚΙΠΑ), έχουν

εκφράσει την πλήρη αντίθεσή τους στις ενέργειες του Γ.Γ. Δημόσιας

Περιουσίας.

Θεωρώντας επίσης αυτονόητο ότι, η ανάπτυξη μιας περιοχής, μιας χώρας,

είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την προστασία περιοχών ιδιαίτερης

περιβαλλοντικής αξίας.

Ερωτώνται ο κ. Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και οι κ.κ. Υπουργοί:

1. Διερευνήθηκε ότι στη μακροσκελή λίστα των δηλωθέντων ακινήτων του

ιδιώτη στο Κτηματολόγιο δεν περιλαμβάνεται ούτε ένα ακίνητό του στην

Αχαΐα, ενώ και από το επικαλούμενο από τον ίδιο συμβόλαιο, ουδόλως

προκύπτει ταύτιση του ακινήτου με το διεκδικούμενο ακίνητο, ούτε

αδιάκοπη σειρά τίτλων;

2. Ποια μέτρα προτίθεται να εφαρμόσει η Κυβέρνηση για την αποκατάσταση της νομιμότητας στην υπόθεση αυτή, λαμβανομένου υπόψη ότι, το ακίνητο μεταβιβάστηκε στον ιδιώτη με συμβόλαιο του έτους 2004, δηλαδή μεταγενέστερα της καθορισθείσας, από 27/3/1985, γραμμής του παλαιού αιγιαλού, με αποτέλεσμα με βάση τις διατάξεις της παρ. 12 του άρθρου 5 του ν. 5092/2024 να μην επιτρέπεται η αναγνώριση εμπράγματων δικαιωμάτων;3. Έχει υπάρξει και πότε, ενημέρωση, συνεργασία και διαβούλευση για την προστασία του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων Κοτυχίου – Στροφυλιάς με την Τοπική Αυτοδιοίκηση και τοπικούς φορείς, όπως επίσης και για την συγκεκριμένη υπόθεση και τις προσπάθειες

αναγνώρισης δικαιώματος ιδιοκτησίας από ιδιώτη; Ποια μέτρα, νομοθετικά ή άλλα, έχουν ληφθεί για την προστασία και ανάδειξη της περιοχής και ποιες συγκεκριμένες ενέργειες έχετε αναλάβει για την αποκατάσταση της νομιμότητας και την διατήρηση της ακεραιότητας του Εθνικού Πάρκου;

4. Πώς αξιολογεί η Κυβέρνηση το γεγονός ότι, αντί να περιμένει την έκδοση του προβλεπόμενου από τον ν. 5092/2024 Προεδρικού Διατάγματος, για την αναγνώριση εμπραγμάτων δικαιωμάτων σε ιδιώτες σε παλαιούς αιγιαλούς, εξέδωσε ανεπίτρεπτα δύο όμοιες εγκυκλίους για το ίδιο θέμα, αμφότερες υπογεγραμμένες από τον τότε υπουργό Κ. Χατζηδάκη, με τις οποίες, μη νομίμως καταργούνται

συνταγματικά δικαιώματα, διαγράφονται παλαιοί αιγιαλοί από τη δημόσια κτήση και παύονται οριστικά σχετικές δίκες του Δημοσίου, ενώ για τις ενέργειες αυτές απαιτείται νομοθετική ρύθμιση;

5. Προτίθεστε να αναρτήσετε άμεσα σε ιστοσελίδα της Κυβέρνησης όλα τα έγγραφα και τις αποφάσεις σχετικά με το Εθνικό Πάρκο, αλλά και άλλες αντίστοιχες περιοχές, ώστε να ενισχυθεί η διαφάνεια, λογοδοσία

και προστασία της περιοχής;

6. Τι προτίθεται να πράξει η Κυβέρνηση για το γεγονός της μη εφαρμογής της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας, πράξεις που εκτιμάται ότι θα έχουν νομικές επιπτώσεις για τη χώρα μας από την παραβίαση και του ευρωπαϊκού δικαίου για τις προστατευόμενες περιοχές και ποιες ευθύνες θα καταλογιστούν στον Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Περιουσίας για την παράνομη μεταβίβαση που επεδίωξε και

διενήργησε μεθοδικά, από την αρχή χωρίς εισήγηση υπηρεσιακών παραγόντων, επιχειρώντας να δημιουργήσει τετελεσμένα, κάνοντας λόγο ακόμη και για «αποκατάσταση αδικίας», μεταβιβάζοντας μάλιστα κυριότητα σε ιδιώτη επενδυτή ακινήτου που έχει παύσει να ανήκει στη δημόσια κτήση;7. Ποιες ενέργειες προτίθεται να αναλάβει η Κυβέρνηση για να διασφαλιστεί η συντονισμένη και έγκαιρη ολοκλήρωση της διαδικασίας γνωμοδότησης της Τριμελούς Επιτροπής Δημοσίων Κτημάτων Αχαΐας για την υπόθεση αναγνώρισης κυριότητας στον παλαιό αιγιαλό Καλογριάς, ώστε να αποφευχθούν καθυστερήσεις ή τυχόν τετελεσμένα,

να τηρηθεί πλήρως το θεσμικό και περιβαλλοντικό πλαίσιο που διέπει την έκταση και να διασφαλιστεί ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς θα εκπληρώνουν τις προβλεπόμενες υποχρεώσεις τους, προστατεύοντας παράλληλα το δημόσιο συμφέρον και το οικοσύστημα της περιοχής;

Οι ερωτώντες Βουλευτές

Γεώργιος Παπανδρέου, Βουλευτής Αχαΐας ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής

Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, Βουλευτής Αχαΐας ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ

Αθανασία (Σία) Αναγνωστοπούλου, Βουλευτής Αχαΐας Νέα Αριστερά

