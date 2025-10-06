Ερώτηση της Σίας Αναγνωστοπούλου για τις καθυστερήσεις στα έργα αποκατάστασης του Ρωμαϊκού Ωδείου Πατρών

Ζητά απαντήσεις για το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης των εργασιών και την επαναλειτουργία του μνημείου η βουλευτής Αχαΐας της Νέας Αριστεράς, Σία Αναγνωστοπούλου, επισημαίνοντας την ανάγκη να επιστρέψει το Ρωμαϊκό Ωδείο στην πολιτιστική ζωή της Πάτρας.

Ερώτηση της Σίας Αναγνωστοπούλου για τις καθυστερήσεις στα έργα αποκατάστασης του Ρωμαϊκού Ωδείου Πατρών
06 Οκτ. 2025 14:22
Pelop News

Ερώτηση προς την Υπουργό Πολιτισμού κατέθεσε η βουλευτής Αχαΐας της Νέας Αριστεράς, Σία Αναγνωστοπούλου, σχετικά με τις καθυστερήσεις στα έργα αποκατάστασης του Ρωμαϊκού Ωδείου Πατρών, ζητώντας να υπάρξει σαφής και επικαιροποιημένη ενημέρωση για το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης των εργασιών και την ημερομηνία επαναλειτουργίας του μνημείου.

Όπως αναφέρει η κ. Αναγνωστοπούλου στην ερώτησή της, το Ρωμαϊκό Ωδείο παραμένει κλειστό τα τελευταία χρόνια λόγω των εκτεταμένων παρεμβάσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη, οι οποίες περιλαμβάνουν ανακατασκευή της σκηνής και των παρασκηνίων, ενίσχυση των τοιχοποιιών, βελτιώσεις στις κερκίδες και στον περιβάλλοντα χώρο, καθώς και αναβάθμιση των υποδομών και του φωτισμού.

Η βουλευτής ζητά να διευκρινιστεί:

  • Ποιο είναι το επικαιροποιημένο χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης των έργων,
  • Ποιες παρεμβάσεις βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη,
  • Αν υπάρχει ενδεχόμενο νέων καθυστερήσεων,
  • Και ποιες ενέργειες προγραμματίζονται για τη βιώσιμη λειτουργία του μνημείου μετά την αποκατάσταση.

Η κ. Αναγνωστοπούλου επισημαίνει ότι η παρατεταμένη καθυστέρηση έχει προκαλέσει ανησυχία στους πολίτες και στους πολιτιστικούς φορείς της Πάτρας, καθώς το Ρωμαϊκό Ωδείο αποτελεί κομβικό σημείο της πολιτιστικής ζωής της πόλης και σημαντικό παράγοντα για την τοπική οικονομία και τον πολιτιστικό τουρισμό.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει, το Ρωμαϊκό Ωδείο – ένα από τα σημαντικότερα μνημεία της ρωμαϊκής περιόδου στην Ελλάδα – χρειάζεται να επανενταχθεί ουσιαστικά και λειτουργικά στην πολιτιστική ταυτότητα της Πάτρας, ως ζωντανός πολιτιστικός χώρος και όχι ως μνημείο που παραμένει ανενεργό.

Η ερώτηση της βουλευτού υποβλήθηκε στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχει απάντηση από το Υπουργείο Πολιτισμού.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
17:18 Το πρόβλημα υγείας της Ελένης Τσολάκη
17:12 Η μείωση του χρέους φέρνει πρόωρες αποπληρωμές
17:09 Πόση υπομονή ζητάμε ακόμη από τους πολίτες;
17:08 Τέμπη: Εντολή για τοξικολογικές εξετάσεις σε όποια οικογένεια το ζητήσει – Νέα τροπή στην υπόθεση
17:01 Τέμπη: Ένας νεκρός και ένας τραυματίας σε τροχαίο με νταλίκα κοντά στις σήραγγες
16:51 Γάζα: Kρίσιμες ώρες για την εκεχειρία
16:50 Ζάκυνθος: 39χρονος πιάστηκε για διακίνηση ναρκωτικών και οπλοκατοχή – Αντιστάθηκε στους αστυνομικούς
16:47 Ολα είναι έτοιμα για τον Νυχτερινό Ημιμαραθώνιο «Φ. Τσιμιγκάτος»
16:46 Λεμπέσης: «Θα βελτιωνόμαστε από αγώνα σε αγώνα»
16:43 Αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της Ελλάδας
16:41 Ψήφισμα στήριξης στον Πάνο Ρούτσι από το Δημοτικό Συμβούλιο της Πάτρας
16:36 Νέο αίτημα εκταφής από τη Μαρία Καρυστιανού – Εξελίξεις και για τον Πάνο Ρούτσι
16:31 Μπορντό: Η γαλλική πρωτεύουσα του κρασιού
16:30 Τα «τσιμπολογήματα» της Αθηνάς Κακούρης στην «Π»: Το μεγαλείο της συγγνώμης
16:29 Γεραπετρίτης κατά Τσίπρα: Ατελέσφορη και με στοιχεία υποκρισίας η παραίτησή του
16:24 «Επίθεση» του Μικρούτσικου κατά του Μπισμπίκη
16:15 Η παραίτηση Τσίπρα είναι ένα ακόμα βήμα προς την ολική επαναφορά
16:08 Δεν είχε δίπλωμα ο 46χρονος που παρέσυρε και σκότωσε τον άνδρα με το πατίνι
16:06 Που θα δείτε τον αγώνα Ιωάννινα-Λαύριο
16:03 Επείγουσα προκαταρκτική εξέταση για την ευλογιά στη Θεσσαλία, ζητά η Εισαγγελία Εφετών Λάρισας
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 6/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ