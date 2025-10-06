Ερώτηση της Σίας Αναγνωστοπούλου για τις καθυστερήσεις στα έργα αποκατάστασης του Ρωμαϊκού Ωδείου Πατρών

Ερώτηση προς την Υπουργό Πολιτισμού κατέθεσε η βουλευτής Αχαΐας της Νέας Αριστεράς, Σία Αναγνωστοπούλου, σχετικά με τις καθυστερήσεις στα έργα αποκατάστασης του Ρωμαϊκού Ωδείου Πατρών, ζητώντας να υπάρξει σαφής και επικαιροποιημένη ενημέρωση για το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης των εργασιών και την ημερομηνία επαναλειτουργίας του μνημείου.

Όπως αναφέρει η κ. Αναγνωστοπούλου στην ερώτησή της, το Ρωμαϊκό Ωδείο παραμένει κλειστό τα τελευταία χρόνια λόγω των εκτεταμένων παρεμβάσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη, οι οποίες περιλαμβάνουν ανακατασκευή της σκηνής και των παρασκηνίων, ενίσχυση των τοιχοποιιών, βελτιώσεις στις κερκίδες και στον περιβάλλοντα χώρο, καθώς και αναβάθμιση των υποδομών και του φωτισμού.

Η βουλευτής ζητά να διευκρινιστεί:

Ποιο είναι το επικαιροποιημένο χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης των έργων,

Ποιες παρεμβάσεις βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη,

Αν υπάρχει ενδεχόμενο νέων καθυστερήσεων,

Και ποιες ενέργειες προγραμματίζονται για τη βιώσιμη λειτουργία του μνημείου μετά την αποκατάσταση.

Η κ. Αναγνωστοπούλου επισημαίνει ότι η παρατεταμένη καθυστέρηση έχει προκαλέσει ανησυχία στους πολίτες και στους πολιτιστικούς φορείς της Πάτρας, καθώς το Ρωμαϊκό Ωδείο αποτελεί κομβικό σημείο της πολιτιστικής ζωής της πόλης και σημαντικό παράγοντα για την τοπική οικονομία και τον πολιτιστικό τουρισμό.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει, το Ρωμαϊκό Ωδείο – ένα από τα σημαντικότερα μνημεία της ρωμαϊκής περιόδου στην Ελλάδα – χρειάζεται να επανενταχθεί ουσιαστικά και λειτουργικά στην πολιτιστική ταυτότητα της Πάτρας, ως ζωντανός πολιτιστικός χώρος και όχι ως μνημείο που παραμένει ανενεργό.

Η ερώτηση της βουλευτού υποβλήθηκε στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχει απάντηση από το Υπουργείο Πολιτισμού.

