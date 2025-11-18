Ερύμανθος: Αγνοούμενος εντοπίστηκε νεκρός σε χωράφι
Τραγική κατάληξη για τις έρευνες αγνοούμενου στην Πλατανόβρυση του Δήμου Ερυμάνθου Αχαΐας.
Σε χωράφι στην Πλατανόβρυση του Δήμου Ερυμάνθου Αχαΐας, εντοπίστηκε νεκρός ηλικιωμένος, για τον οποίο σύμφωνα με πληροφορίες είχε δηλωθεί εξαφάνιση από τους οικείους του, στην Αστυνομία.
Ο άνδρας στο πλαίσιο των αναζητήσεων βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του βραδινές ώρες της Δευτέρας 17/11/2025. Μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
