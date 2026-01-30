Ερύμανθος: Προσφορά μαθητών στο Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου

Με αίσθημα κοινωνικής ευθύνης και αλληλεγγύης, οι μαθητές της Στ’ τάξης του Δημοτικού Σχολείου Χαλανδρίτσας προχώρησαν σε μια αξιέπαινη δράση, προσφέροντας φρέσκα λαχανικά στο Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Ερυμάνθου.

Τα λαχανικά καλλιεργήθηκαν από τους ίδιους τους μαθητές στον σχολικό λαχανόκηπο, στο πλαίσιο εκπαιδευτικών δράσεων που στόχο έχουν την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση, την ανάπτυξη δεξιοτήτων και την καλλιέργεια αξιών όπως η συνεργασία και η προσφορά στον συνάνθρωπο.

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία αποτελεί ένα ζωντανό παράδειγμα βιωματικής μάθησης, καθώς οι μαθητές είδαν στην πράξη τον καρπό της προσπάθειάς τους να μετατρέπεται σε στήριξη για οικογένειες που έχουν ανάγκη.

Το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Ερυμάνθου διέθεσε τα λαχανικά σε ωφελούμενες οικογένειες, εκφράζοντας τις θερμές του ευχαριστίες στους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς τους για την αξιέπαινη αυτή πρωτοβουλία.

