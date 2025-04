Ερυθρά Ημισέληνος: Ισραηλινά πυρά σκότωσαν διασώστες και εργαζόμενους σε ανθρωπιστικές υπηρεσίες

Από την Παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνος γνωστοποιήθηκε σήμερα (7/5) ότι οι 15 διασώστες και οι εργαζόμενοι σε ανθρωπιστικές υπηρεσίες που σκοτώθηκαν στις 23 Μαρτίου στη Ράφα, στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, επλήγησαν από ισραηλινά πυρά που είχαν την πρόθεση να σκοτώσουν.

«’Εγινε νεκροψία των μαρτύρων από την Ερυθρά Ημισέληνο και τις ομάδες της Πολιτικής Προστασίας. Δεν μπορούμε να αποκαλύψουμε όλα όσα ξέρουμε, όμως θα έλεγα πως όλοι οι μάρτυρες πυροβολήθηκαν στο πάνω μέρος του σώματός τους, με πρόθεση τον θάνατό τους», δήλωσε ο Γιουνίς α-Χατίμπ, πρόεδρος της παλαιστινιακής Ερυθράς Ημισελήνου κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στη Ραμάλα της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης.

«Καλούμε τη διεθνή κοινότητα να συγκροτήσει διεθνή ανεξάρτητη και αμερόληπτη επιτροπή έρευνας σχετικά με τις συνθήκες της εκ προθέσεως δολοφονίας των μελών των πληρωμάτων ασθενοφόρων στη Λωρίδα της Γάζας», δήλωσε ο ο Γιουνίς α-Χατίμπ.

«Γιατί κρύψατε τα πτώματα;» είπε αναφερόμενος στους εμπλεκόμενους Ισραηλινούς στρατιώτες, διευκρινίζοντας πως πολλά ερωτήματα παραμένουν χωρίς απάντηση.

Διεθνή κατακραυγή προκάλεσε ο θάνατος των διασωστών

Στις 23 Μαρτίου, 15 άνθρωποι σκοτώθηκαν από ισραηλινά πυρά κατά ασθενοφόρων στον νότιο τομέα της Λωρίδας της Γάζας, σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη και την παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνο. Ο ισραηλινός στρατός παραδέχθηκε τα πυρά, αλλά είπε πως οι στρατιώτες του άνοιξαν πυρ κατά «τρομοκρατών».

Ο θάνατος αυτών των διασωστών και εργαζομένων σε ανθρωπιστικές υπηρεσίες έχει προκαλέσει διεθνή κατακραυγή.

«Το συμβάν της 23ης Μαρτίου 2025 (στην Ταλ αλ Σούλταν) στο οποίο (μέλη) των (ισραηλινών) δυνάμεων άνοιξαν πυρ με στόχο τρομοκράτες που κινούνταν μέσα σε ασθενοφόρα έχει ανατεθεί (στον κατάλληλο μηχανισμό του στρατού) προκειμένου να ερευνηθεί», δήλωσε ο αντισυνταγματάρχης Ναντάβ Σοσάνι, εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού για τον ξένο Τύπο.

‘Οπως είχε πει, οι στρατιώτες άνοιξαν πυρ σε οχήματα που δεν είχαν λάβει έγκριση από πριν από τις ισραηλινές αρχές και των οποίων οι φάροι ήταν σβηστοί, κάτι που διαψεύδει η παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνος.

Ωστόσο, βίντεο που ανακτήθηκε από το φορητό τηλέφωνο ενός από τους διασώστες που σκοτώθηκαν δείχνει πως τα ασθενοφόρα τους αναγνωρίζονταν ευκρινώς αναγνωρίσιμα, είχαν τους φάρους αναμμένους και ακούγεται ο ήχος πυρών.

BREAKING: A Palestinian paramedic, later found in a mass grave with 14 other Aid Workers, filmed their final moments in Rafah as Israeli fire hit clearly marked ambulances with emergency lights on (March 23)

The footage, verified by The New York Times, disproves Israel’s claims pic.twitter.com/udsPtCkjbF

— Khalissee (@Kahlissee) April 5, 2025