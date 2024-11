Ερυθρά Θάλασσα: Εντοπίστηκε και τέταρτη σορός από το ναυάγιο ΒΙΝΤΕΟ

Τέσσερις είναι μέχρι στιγμής οι νεκροί από τουριστικό σκάφος που ανετράπη στα ανοικτά των ακτών της Ερυθράς Θάλασσας.

Οι ομάδες διάσωσης πλέον συνεχίζουν με αμείωτη ένταση την αναζήτηση των λοιπών 12 αγνοουμένων που επέβαιναν στο μοιραίο σκάφος, όπως δήλωσε στο Reuters ο κυβερνήτης της περιφέρειας της Ερυθράς Θάλασσας Αμρ Χανάφι.

Ναυάγιο στην Αίγυπτο: Εντοπίστηκαν τρεις σοροί, 13 οι αγνοούμενοι ΦΩΤΟ

Το σκάφος ‘Sea Story’ ανετράπη χθες κοντά στον Ύφαλο Σατάγια, μεταφέροντας 31 τουρίστες και 13 μέλη του πληρώματος σε πολυήμερη καταδυτική εκδρομή. Χτυπήθηκε από μεγάλα κύματα και βυθίστηκε σε 5-7 λεπτά.

Δεκαέξι επιβάτες εκτιμάται ότι εγκλωβίστηκαν μέσα σε αυτό, σύμφωνα με χθεσινή ανακοίνωση από το Κυβερνείο της Ερυθράς Θάλασσας.

Είκοσι οκτώ επιζώντες διασώθηκαν με ελαφρά τραύματα, χωρίς να χρειαστεί να νοσηλευθούν. Οι επιζώντες φιλοξενούνται σε ξενοδοχείο στη Μάρσα Αλάμ, όπου οι αρχές συνεργάζονται με τις πρεσβείες και τα προξενεία για να τους προσφέρουν βοήθεια καθώς και τα απαραίτητα έγγραφα.

Ο Χανάφι δήλωσε ότι το σκάφος πέρασε την τελευταία φορά από επιθεώρηση ασφαλείας τον Μάρτιο του 2024, χωρίς να αναφερθούν τεχνικά θέματα.

First responders were seen tending to rescued tourists after a yacht capsized in Egypt’s Red Sea. Egyptian officials say that at least 17 people are still missing. #Egypt #RedSea

Το σκάφος, που ανήκει σε Αιγύπτιο υπήκοο, είχε μήκος 34 μέτρων και είχε λάβει πιστοποιητικό ασφαλείας, ενός έτους, από την Υπηρεσία Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας.

Το περιστατικό συνέβη ενώ στην περιοχή επικρατούσαν κακές καιρικές συνθήκες. Η αιγυπτιακή Αρχή Λιμένων για την περιοχή της Ερυθράς Θάλασσας ανέφερε κύματα ύψους 3-4 μέτρων και ταχύτητες ανέμων 34 κόμβων στην περιοχή προχθές, Κυριακή, κάτι που οδήγησε σε απαγόρευση απόπλου.

A desperate search is underway in the Red Sea after a luxury tourist yacht capsized off the coast of Egypt. The vessel had just begun a five-day diving trip when it ran into rough seas. #redsea #egypt #sea #diving #luxuryyacht #yacht #boat #luxury #rescue #7NEWS pic.twitter.com/sbxseHDwoj

— 7NEWS Australia (@7NewsAustralia) November 26, 2024