Ερυθρός Σταυρός: Ασθενής επιτέθηκε σε γιατρούς και νοσηλευτές – «Και δαρμένοι και κατηγορούμενοι», λέει ο Γιαννάκος

Σκηνές ακραίας έντασης και βίας εκτυλίχθηκαν το βράδυ της Δευτέρας στα Επείγοντα του Νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός, όταν ασθενής που μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ προκάλεσε χάος στον χώρο, επιτιθέμενος λεκτικά και σωματικά στο υγειονομικό προσωπικό.

Σύμφωνα με την ΠΟΕΔΗΝ, το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 20:00, όταν ο ασθενής προσήλθε στα ΤΕΠ με ουρολογικό πρόβλημα. Κατά τη διαδικασία διαλογής, άρχισε να βρίζει, να κλωτσάει, να βιντεοσκοπεί με το κινητό του, να αφαιρεί τον ορό και να πετά αίματα στον χώρο.

Όπως καταγγέλλεται, η κατάσταση ξέφυγε εντελώς όταν ο ασθενής πέταξε μπουκάλι με ούρα προς το προσωπικό, ενώ συνέχισε την επιθετική του συμπεριφορά, προκαλώντας τρόμο σε γιατρούς, νοσηλευτές και ασθενείς.

Οι γιατροί κάλεσαν την αστυνομία, με αποτέλεσμα να οδηγηθούν στο τμήμα δύο γιατροί και μία νοσηλεύτρια για κατάθεση. Ωστόσο, όπως καταγγέλλει ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, η εξέλιξη ήταν σοκαριστική: η νοσηλεύτρια συνελήφθη, πέρασε τη νύχτα στο κρατητήριο και οδηγήθηκε το πρωί στα δικαστήρια ως κατηγορούμενη.

«Το προσωπικό των νοσοκομείων βιώνει καθημερινά τον απόλυτο τρόμο, ιδιαίτερα στις εφημερίες. Οι συνάδελφοι κατέληξαν και δαρμένοι και κατηγορούμενοι», αναφέρει χαρακτηριστικά ο κ. Γιαννάκος, κάνοντας λόγο για μια «πραγματική ταινία τρόμου» μέσα στα δημόσια νοσοκομεία.

Το περιστατικό επαναφέρει με ένταση το ζήτημα της ασφάλειας των υγειονομικών και της προστασίας τους κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, σε μια περίοδο όπου τα Επείγοντα λειτουργούν στα όρια της αντοχής τους.

