ΕΣΗΕΑ: Το τελευταίο αντίο στον Σπύρο Καρατζαφέρη

Τον δημοσιογράφο Σπύρο Καρατζαφέρη αποχαιρέτησε με ανακοίνωσή της η ΕΣΗΕΑ, αποδίδοντας φόρο τιμής σε έναν μαχητικό και ακούραστο λειτουργό της ενημέρωσης, ο οποίος υπηρέτησε τη δημοσιογραφία με συνέπεια μέχρι το τέλος της ζωής του.

Στην ανακοίνωση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Σπύρος Καρατζαφέρης χαρακτηρίζεται ως ένας ανυποχώρητος ρεπόρτερ, με πολυετή παρουσία στον χώρο της ενημέρωσης, ενώ εκφράζονται συλλυπητήρια προς την οικογένειά του και ιδιαίτερα προς την κόρη του και συνάδελφο δημοσιογράφο, Λίλλυ Καρατζαφέρη.

Η κηδεία του θα πραγματοποιηθεί σε στενό οικογενειακό κύκλο, με την οικογένεια να ζητά να μην υπάρξει δημοσιογραφική κάλυψη της τελετής.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



