ΕΣΗΕΠΗΝ: 100 χρόνια γράφουμε ιστορία – Οι συντάκτες γιορτάζουν υπενθυμίζοντας το βαρυσήμαντο ρόλο τους

Ο εορτασμός των 100 χρόνων από την ίδρυση της Ενώσεως Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Πελοποννήσου Ηπείρου και Νήσων (ΕΣΗΕΠΗΝ) αποτελεί μία καλή ευκαιρία για την ανάδειξη του κρίσιμου ρόλου του επαγγελματία δημοσιογράφου την εποχή που ανθίζει η «δημοσιογραφία των πολιτών» με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να επιλέγονται για τη διακίνηση πληροφοριών.

Η ΕΣΗΕΠΗΝ, που είναι η μεγαλύτερη γεωγραφικά Ενωση Συντακτών της Ελλάδας, συμπληρώνει έναν αιώνα αδιάλειπτης παρουσίας, συνέπειας και προσφοράς στη δημοσιογραφία και την κοινωνία.

Τιμώντας τον έναν αιώνα διαδρομής της, η δημοσιογραφική οικογένεια της ΕΣΗΕΠΗΝ διοργανώνει κύκλο επετειακών εκδηλώσεων καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, με τίτλο: «Γράφουμε ιστορία…».

Η αυλαία θα ανοίξει, την Παρασκευή 27 Μαρτίου, με μια λαμπρή εκδήλωση στο Ηράκλειο της Κρήτης, όπου ένα ζωντανό κομμάτι της σύγχρονης ιστορίας θα ξεδιπλωθεί μέσα από αναφορές αλλά και από τα μοναδικά εκθέματα και τεκμήρια του Μουσείου Τύπου της ΕΣΗΕΠΗΝ, το οποίο, φέτος, συμπληρώνει 70 χρόνια παρουσίας.

«Είναι μία ευκαιρία να ξαναγνωριστούμε με την κοινωνία ή τουλάχιστον η κοινωνία να γνωρίσει ποια είναι η πραγματική δημοσιογραφία» τονίζει, μιλώντας στην «Π», ο πρόεδρος της Ενωσης Κυριάκος Κορτέσης και εξηγεί:

«Εχουμε μπλέξει όντως πολλά πράγματα στην περίοδο της τεχνολογίας, των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και άλλων πολλών πραγμάτων τα οποία μας έρχονται, όπως είναι η τεχνητή νοημοσύνη κ.λπ. Πρέπει, λοιπόν, να θυμίσουμε ότι υπάρχουν επαγγελματίες δημοσιογράφοι, οι οποίοι είναι μέλη των Ενώσεων Συντακτών και είναι οι άνθρωποι, οι οποίοι με επαγγελματισμό, γνώση αλλά και με δεοντολογικό πλαίσιο, με όρια και με όρους κάνουν αυτή την πολύ σοβαρή εργασία, δηλαδή την ενημέρωση στους πολίτες. Γιατί η ενημέρωση είναι κάτι πάρα πολύ σοβαρό ώστε να αφεθεί στα χέρια και στις διαθέσεις του οποιουδήποτε θέλει να παραστήσει, δημοσιολογώντας, τον δημοσιογράφο. Ο κόσμος έχει μπερδευτεί και ίσως συγχέει ποιοι είναι οι πραγματικοί δημοσιογράφοι και ποιοι παριστάνουν τους δημοσιογράφους».

Στο ερώτημα μήπως ο αντικαταστάτης του δημοσιογράφου είναι η τεχνητή νοημοσύνη, ο πρόεδρος των συντακτών απαντά: «Θα μας αντικαταστήσουν κάποια στιγμή μηχανές εάν το επιτρέψουμε εμείς, αφενός, και οι πολίτες, αφετέρου. Αυτό που έχει ξεχάσει ο κόσμος, και ίσως πρέπει να το θυμίζουμε εμείς και να το θυμίσουμε πιο έντονα, είναι ποιος είναι ο πραγματικός ρόλος του πραγματικού δημοσιογράφου. Ο πραγματικός δημοσιογράφος, λοιπόν, παράγει ενημέρωση η οποία είναι αξιόπιστη, κυρίως, και έγκυρη. Αυτά, λοιπόν, τα πράγματα πρέπει να τα ξαναθυμίσουμε στο κόσμο γιατί μην ξεχνάτε ότι πάρα πολλοί, και ειδικά οι νέες γενιές έχουν αποφασίσει να ενημερώνονται από άλλες πηγές. Αυτές οι πηγές είναι στα χέρια συγκεκριμένων ανθρώπων, οι οποίοι πάντα θέλουν να ελέγχουν την ενημέρωση του πολίτη. Αρα είναι και δική μας ευθύνη να εξηγήσουμε πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος του επαγγελματία δημοσιογράφου όχι μόνο για την έγκυρη ενημέρωση των πολιτών αλλά και για τη δημοκρατία μας».

