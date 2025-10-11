Έσκαβε για δόλωμα και βρήκε χρυσάφι: Θησαυρός 6 κιλών έξω από τη Στοκχόλμη ΦΩΤΟ

Απίστευτη τύχη είχε ένας άνδρας στη Σουηδία, ο οποίος, ενώ έσκαβε στο χώμα αναζητώντας σκουλήκια για ψάρεμα, βρέθηκε μπροστά σε έναν αρχαίο θησαυρό βάρους έξι κιλών. Το εύρημα εντοπίστηκε λίγο έξω από τη Στοκχόλμη και περιλαμβάνει μαργαριτάρια, μενταγιόν και περίπου 20.000 νομίσματα, τοποθετημένα μέσα σε χάλκινο καζάνι που είχε πλέον διαβρωθεί.

Σύμφωνα με το Live Science, ο άνδρας ενημέρωσε αμέσως τις αρχές και ο θησαυρός παραδόθηκε στην τοπική αρχαιολογική υπηρεσία.

Η αρχαιολόγος Σοφία Άντερσον περιέγραψε το εύρημα ως «ένα από τα μεγαλύτερα ασημένια θησαυρίσματα της πρώιμης μεσαιωνικής περιόδου που έχουν εντοπιστεί στη Σουηδία», σημειώνοντας ότι τα περισσότερα νομίσματα χρονολογούνται στον 12ο αιώνα και φέρουν την επιγραφή KANUTUS, από τη βασιλεία του Κνούτου Έρικσον (1173–1195).

Ανάμεσα στα ευρήματα εντοπίστηκαν και σπάνια “επισκοπικά νομίσματα”, κομμένα από ισχυρούς επισκόπους, στα οποία απεικονίζεται ιερωμένος με ποιμαντορική ράβδο — δείγμα της εκκλησιαστικής ισχύος της εποχής.

Η διευθύντρια του Μεσαιωνικού Μουσείου της Στοκχόλμης, Λιν Άνερμπεκ, έκανε λόγο για μοναδικό εύρημα, επισημαίνοντας ότι «δεν έχουμε άλλα μεσαιωνικά θησαυρίσματα από τη Στοκχόλμη και αυτό φαίνεται να είναι τεράστιο. Είναι συναρπαστικό.»

Η ίδια υπενθύμισε ότι η Στοκχόλμη δεν υπήρχε ακόμη στα τέλη του 12ου αιώνα, αφού ιδρύθηκε το 1252, και ότι την εποχή εκείνη η Σουηδία βίωνε πολιτικές αναταραχές και πολεμικές συγκρούσεις λόγω της επέκτασης προς τη Φινλανδία — γεγονός που, σύμφωνα με τους ειδικούς, ίσως εξηγεί γιατί ο κάτοχος έκρυψε τον θησαυρό για να προστατεύσει την περιουσία του.

Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ η υπόθεση έχει διαβιβαστεί στην Εθνική Υπηρεσία Πολιτιστικής Κληρονομιάς, η οποία θα αποφασίσει αν ο άνδρας θα λάβει αποζημίωση.

«Ο άνθρωπος που τον βρήκε ενήργησε απολύτως σωστά ενημερώνοντάς μας», τόνισε η Άντερσον. «Ο νόμος προβλέπει ότι όποιος εντοπίσει αρχαίο θησαυρό από ασήμι ή άλλο πολύτιμο υλικό οφείλει να τον παραδώσει στο κράτος, το οποίο μπορεί να τον εξαγοράσει καταβάλλοντας αποζημίωση.»

