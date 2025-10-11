Έσκαβε για δόλωμα και βρήκε χρυσάφι: Θησαυρός 6 κιλών έξω από τη Στοκχόλμη ΦΩΤΟ

Μια απίστευτη ανακάλυψη έκανε ένας άνδρας στη Σουηδία, ο οποίος ψάχνοντας για σκουλήκια έπεσε πάνω σε έναν μεσαιωνικό θησαυρό. Μαργαριτάρια, μενταγιόν και 20.000 ασημένια νομίσματα ήρθαν στο φως, σε ένα εύρημα που οι αρχαιολόγοι χαρακτηρίζουν μοναδικό για τη χώρα.

Έσκαβε για δόλωμα και βρήκε χρυσάφι: Θησαυρός 6 κιλών έξω από τη Στοκχόλμη ΦΩΤΟ
11 Οκτ. 2025 20:36
Pelop News

Απίστευτη τύχη είχε ένας άνδρας στη Σουηδία, ο οποίος, ενώ έσκαβε στο χώμα αναζητώντας σκουλήκια για ψάρεμα, βρέθηκε μπροστά σε έναν αρχαίο θησαυρό βάρους έξι κιλών. Το εύρημα εντοπίστηκε λίγο έξω από τη Στοκχόλμη και περιλαμβάνει μαργαριτάρια, μενταγιόν και περίπου 20.000 νομίσματα, τοποθετημένα μέσα σε χάλκινο καζάνι που είχε πλέον διαβρωθεί.

Σύμφωνα με το Live Science, ο άνδρας ενημέρωσε αμέσως τις αρχές και ο θησαυρός παραδόθηκε στην τοπική αρχαιολογική υπηρεσία.

Η αρχαιολόγος Σοφία Άντερσον περιέγραψε το εύρημα ως «ένα από τα μεγαλύτερα ασημένια θησαυρίσματα της πρώιμης μεσαιωνικής περιόδου που έχουν εντοπιστεί στη Σουηδία», σημειώνοντας ότι τα περισσότερα νομίσματα χρονολογούνται στον 12ο αιώνα και φέρουν την επιγραφή KANUTUS, από τη βασιλεία του Κνούτου Έρικσον (1173–1195).

Έσκαβε για δόλωμα και βρήκε χρυσάφι: Θησαυρός 6 κιλών έξω από τη Στοκχόλμη ΦΩΤΟ

Ανάμεσα στα ευρήματα εντοπίστηκαν και σπάνια “επισκοπικά νομίσματα”, κομμένα από ισχυρούς επισκόπους, στα οποία απεικονίζεται ιερωμένος με ποιμαντορική ράβδο — δείγμα της εκκλησιαστικής ισχύος της εποχής.

Η διευθύντρια του Μεσαιωνικού Μουσείου της Στοκχόλμης, Λιν Άνερμπεκ, έκανε λόγο για μοναδικό εύρημα, επισημαίνοντας ότι «δεν έχουμε άλλα μεσαιωνικά θησαυρίσματα από τη Στοκχόλμη και αυτό φαίνεται να είναι τεράστιο. Είναι συναρπαστικό.»

Η ίδια υπενθύμισε ότι η Στοκχόλμη δεν υπήρχε ακόμη στα τέλη του 12ου αιώνα, αφού ιδρύθηκε το 1252, και ότι την εποχή εκείνη η Σουηδία βίωνε πολιτικές αναταραχές και πολεμικές συγκρούσεις λόγω της επέκτασης προς τη Φινλανδία — γεγονός που, σύμφωνα με τους ειδικούς, ίσως εξηγεί γιατί ο κάτοχος έκρυψε τον θησαυρό για να προστατεύσει την περιουσία του.

Έσκαβε για δόλωμα και βρήκε χρυσάφι: Θησαυρός 6 κιλών έξω από τη Στοκχόλμη ΦΩΤΟ

Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ η υπόθεση έχει διαβιβαστεί στην Εθνική Υπηρεσία Πολιτιστικής Κληρονομιάς, η οποία θα αποφασίσει αν ο άνδρας θα λάβει αποζημίωση.

«Ο άνθρωπος που τον βρήκε ενήργησε απολύτως σωστά ενημερώνοντάς μας», τόνισε η Άντερσον. «Ο νόμος προβλέπει ότι όποιος εντοπίσει αρχαίο θησαυρό από ασήμι ή άλλο πολύτιμο υλικό οφείλει να τον παραδώσει στο κράτος, το οποίο μπορεί να τον εξαγοράσει καταβάλλοντας αποζημίωση.»
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
21:12 Πάτρα: Μεγάλη συμμετοχή στις δωρεάν εξετάσεις μαστού του «Άλμα Ζωής» Αχαΐας – Εξετάστηκαν 185 πολίτες ΦΩΤΟ
21:00 Ο Μακρόν στην Αίγυπτο για τη συμφωνία Τραμπ: Στήριξη στο σχέδιο ειρήνης Ισραήλ – Χαμάς
20:51 Πρώτη ήττα για την ΑΕ Γλαύκου Έσπερου
20:48 ΖΩΝΤΑΝΑ Η Αναπαράσταση της Ναυμαχίας της Ναυπάκτου – Μια νύχτα φωτιάς και Ιστορίας στο Ενετικό Λιμάνι
20:36 Έσκαβε για δόλωμα και βρήκε χρυσάφι: Θησαυρός 6 κιλών έξω από τη Στοκχόλμη ΦΩΤΟ
20:24 Κατρίνης: «Η κυβέρνηση απαξιώνει τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων – Να ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους»
20:20 Πυροβολισμοί σε πρακτορείο στοιχήματος στη Γερμανία: Τρεις τραυματίες στο Γκίσεν
20:12 Σφοδρή σύγκρουση στην Ερέτρια: Εγκλωβίστηκε γυναίκα μέσα σε όχημα, τραυματίας ένας άνδρας
20:00 Παράνομα εμβόλια ευλογιάς στα κοπάδια: Συναγερμός και παρέμβαση του Άρειου Πάγου
19:48 Έτσι υποδέχθηκαν τον Γιώργο Καράβα στο σπίτι: Το πάρτι της Ραφαέλλας μετά τον Άγιο Δομίνικο
19:36 Πειραιάς: Συνελήφθη 27χρονος με πάνω από 16.000 πακέτα λαθραίων τσιγάρων
19:30 Νέος σεισμός 6 Ρίχτερ στις Φιλιππίνες: Σε εγρήγορση οι αρχές μετά τα αλλεπάλληλα χτυπήματα
19:24 Μάχη με τον καρκίνο δίνει ο Τζο Μπάιντεν: Υποβάλλεται σε ακτινοθεραπεία και ορμονοθεραπεία
19:12 Τηλεφώνημα Ζελένσκι – Τραμπ μετά τις επιδρομές: «Πιέστε τον Πούτιν να σταματήσει»
19:08 Πρώτη νίκη για τον Απόλλωνα, επέβαλε τον νόμο του ΦΩΤΟ
19:02 Τα κορίτσια της ΝΕΠ έμαθαν πολλά από τον ΑΝΟ Γλυφάδας – Φωτογραφίες/βίντεο/δηλώσεις
19:00 Ο Καθηγητής Σπύρος Ράγκος στην «Π»: Στο αμφιθέατρο δοκιμάζονται ιδέες
18:51 Σπουδαίες νίκες για Ατρόμητο και Διαγόρα στην Α΄ ΕΠΣ Αχαΐας
18:49 Χαμάς: «Δεν διαπραγματευόμαστε την παράδοση των όπλων» – Σκληρή απάντηση στον Τραμπ
18:48 «Η αγάπη δεν έχει σκοτάδι»: Συγκλονίζει η αδελφή της Γαρυφαλλιάς μετά την καταδίκη του δολοφόνου
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 11/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ