Εσωκομματικές αναταράξεις στο ΠΑΣΟΚ Αχαΐας και επιστολή στον Ανδρουλάκη: Καταγγελίες για αποκλεισμούς

Σοβαρά ζητήματα δημοκρατικής λειτουργίας και τήρησης των καταστατικών διαδικασιών στο ΠΑΣΟΚ Αχαΐας θέτουν μέλη της Νομαρχιακής Επιτροπής και της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής με ανοιχτή επιστολή τους προς τον πρόεδρο του Κινήματος Νίκο Ανδρουλάκη.

Αφορμή αποτέλεσε η χθεσινή ανακοίνωση της Επιτροπής Δημοκρατικής Συμπαράταξης και Διεύρυνσης, την ίδια ημέρα που –όπως καταγγέλλεται– ο ορισμένος Συντονιστής της Νομαρχιακής Οργανωτικής Επιτροπής Συνεδρίου συγκάλεσε «Γραμματεία», χωρίς να έχει προηγηθεί ορισμός της Ολομέλειας από το κόμμα. Μάλιστα, σύμφωνα με την επιστολή, τα μέλη της συγκεκριμένης Γραμματείας δεν έχουν ανακοινωθεί επισήμως, ενώ από αυτήν αποκλείστηκαν εκλεγμένα μέλη της Νομαρχιακής Επιτροπής, καθώς και μέλη της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής.

Οι υπογράφοντες θέτουν ευθέως το ερώτημα πώς είναι δυνατόν να συγκροτούνται όργανα χωρίς να έχουν προηγηθεί οι προβλεπόμενες διαδικασίες και ποιος έδωσε το δικαίωμα στον Συντονιστή να παρακάμπτει τα κομματικά όργανα.

Στην επιστολή περιγράφεται ένα συνολικότερο πλαίσιο δυσλειτουργίας στη Νομαρχιακή Επιτροπή Αχαΐας, η οποία –όπως σημειώνεται– δεν έχει συνεδριάσει εδώ και πάνω από έναν χρόνο, ενώ όσα διακινούνται στον Τύπο δεν αποτελούν συλλογικές αποφάσεις του οργάνου. Επιπλέον, κατά την Περιφερειακή Συνδιάσκεψη, καταγγέλλεται ότι δεν υπήρξε καμία συμμετοχή της Νομαρχιακής στη διαμόρφωση πολιτικού ή οργανωτικού πλαισίου, ούτε επεξεργασία προτάσεων, ενώ τα μέλη ενημερώνονται από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης για δράσεις που δεν έχουν εγκριθεί συλλογικά.

Τα μέλη που υπογράφουν την επιστολή αναφέρουν ότι έως σήμερα επέλεξαν τη σιωπή και τη θεσμική αυτοσυγκράτηση, έχοντας ενημερώσει τόσο το Πολιτικό Συμβούλιο όσο και τον ίδιο τον πρόεδρο για την κατάσταση. Ωστόσο, εκφράζουν την απογοήτευσή τους, καθώς, ενόψει του Συνεδρίου, δεν υπήρξε –όπως σημειώνουν– καμία ουσιαστική διόρθωση πορείας.

Την επιστολή υπογράφουν μέλη της Νομαρχιακής Επιτροπής Αχαΐας (Έφη Βόγλη, Θανάσης Γιανναδάκης, Ηλίας Ζάκας, Παναγιώτης Μαρινόπουλος, Γεωργία Μητρογιάννη, Κώστας Πετρόπουλος, Γιώργος Παρασκευόπουλος) και μέλη της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ (Αριστείδης Γκατζόγιας, Αντωνία Παπαλεξάτου).

Αναλυτικά η επιστολή:

Σύντροφε Πρόεδρε,

Χθες, ημέρα όπου το ΠΑΣΟΚ ανακοίνωσε την επιτροπή Δημοκρατικής Συμπαράταξης και Διεύρυνσης, εδώ στην Αχαΐα, ο ορισμένος Συντονιστής της Νομαρχιακής Οργανωτικής Επιτροπής Συνεδρίου, χωρίς καν να έχει οριστεί η Ολομέλεια της, συγκάλεσε «Γραμματεία» της οποίας τα μέλη δεν έχουν ανακοινωθεί πουθενά από το Κόμμα, και από την οποία έχουν αποκλειστεί τα μισά εκλεγμένα μέλη της Νομαρχιακής και μέλη της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής. Είναι εύλογο να αναρωτιέται κανείς πώς είναι δυνατόν να ορίζονται μέλη της Γραμματείας, ενώ δεν έχει ανακοινωθεί καν η Ολομέλεια από το Κόμμα; Ποιος έδωσε το δικαίωμα αυτό στο Συντονιστή να παρακάμπτει τις διαδικασίες του Κόμματος;

Σε έναν Νομό, όπου η Νομαρχιακή Επιτροπή

έχει να συνεδριάσει πάνω από έναν χρόνο

ότι διακινείται στον Τύπο δεν αποτελεί συλλογική απόφαση του Οργάνου

κατά την Περιφερειακή Συνδιάσκεψη δεν υπήρξε καμία συμμετοχή του οργάνου στη διαμόρφωση ούτε του πολιτικού, ούτε του οργανωτικού πλαισίου και, προφανώς, καμία μετεπεξεργασία τοποθετήσεων και προτάσεων

τα μέλη του Οργάνου ενημερώνονται από τα Μέσα Ενημέρωσης για δράσεις για τις οποίες ουδέποτε υπήρξε συλλογική απόφαση

είναι προφανές ότι η διαρκής θεσμική εκτροπή και οι προσωπικές στρατηγικές καλά κρατούν, εις βάρος του Κόμματος. Είναι, εξίσου, προφανές ότι αυτοί που ομνύουν σε εσάς, είναι οι ίδιοι που υπονομεύουν εσάς αλλά και το Κόμμα.

Σύντροφε Πρόεδρε,

Επιλέξαμε έως σήμερα τη σιωπή και τη θεσμική αυτοσυγκράτηση για το καλό του Κόμματος, έχοντας παράλληλα φροντίσει, όπως γνωρίζετε, να ενημερώσουμε τόσο τα μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου όσο και εσάς προσωπικά για την κατάσταση αυτή.

Ελπίζαμε ότι ενόψει του Συνεδρίου θα υπήρχε ουσιαστική διόρθωση πορείας. Δυστυχώς, αυτό δεν συνέβη.

Η Επιτροπή Συμπαράταξης και Διεύρυνσης που ανακοινώθηκε σήμερα, μπορεί και πρέπει να αποτελέσει εφαλτήριο ανανέωσης, ενίσχυσης και επανασύνδεσης του Κινήματος με την κοινωνία. Δεν μπορεί, όμως, να ακυρώνεται στην πράξη από στρατηγικές που αναπαράγουν αποκλεισμούς, θεσμική εκτροπή και στοχευμένη πολιτική αδράνεια.

Για το καλό του Κινήματος απαιτείται πλέον σαφές τέλος στα τετελεσμένα και στη σιωπή που τα νομιμοποιεί. Η θεσμική αποκατάσταση της διαδικασίας, η ενεργοποίηση των συλλογικών οργάνων και η διασφάλιση της δημοκρατικής λειτουργίας αποτελούν προϋποθέσεις πολιτικής αξιοπιστίας.

Η ευθύνη, πλέον, είναι δική σας.

Τα μέλη της Νομαρχιακής Επιτροπής

Βόγλη Έφη

Γιανναδάκης Θανάσης

Ζάκας Ηλίας

Μαρινόπουλος Παναγιώτης

Μητρογιάννη Γεωργία

Πετρόπουλος Κώστας

Παρασκευόπουλος Γιώργος

Τα μέλη της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής

Γκατζόγιας Αριστείδης

Παπαλεξάτου Αντωνία

