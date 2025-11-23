Εσωκομματικές εκλογές ΝΔ: Άνοιξαν οι κάπλες – Πού και πώς ψηφίζουν στην Αχαΐα

Με τον εντυπωσιακό αριθμό των 122.546 πολιτών ενεργών μελών, διεξάγονται σήμερα οι εσωκομματικές εκλογές της Νέας Δημοκρατίας για την ανάδειξη Προέδρων και Συμβουλίων στις Διοικούσες Επιτροπές Εκλογικών Περιφερειών (ΔΕΕΠ) και Δημοτικών Τοπικών Οργανώσεων (ΔΗΜΤΟ), αλλά και των συνέδρων για το επικείμενο Τακτικό Συνέδριο του κόμματος.

Στην Αχαΐα οι εγγραφές αγγίζουν τις 18.000, ενώ συνολικά 267 υποψήφιοι ρίχνονται στη «μάχη» του σταυρού για θέσεις στις ΔΗΜΤΟ, στη ΔΕΕΠ ή για την εκπροσώπησή τους στο συνέδριο.