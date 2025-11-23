Εσωκομματικές εκλογές ΝΔ: Άνοιξαν οι κάπλες – Πού και πώς ψηφίζουν στην Αχαΐα

Ολα τα εκλογικά τμήματα στο νομό Αχαΐας.

Εσωκομματικές εκλογές ΝΔ: Άνοιξαν οι κάπλες - Πού και πώς ψηφίζουν στην Αχαΐα Συνολικά 8 εκλογικά κέντρα θα λειτουργούν αύριο στην Αχαΐα
23 Νοέ. 2025 9:10
Pelop News

Με τον εντυπωσιακό αριθμό των 122.546 πολιτών ενεργών μελών, διεξάγονται σήμερα οι εσωκομματικές εκλογές της Νέας Δημοκρατίας για την ανάδειξη Προέδρων και Συμβουλίων στις Διοικούσες Επιτροπές Εκλογικών Περιφερειών (ΔΕΕΠ) και Δημοτικών Τοπικών Οργανώσεων (ΔΗΜΤΟ), αλλά και των συνέδρων για το επικείμενο Τακτικό Συνέδριο του κόμματος.

Στην Αχαΐα οι εγγραφές αγγίζουν τις 18.000, ενώ συνολικά 267 υποψήφιοι ρίχνονται στη «μάχη» του σταυρού για θέσεις στις ΔΗΜΤΟ, στη ΔΕΕΠ ή για την εκπροσώπησή τους στο συνέδριο.

Η ψηφοφορία ξεκίνησε ήδη από τις 08:00 το πρωί και αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 19:00 το απόγευμα, τόσο ηλεκτρονικά όσο και διά ζώσης, με οκτώ συνολικά εκλογικά κέντρα να λειτουργούν στην Αχαΐα.

Τα εκλογικά κέντρα στην Αχαΐα:

– Κέντρο Πόλεως Πάτρας: Στρούμπειο – 2ο Δημοτικό Σχολείο (Μαιζώνος 26)

4 εκλογικά τμήματα

– Βόρειος Τομέας Πάτρας: 34ο Δημοτικό Σχολείο – Ανθούπολη, έναντι Τροχαίας

3 εκλογικά τμήματα

– Νότιος Τομέας Πάτρας: 5ο Γυμνάσιο (πλατεία Μαρούδα)

3 εκλογικά τμήματα

– Ερύμανθος: Δημαρχείο Χαλανδρίτσας

1 εκλογικό τμήμα

– Δυτική Αχαΐα: Γυμνάσιο Κάτω Αχαΐας

3 εκλογικά τμήματα

– Καλάβρυτα: ΚΕΠ (Αγίου Αλεξίου 35)

1 εκλογικό τμήμα

– Κλειτορία: ΚΕΠ Κλειτορίας (κεντρική πλατεία)

1 εκλογικό τμήμα

– Αιγιαλεία: Πολιτιστικό Κέντρο «Αλέκος Μέγαρης»

3 εκλογικά τμήματα

Οι ψηφοφόροι θα παραλαμβάνουν τρία χρωματικά διαφοροποιημένα ψηφοδέλτια:

ΔΕΕΠ Αχαΐας: Στην κορυφή οι υποψήφιοι πρόεδροι, ακολουθούν όλα τα μέλη.

ΔΗΜΤΟ: Ξεχωριστό ψηφοδέλτιο για πρόεδρο και μέλη.

Σύνεδροι: Τρίτο ψηφοδέλτιο αποκλειστικά για την εκλογή συνέδρων.

Ορια σταυροδοσίας ανά όργανο:

ΔΕΕΠ Αχαΐας: έως 5 σταυροί (εκλέγονται 15)

ΔΗΜΤΟ Αιγιαλείας: έως 4 σταυροί (εκλέγονται 13)

ΔΗΜΤΟ Καλαβρύτων: έως 3 σταυροί (εκλέγονται 9)

Βόρειος Τομέας Πάτρας: έως 3 σταυροί (εκλέγονται 11)

Κέντρο Πόλεως Πατρών: έως 5 σταυροί (εκλέγονται 15)

Νότιος Τομέας Πάτρας: έως 3 σταυροί (εκλέγονται 11)

ΔΗΜΤΟ Ερυμάνθου: έως 2 σταυροί (εκλέγονται 7)

ΔΗΜΤΟ Δυτικής Αχαΐας: έως 3 σταυροί (εκλέγονται 9)

Σύνεδροι: Δυνατότητα επιλογής έως 8 υποψηφίων.

Πού θα ψηφίσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Ο Πρωθυπουργός και πρόεδρος της ΝΔ, Κυριάκος Μητσοτάκης, θα ψηφίσει στις εσωκομματικές εκλογές της ΝΔ, στις 18:00, στο Πολιτιστικό Κέντρο Κάτω Πετραλώνων.

 

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
11:38 Ανατροπή για το επίδομα των 250 ευρώ: Τι ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, πότε καταβάλεται
11:29 ΠΑΣΟΚ για σχολεία: «Απελπιστική αποτυχία της κυβέρνησης»
11:23 Βόνιτσα: Ημιβυθίστηκε αλιευτικό σκάφος
11:16 Πάτρα: Συλλήψεις σε καταστήματα διασκέδασης για ηχορύπανση
11:08 Κρήτη: Εντοπισμός και διάσωση 25 μεταναστών ανοιχτά των Καλών Λιμένων
11:01 Τραγικός απολογισμός στο Βιετνάμ: Τουλάχιστον 90 νεκροί από τις φονικές πλημμύρες
10:50 Νομοσχέδιο για τις Ένοπλες Δυνάμεις: Ανοίγει ο δρόμος για την εθελοντική στράτευση γυναικών
10:42 G20: Καναδάς και Γερμανία επαναβεβαιώνουν στήριξη στην Ουκρανία
10:31 Νέα Δημοκρατία – Αχαΐα: Ομαλά και με υψηλή συμμετοχή οι εσωκομματικές εκλογές ΦΩΤΟ
10:23 Θεσσαλονίκη: Τρεις συλλήψεις ανηλίκων για άγρια επίθεση και απόπειρα ληστείας σε συνομήλικους
10:16 Νέο Ηράκλειο: Άγρια συμπλοκή ανηλίκων έξω από σχολείο, συνελήφθησαν τρεις 16χρονοι
10:10 Μητσοτάκης: «Τα 250 ευρώ γίνονται μόνιμα», αύριο στους λογαριασμούς των συνταξιούχων
9:58 Κακοκαιρία «Αριέλ»: Τεράστιες ζημιές σε Ήπειρο και Κέρκυρα, ποιοι δήμοι έχουν τεθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης
9:50 Αλβανία: Μία νεκρή και εκατοντάδες εκτοπισμένοι από τις χειρότερες πλημμύρες των τελευταίων δεκαετιών
9:42 Προϋπολογισμός 2026: Πακέτο ενίσχυσης 3,2 δισ. ευρώ για μισθωτούς, επαγγελματίες, αγρότες και ένστολους
9:36 Συντάξεις Δεκεμβρίου και επίδομα 250 ευρώ: Το πλήρες χρονοδιάγραμμα πληρωμών, πότε θα καταβληθεί
9:30 Πάτρα: Η έπαυλη ξυπνά όταν πέφτει η νύχτα – Η «Π» πέρασε μια βραδιά στη Βίλα Λυμπερόπουλου ΦΩΤΟ
9:26 Πανελλαδική σύσκεψη αγροτών σήμερα στη Νίκαια Λάρισας
9:19 Καιρός: Χειμωνιάζει από σήμερα, πού θα πέσουν τα πρώτα χιόνια, η πρόγνωση για την Πάτρα
9:13 Εορτολόγιο: Ποιο όνομα γιορτάζει σήμερα;
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 22-23/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ