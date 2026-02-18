«Έσβησε» ο γίγαντας της πυγμαχίας, Αλέξης Πεφάνης

«Έσβησε» ο γίγαντας της πυγμαχίας, Αλέξης Πεφάνης
18 Φεβ. 2026 21:41
Pelop News

Στα 64 του χρόνια «έφυγε» από την ζωή ο γίγαντας της πυγμαχίας Αλέξης Πεφάνης, που είχε αγωνιστεί στην Παναχαϊκή πραγματοποιώντας τη δική του ξεχωριστή διαδρομή στα ρινγκ.

Συγκεκριμένα είχε αναδειχτεί πρωταθλητής σε Γ’ και Β’ Κατηγορία, ενώ είχε πανηγυρίσει την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου το 1983 στην Α’ Κατηγορία.

Οπαδός πέταξε πατίνι και πέτυχε στο κεφάλι τον επόπτη!

Το τελευταίο διάστημα ο εκλιπών αντιμετώπισε με αξιοπρέπεια και γενναιότητα και αξιοπρέπεια σοβαρά προβλήματα, τα οποία δυστυχώς δεν μπόρεσε να ξεπεράσει βυθίζοντας στο πένθος την οικογένειά του.

 

Παλαιότερα ο Αλέξης Πεφάνης, που είχε μεγαλώσει στη συνοικία του Ζαβλανίου, είχε εργαστεί ως πολιτικό προσωπικό στην Πυροσβεστική Υπηρεσία. Η κηδεία του θα γίνει αύριο Πέμπτη 20 Φεβρουαρίου 2026 στις 14.00 από τον Ιερό Ναού Αγίου Ιωάννου Ζαβλανίου.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
22:43 Φωτήλας: «Ένα ακόμα βήμα για το Αίγιο και το Λιμάνι του!»
22:37 «Δεν αντέχω πια να μένω στο ίδιο σπίτι με κάποιον», αποκαλυπτική η Μαρία Μπακοδήμου
22:34 Με περίπατο ο Παναθηναϊκός στα ημιτελικά του Κυπέλλου
22:28 Βρετανία: Το πρώτο παιδί που έκανε επέμβαση επιμήκυνσης ποδιών, κέρδισε περίπου 3 εκατοστά
22:19 Καλιφόρνια: Νεκροί οι 8 από τους 9 αγνοούμενους σκιέρ
22:11 Έρχεται νέα κακοκαιρία: Πιθανή σπασμένη «γραμμή λαίλαπας» την Παρασκευή
22:09 Πάτρα: Τροχαίο στην Εθνική οδό με τραυματισμό δικυκλιστή, ΦΩΤΟ
21:51 Ιράν: «Θωρακίζει» τις πυρηνικές του εγκαταστάσεις υπό τον φόβο επίθεσης των ΗΠΑ, ΦΩΤΟ
21:41 «Έσβησε» ο γίγαντας της πυγμαχίας, Αλέξης Πεφάνης
21:31 «Σε αποχαιρετώ, αλλά δε σε ξεχνώ», ο συγκινητικός αποχαιρετισμός του Νικήτα Κακλαμάνη στην Άννα Ψαρούδα-Μπενάκη
21:21 Ο Τσιτσιπάς με άνεση στους «8» του Qatar Open, ΒΙΝΤΕΟ
21:10 Π. Μαρινάκης: Τα εγκαίνια με πολύ κόσμο για το πολιτικό γραφείο του πατρινού Κυβερνητικού Εκπροσώπου στο Ψυχικό, ΒΙΝΤΕΟ
21:00 Οπαδός πέταξε πατίνι και πέτυχε στο κεφάλι τον επόπτη!
20:50 Βιολάντα: Προφυλακιστέος ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου Κωνσταντίνος Τζιωρτζιώτης
20:40 Μεξικό: Ένας νεκρός και οκτώ τραυματίες από ένοπλη επίθεση σε πάρκο
20:31 Τραγωδία στη Βάρη: Νεκροί δύο άνδρες που υπέστησαν ηλεκτροπληξία
20:21 «Δεν έχουμε διαπιστώσει την παρουσία κανενός άλλου», η ΕΦΟΕπΑ για Δημοτικό κλειστό γυμναστήριο Παναγιά Αλεξιώτισσα
20:10 Ιδιοκτήτης Βιολάντα στον ανακριτή: Υποστήριξε ότι στον χώρο του εργοστασίου έπαιζαν τα παιδιά του και δεν γνώριζε τον κίνδυνο
19:52 «Διαστημικός» Ατρόμητος διέλυσε τον Εθνικό με 8-0!
19:51 Αγγελόπουλος στον peloponnisos FM: «Η Παναχαϊκή συνεχίζει να γραφεί ιστορία»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 18.02.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ