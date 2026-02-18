Οπαδός πέταξε πατίνι και πέτυχε στο κεφάλι τον επόπτη!

Σκηνές τρέλας σε ερασιτεχνικό αγώνα στη Μαλάτια της Τουρκίας

Οπαδός πέταξε πατίνι και πέτυχε στο κεφάλι τον επόπτη!
18 Φεβ. 2026 21:00
Pelop News

Σοκ προκαλούν εικόνες και ξεπερνούν κάθε λογική έρχονται από την Τουρκία, όπου σε αγώνα ερασιτεχνικού πρωταθλήματος ένας οπαδός αποφάσισε να εκφράσει τη δυσαρέσκειά του πετώντας ένα… πατίνι στον αγωνιστικό χώρο, με αποτέλεσμα να τραυματίσει σοβαρά τον βοηθό διαιτητή!

«Γύρνα πίσω στον ζωολογικό κήπο», καταγγελία για ρατσιστική επίθεση στα social media από οπαδό της Γαλατάσαραϊ από τον Κέλι της Γιουβέντους

Το περιστατικό συνέβη στις 15 Φεβρουαρίου στο γήπεδο της περιοχής Νταρέντε στη Μαλάτια, κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης για τη 10η αγωνιστική της 1ης Ερασιτεχνικής Κατηγορίας, ανάμεσα στην Νταρέντεσπορ και την Χεκιμχάν Μπελεντιγιέσι Γκιρμάνα Σπορ.

Το χρονικό της επίθεσης
Το παιχνίδι βρισκόταν στο 87ο λεπτό και το σκορ ήταν ισόπαλο 1-1. Εκείνη τη στιγμή, οι γηπεδούχοι (Νταρέντεσπορ) πέτυχαν γκολ, το οποίο όμως ακυρώθηκε ως οφσάιντ από τον βοηθό διαιτητή, Χακάν Μπασκούρτ.

Η απόφαση αυτή εξόργισε την κερκίδα. Ένας οπαδός, μέσα στην ένταση της στιγμής, πέταξε από την εξέδρα ένα πατίνι προς το μέρος του επόπτη. Το αντικείμενο προσγειώθηκε με δύναμη στο κεφάλι του άτυχου Μπασκούρτ.


Λιποθυμία και διακοπή
Ο βοηθός διαιτητή σωριάστηκε στο έδαφος, χάνοντας τις αισθήσεις του για λίγα λεπτά. Αμέσως έσπευσαν κοντά του τα ιατρικά επιτελεία και, αφού του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο.

Όπως ήταν φυσικό, ο διαιτητής διέκοψε οριστικά την αναμέτρηση μετά τον τραυματισμό του βοηθού του.

Ο δράστης της επίθεσης συνελήφθη άμεσα από τις αρχές. Ωστόσο, μετά την κατάθεση που έδωσε στο αστυνομικό τμήμα, αφέθηκε ελεύθερος. Ο άτυχος επόπτης, Χακάν Μπασκούρτ, πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο αφού υποβλήθηκε στις απαραίτητες εξετάσεις, έχοντας γλιτώσει τα χειρότερα από την αδιανόητη αυτή ενέργεια.

