«Γύρνα πίσω στο ζωολογικό κήπο», καταγγελία για ρατσιστική επίθεση στα social media από οπαδό της Γαλατάσαραϊ από τον Κέλι της Γιουβέντους

Ο Άγγλος αμυντικός έπαιξε στο παιχνίδι του Champions League στην Πόλη εκεί όπου η ομάδα της Ιταλίας ηττήθηκε με 5-2!

«Γύρνα πίσω στο ζωολογικό κήπο», καταγγελία για ρατσιστική επίθεση στα social media από οπαδό της Γαλατάσαραϊ από τον Κέλι της Γιουβέντους
18 Φεβ. 2026 18:31
Pelop News

Όπως φαίνεται δεν είναι μόνο ο Βινίσιους που υποστηρίζει ότ έπεσε θύμα ρατσιστικής επίθεσης στο παιχνίδι του Champions League ανάμεσα στη Ρεάλ Μαδρίτης και στην Μπενφίκα αλλά και ο Λόιντ Κέλι της Γιουβέντους.

A’ Κατηγορία: O Kεραυνός σόκαρε την Αχαϊκή, «διπλό» για Πάτραι

Ο Άγγλος αμυντικός έπαιξε στο παιχνίδι του Champions League στην Πόλη εκεί όπου η Γιουβέντους ηττήθηκε από την Γαλατάσαραϊ.

Αμέσως μετά όπως κατήγγειλε δέχτηκε επίθεση στα social media από οπαδό της ομάδας της Τουρκίας ο οποίος του έγραψε :«Γύρνα στο ζωολογικό κήπο».

Ο παίκτης ανέβασε το σχόλιο στα social media και απάντησε: «Οι κριτικές είναι μέρος της ζωής και του αθλητισμού, και τις έχω πάντα δεχτεί. Ο καθένας έχει δικαίωμα στη γνώμη του. Αλλά αυτό δεν θα το δεχτώ. Τα λόγια και οι πράξεις έχουν σημασία και συνέπειες».

Θέση για το συμβάν πήρε και η Γιουβέντους η οποία ανέφερε στα social media της: «Το ρατσιστικό μίσος δεν έχει θέση στο ποδόσφαιρο – στο γήπεδο, στις εξέδρες ή στο διαδίκτυο. Ο σύλλογος απορρίπτει κάθε μορφή ρατσισμού και εργάζεται για ένα ασφαλέστερο και πιο συμπεριληπτικό περιβάλλον, για καλύτερο παιχνίδι για φιλάθλους και παίκτες. Ποτέ ξανά».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
18:43 Τροχαίο στο κέντρο της Πάτρα – Τραυματίστηκε οδηγός δικύκλου
18:40 Χρήστος Μαυρίκης: Γιατί αναβλήθηκε και πάλι η δίκη του
18:31 «Γύρνα πίσω στο ζωολογικό κήπο», καταγγελία για ρατσιστική επίθεση στα social media από οπαδό της Γαλατάσαραϊ από τον Κέλι της Γιουβέντους
18:27 Η Ύδρα μετατρέπεται σε κινηματογραφικό πλατό για τον Μπραντ Πιτ
18:21 Αιγύπτιος κρατούμενος το ‘σκασε από τα δικαστήρια της Ευελπίδων
18:10 «Βλέπω τον Ανδρουλάκη να τυπώνει μπλουζάκια με σλόγκαν ο τελευταίος να κλείσει την πόρτα», κόντρα Λαζαρίδη-Μάντζου για τα μαϊμού επιδόματα
18:03 Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία σε βάρος της Ειρήνη Μουρτζούκου για τον μικρό Παναγιώτη
18:00 Η γραμματέας σχόλασε πριν βγει απόφαση, χαμός στη δίκη της Κιβωτού του Κόσμου
17:53 Υπ. Πολιτισμού: Μνημείο οι φωτογραφίες από την εκτέλεση των 200 κομμουνιστών στην Καισαριανή
17:51 Η ΕΟΚ στέλνει το Μαρούσι στην Επιτροπή Δεοντολογίας
17:43 A’ Κατηγορία: O Kεραυνός σόκαρε την Αχαϊκή, «διπλό» για Πάτραι
17:23 «Δεν είχε γίνει πυροσβεστικός έλεγχος για 12 χρόνια» νέες αποκαλύψεις για Βιολάντα
17:18 Επιστολή Α. Κατσανιώτη στον Υπουργό Υποδομών για τη σύνδεση του λιμένα Αιγίου με την Ολυμπία Οδό
17:16 Με Ρογκαβόπουλο και τρεις του Προμηθέα οι κλήσεις του Σπανούλη για Μαυροβούνιο
17:10 Λάρισα: Όχημα με 18χρονο οδηγό αναποδογύρισε μετά από τροχαίο στο κέντρο
17:02 Πάτρα: Ντροπή η μη ολοκλήρωση της Δομής για άτομα με αυτισμό – Υποθέσεις κακοποίησης απασχολούν τους γονείς
16:57 Ερυθρός Αστέρας προς ΕΣΠΕΠ: «Με ποια κριτήρια αναβλήθηκε η 17η αγωνιστική της Β΄ Εθνικής ;»
16:54 Πέθανε σε ηλικία 82 ετών ο Αντώνης Μανιτάκης
16:46 Νιγηρία: Τουλάχιστον 38 νεκροί από έκρηξη ορυχείου
16:38 Ιωάννινα: Σύλληψη 47χρονου που έκανε τον ιερέα ενώ τον είχαν καθαιρέσει
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 18.02.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ