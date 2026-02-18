«Γύρνα πίσω στο ζωολογικό κήπο», καταγγελία για ρατσιστική επίθεση στα social media από οπαδό της Γαλατάσαραϊ από τον Κέλι της Γιουβέντους

Όπως φαίνεται δεν είναι μόνο ο Βινίσιους που υποστηρίζει ότ έπεσε θύμα ρατσιστικής επίθεσης στο παιχνίδι του Champions League ανάμεσα στη Ρεάλ Μαδρίτης και στην Μπενφίκα αλλά και ο Λόιντ Κέλι της Γιουβέντους.

A’ Κατηγορία: O Kεραυνός σόκαρε την Αχαϊκή, «διπλό» για Πάτραι

Ο Άγγλος αμυντικός έπαιξε στο παιχνίδι του Champions League στην Πόλη εκεί όπου η Γιουβέντους ηττήθηκε από την Γαλατάσαραϊ.

Αμέσως μετά όπως κατήγγειλε δέχτηκε επίθεση στα social media από οπαδό της ομάδας της Τουρκίας ο οποίος του έγραψε :«Γύρνα στο ζωολογικό κήπο».

Ο παίκτης ανέβασε το σχόλιο στα social media και απάντησε: «Οι κριτικές είναι μέρος της ζωής και του αθλητισμού, και τις έχω πάντα δεχτεί. Ο καθένας έχει δικαίωμα στη γνώμη του. Αλλά αυτό δεν θα το δεχτώ. Τα λόγια και οι πράξεις έχουν σημασία και συνέπειες».

Θέση για το συμβάν πήρε και η Γιουβέντους η οποία ανέφερε στα social media της: «Το ρατσιστικό μίσος δεν έχει θέση στο ποδόσφαιρο – στο γήπεδο, στις εξέδρες ή στο διαδίκτυο. Ο σύλλογος απορρίπτει κάθε μορφή ρατσισμού και εργάζεται για ένα ασφαλέστερο και πιο συμπεριληπτικό περιβάλλον, για καλύτερο παιχνίδι για φιλάθλους και παίκτες. Ποτέ ξανά».

Lloyd Kelly, ırkçı saldırılara maruz kaldığını açıkladı. “Eleştiriler hayat boyunca ve sporda her zaman gelir ve ben bunu her zaman kabul ettim. Herkesin kendi görüşünü ifade etme hakkı vardır ama bunu kabul etmeyeceğim. Sözlerin ve davranışların anlamı vardır ve ayrıca… pic.twitter.com/v65tQOQ3W5 — De Marke Sports (@demarkesports) February 18, 2026

