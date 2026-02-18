A’ Κατηγορία: O Kεραυνός σόκαρε την Αχαϊκή, «διπλό» για Πάτραι

Στις 18.30, ο Ατρόμητος θα υποδεχθεί τον Εθνικό Πατρών και ο Αρης Πατρών τον Πήγασο

A' Κατηγορία: O Kεραυνός σόκαρε την Αχαϊκή, «διπλό» για Πάτραι
18 Φεβ. 2026 17:43
Pelop News

Με γκολ του Ταρνάρη στο 81’, ο Κεραυνός πήρε τεράστια νίκη στην έδρα της Αχαϊκής με 1-0 και της έβαλε δύσκολα ενόψει της συνέχειας των play offs της Α’ Κατηγορίας.

Στο άλλο παιχνίδι που ξεκίνησε στις 15.30, το Πάτραι επικράτησε 2-0 του Πανμοβριακού στο γήπεδο Ριόλου με γκολ των Σπανού και Φούφουλα με πέναλτι.

Στις 18.30, ο Ατρόμητος θα υποδεχθεί τον Εθνικό Πατρών και ο Αρης Πατρών τον Πήγασο, παιχνίδια με τα οποία θα ολοκληρωθεί η 2η αγωνιστική των play offs.

