A’ Κατηγορία: O Kεραυνός σόκαρε την Αχαϊκή, «διπλό» για Πάτραι
Στις 18.30, ο Ατρόμητος θα υποδεχθεί τον Εθνικό Πατρών και ο Αρης Πατρών τον Πήγασο
Με γκολ του Ταρνάρη στο 81’, ο Κεραυνός πήρε τεράστια νίκη στην έδρα της Αχαϊκής με 1-0 και της έβαλε δύσκολα ενόψει της συνέχειας των play offs της Α’ Κατηγορίας.
Στο άλλο παιχνίδι που ξεκίνησε στις 15.30, το Πάτραι επικράτησε 2-0 του Πανμοβριακού στο γήπεδο Ριόλου με γκολ των Σπανού και Φούφουλα με πέναλτι.
Στις 18.30, ο Ατρόμητος θα υποδεχθεί τον Εθνικό Πατρών και ο Αρης Πατρών τον Πήγασο, παιχνίδια με τα οποία θα ολοκληρωθεί η 2η αγωνιστική των play offs.
