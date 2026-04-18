«Έσβησε» ο πρώην πρόεδρος του Απόλλωνα Εγλυκάδας, Γιώργος Μανέτας

Την τελευταία του πνοή άφησε σήμερα (18/04/2026) ο πρώην πρόεδρος του Απόλλωνα Εγλυκάδας και έως να «φύγει» γενικός γραμματέας του Συλλόγου, Γιώργος Μανέτας.

Στο πένθος βυθίστηκε η οικογένειά του και το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο στην Αχαΐα. Ο εκλιπών ήταν αγαπητός στην κοινωνία και άνθρωπος της προσφοράς με την ΕΠΣ Αχαΐας να εκδίδει συλλυπητήρια ανακοίνωσή για τον χαμό του.

Η ανακοίνωση έχει ως εξής:

«Η Ε.Ε της ΕΠΣ Αχαΐας εκφράζει τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στην οικογένεια του Γιώργου Μανέτα, ο οποίος έφυγε σήμερα από την ζωή. Διετέλεσε πρόεδρος του Απόλλωνα Εγλυκάδας επί σειρά ετών, ενώ ήταν και ο νυν γενικός γραμματέας του Συλλόγου».

