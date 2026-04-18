«Έσβησε» ο πρώην πρόεδρος του Απόλλωνα Εγλυκάδας, Γιώργος Μανέτας
Βαρύ το πένθος για την οικογένειά του και για το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο στην Αχαΐα
Την τελευταία του πνοή άφησε σήμερα (18/04/2026) ο πρώην πρόεδρος του Απόλλωνα Εγλυκάδας και έως να «φύγει» γενικός γραμματέας του Συλλόγου, Γιώργος Μανέτας.
Στο πένθος βυθίστηκε η οικογένειά του και το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο στην Αχαΐα. Ο εκλιπών ήταν αγαπητός στην κοινωνία και άνθρωπος της προσφοράς με την ΕΠΣ Αχαΐας να εκδίδει συλλυπητήρια ανακοίνωσή για τον χαμό του.
Η ανακοίνωση έχει ως εξής:
«Η Ε.Ε της ΕΠΣ Αχαΐας εκφράζει τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στην οικογένεια του Γιώργου Μανέτα, ο οποίος έφυγε σήμερα από την ζωή. Διετέλεσε πρόεδρος του Απόλλωνα Εγλυκάδας επί σειρά ετών, ενώ ήταν και ο νυν γενικός γραμματέας του Συλλόγου».
Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη
Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.
Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News