ΕΣΥ: Ανοίγουν 8.000 θέσεις, προμήθεια 250 νέων ασθενοφόρων

Ο υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους ανακοίνωσε εκτεταμένο πλάνο ενίσχυσης του Εθνικού Συστήματος Υγείας, μιλώντας στην εκπομπή του BLUE SKY. Το σχέδιο περιλαμβάνει συνολικά 8.000 νέες προσλήψεις το 2026 και σημαντική αναβάθμιση του ΕΚΑΒ, ενώ παρουσίασε και τα πρώτα αποτελέσματα από την αξιολόγηση νοσοκομείων από δεκάδες χιλιάδες ασθενείς.

Προσλήψεις και στελέχωση

5.000 μόνιμες προσλήψεις σε όλο το φάσμα του ΕΣΥ (ιατρικό, νοσηλευτικό, λοιπό προσωπικό).

σε όλο το φάσμα του ΕΣΥ (ιατρικό, νοσηλευτικό, λοιπό προσωπικό). 3.000 θέσεις επικουρικού προσωπικού, με έμφαση στους νοσηλευτές.

Η πλατφόρμα για επικουρικούς νοσηλευτές ανοίγει άμεσα, ξεκινώντας από την Αττική και τα μεγάλα αστικά κέντρα. Ο υφυπουργός τόνισε: «Όποιος καταθέσει αίτηση και πληροί τα προσόντα, θα προσληφθεί», αναγνωρίζοντας την πανευρωπαϊκή έλλειψη νοσηλευτών.

Ενίσχυση ΕΚΑΒ

Στην Αττική λειτουργούν πλέον 70 ασθενοφόρα στην πρωινή βάρδια (από 60 πρόσφατα).

στην πρωινή βάρδια (από 60 πρόσφατα). Αναμένεται η παραλαβή 250 νέων ασθενοφόρων από το Ταμείο Ανάκαμψης.

από το Ταμείο Ανάκαμψης. Άνοιγμα πλατφόρμας για πρόσληψη νέων διασωστών σε Αττική και μεγάλα αστικά κέντρα.

Αύξηση δικύκλων Άμεσης Επέμβασης, που μειώνει δραστικά τους χρόνους απόκρισης σε οξέα περιστατικά.

Αξιολόγηση από ασθενείς – 40.000 ερωτηματολόγια

Για πρώτη φορά τα νοσοκομεία αξιολογούνται από τους ίδιους τους πολίτες. Τα αποτελέσματα από δείγμα άνω των 40.000 ασθενών δείχνουν:

75% χαρακτηρίζουν τη νοσηλεία τους «Καλή» ή «Πολύ Καλή».

χαρακτηρίζουν τη νοσηλεία τους «Καλή» ή «Πολύ Καλή». 92% βρήκαν γιατρό της ζητούμενης ειδικότητας.

Οι διοικητές λαμβάνουν τις αξιολογήσεις σε πραγματικό χρόνο και προχωρούν σε άμεσες διορθωτικές παρεμβάσεις όπου εντοπίζονται προβλήματα.

Άλλες εξελίξεις και μεταρρυθμίσεις

Μεγάλη δωρεά στο ΚΑΤ για αναβάθμιση υποδομών.

Ενιαία Λίστα Χειρουργείων για διαφάνεια και μείωση αναμονής.

Εισαγωγή Τεχνητής Νοημοσύνης σε εφαρμογές για ταχύτερη εξυπηρέτηση.

Ενίσχυση προγραμμάτων πρόληψης για μακροπρόθεσμη αποσυμφόρηση νοσοκομείων.

Ο υφυπουργός υπογράμμισε ότι «υπάρχει ακόμα δρόμος», αλλά η στελέχωση, η αξιολόγηση από πολίτες και ο ψηφιακός μετασχηματισμός αποτελούν τα κλειδιά για ένα σύγχρονο και αποτελεσματικό ΕΣΥ.

