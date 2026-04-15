Εταιρεία έκανε μήνυση στον Μέσι , δείτε πόσα χρήματα ζητά

Στο επίκεντρο βρίσκεται ο Λιονέλ Μέσι, καθώς εταιρεία διοργάνωσης εκδηλώσεων από τη Φλόριντα προχώρησε σε αγωγή εις βάρος του, υποστηρίζοντας πως υπέστη μεγάλες οικονομικές ζημιές από την απουσία του σε αγώνα.

Ο Λιονέλ Μέσι βρίσκεται αντιμέτωπος με νομικές εξελίξεις, καθώς εταιρεία διοργάνωσης εκδηλώσεων από τη Φλόριντα κατέθεσε αγωγή εναντίον του ίδιου και της Αργεντίνικης Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, κάνοντας λόγο για απάτη και παραβίαση συμφωνίας. ￼

Η εταιρεία υποστηρίζει πως είχε εξασφαλίσει τα δικαιώματα για δύο φιλικούς αγώνες της Αργεντινής απέναντι σε Βενεζουέλα και Πουέρτο Ρίκο, καταβάλλοντας περίπου 6,5 εκατομμύρια ευρώ για τη συμφωνία. ￼

Σύμφωνα με τους όρους, ο Μέσι έπρεπε να αγωνιστεί για τουλάχιστον 30 λεπτά σε κάθε παιχνίδι, εκτός αν υπήρχε τραυματισμός.

Ωστόσο, ο Αργεντινός σταρ δεν συμμετείχε στο πρώτο ματς απέναντι στη Βενεζουέλα, παρά το γεγονός ότι την επόμενη ημέρα αγωνίστηκε κανονικά με την Ίντερ Μαϊάμι, σκοράροντας μάλιστα δύο φορές. ￼

Η πλευρά των διοργανωτών κάνει λόγο για ζημιές που φτάνουν τα εκατομμύρια, ενώ επισημαίνει πως επιπλέον απώλειες προέκυψαν από την αλλαγή έδρας ενός εκ των αγώνων, από το Σικάγο στη Φλόριντα.

Παράλληλα, αναφέρουν πως υπήρξε δέσμευση για μελλοντικά παιχνίδια ως “αντιστάθμισμα”, τα οποία όμως δεν πραγματοποιήθηκαν ποτέ.

Η υπόθεση έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά από ζητήματα που σχετίζονται με την παρουσία ή απουσία του Μέσι σε αγώνες υψηλής εμπορικής αξίας, με το ενδιαφέρον γύρω από το όνομά του να παραμένει τεράστιο.

Παρά τις εξελίξεις εκτός γηπέδων, ο Μέσι συνεχίζει να πρωταγωνιστεί εντός αυτών, αποτελώντας το κεντρικό πρόσωπο τόσο για την Ίντερ Μαϊάμι όσο και για την εθνική Αργεντινής.

