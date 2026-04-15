Super League: Ο Μανθάνο στο ΑΕΚ-ΠΑΟΚ και ο Μελέρ στη Λεωφόρο

Από την ΚΕΔ ανακοινώθηκαν οι ορισμοί της για τη 2η αγωνιστική των play-offs, αλλά και την 3η των play-outs της Super League.

Την αναμέτρηση στην Allwyn Arena μεταξύ της ΑΕΚ και του ΠΑΟΚ (19/04, 18:00) θα διευθύνει ο Ισπανός elite διαιτητής Ζεσούς Χιλ Μανθάνο και στο VAR θα είναι ο συμπατριώτης του Πάμπλο Γκονθάλεθ Φουέρτες.

Στη Λεωφόρο για το ντέρμπι του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό (19/04, 21:00) ορίστηκε ο Τούρκος elite ρέφερι Χαλίλ Ουμούτ Μέλερ με τον Ολλανδό Κλέι Ρούπερτι στο VAR.

Οι διαιτητές των αγώνων play-offs 1-4

Κυριακή 19 Απριλίου – 18:00 ΑΕΚ – ΠΑΟΚ

Διαιτητής: Μανθάνο

Βοηθοί: Ροντρίγκεθ , Νικόλας

4ος: Τσακαλίδης

VAR: Φουέρτες

AVAR: Μαέσο

Κυριακή 19 Απριλίου – 21:00 Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός

Διαιτητής: Μέλερ

Βοηθοί: Ουγιαρκάν, Οζκάρα

4ος: Βεργέτης

VAR: Ρούπερτι

AVAR: Μάνσοτ

Αναλυτικά οι ορισμοί της 2ης αγωνιστικής στα play-offs 5-8 και της 3ης στα play-outs

Playouts – Σάββατο 18 Απριλίου

16:00 Κηφισιά – Αστέρας Τρίπολης AKTOR

Διαιτητής: Ευαγγέλου

Βοηθοί: Ψύλλος, Χριστοδούλου

4ος: Ανδριανός

VAR: Παπαδόπουλος

AVAR: Μόσχου

17:00 Ατρόμητος – ΑΕΛ Novibet

Διαιτητής: Κατοίκος

Βοηθοί: Μωυσιάδης, Μάτσας

4ος: Φίτσας

VAR: Τσακαλίδης

AVAR: Κουκουλάς

20:00 Παναιτωλικός – Πανσερραϊκός

Διαιτητής: Σιδηρόπουλος

Βοηθοί: Δημητριάδης, Κλεπετσάνης

4ος: Ντάουλας

VAR: Πουλικίδης

AVAR: Φωτιάς

Playoffs 5-8 – Σάββατο 18 Απριλίου

18:00 ΟΦΗ – Λεβαδειακός

Διαιτητής: Κατσικογιάννης

Βοηθοί: Αρμακόλας, Παγουρτζής

4ος: Μπακογιάννης

VAR: Ματσούκας

AVAR: Κουμπαράκης

19:00 Άρης – Βόλος

Διαιτητής: Πολυχρόνης

Βοηθοί: Μηνούδης, Τσολακίδης

4ος: Τσέτσιλας

VAR: Τζήλος

AVAR: Κόκκινος

