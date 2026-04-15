Super League: Ο Μανθάνο στο ΑΕΚ-ΠΑΟΚ και ο Μελέρ στη Λεωφόρο
Ο Ισπανός είναι elite διαιτητής, ενώ στο VAR ορίστηκε ο συμπατριώτης του Πάμπλο Γκονθάλεθ Φουέρτες
Από την ΚΕΔ ανακοινώθηκαν οι ορισμοί της για τη 2η αγωνιστική των play-offs, αλλά και την 3η των play-outs της Super League.
Βραζιλία: Ο Αντσελότι… ρώτησε τον πρόεδρο της χώρας τι να κάνει με τον Νεϊμάρ
Την αναμέτρηση στην Allwyn Arena μεταξύ της ΑΕΚ και του ΠΑΟΚ (19/04, 18:00) θα διευθύνει ο Ισπανός elite διαιτητής Ζεσούς Χιλ Μανθάνο και στο VAR θα είναι ο συμπατριώτης του Πάμπλο Γκονθάλεθ Φουέρτες.
Στη Λεωφόρο για το ντέρμπι του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό (19/04, 21:00) ορίστηκε ο Τούρκος elite ρέφερι Χαλίλ Ουμούτ Μέλερ με τον Ολλανδό Κλέι Ρούπερτι στο VAR.
Οι διαιτητές των αγώνων play-offs 1-4
Κυριακή 19 Απριλίου – 18:00 ΑΕΚ – ΠΑΟΚ
Διαιτητής: Μανθάνο
Βοηθοί: Ροντρίγκεθ , Νικόλας
4ος: Τσακαλίδης
VAR: Φουέρτες
AVAR: Μαέσο
Κυριακή 19 Απριλίου – 21:00 Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός
Διαιτητής: Μέλερ
Βοηθοί: Ουγιαρκάν, Οζκάρα
4ος: Βεργέτης
VAR: Ρούπερτι
AVAR: Μάνσοτ
Αναλυτικά οι ορισμοί της 2ης αγωνιστικής στα play-offs 5-8 και της 3ης στα play-outs
Playouts – Σάββατο 18 Απριλίου
16:00 Κηφισιά – Αστέρας Τρίπολης AKTOR
Διαιτητής: Ευαγγέλου
Βοηθοί: Ψύλλος, Χριστοδούλου
4ος: Ανδριανός
VAR: Παπαδόπουλος
AVAR: Μόσχου
17:00 Ατρόμητος – ΑΕΛ Novibet
Διαιτητής: Κατοίκος
Βοηθοί: Μωυσιάδης, Μάτσας
4ος: Φίτσας
VAR: Τσακαλίδης
AVAR: Κουκουλάς
20:00 Παναιτωλικός – Πανσερραϊκός
Διαιτητής: Σιδηρόπουλος
Βοηθοί: Δημητριάδης, Κλεπετσάνης
4ος: Ντάουλας
VAR: Πουλικίδης
AVAR: Φωτιάς
Playoffs 5-8 – Σάββατο 18 Απριλίου
18:00 ΟΦΗ – Λεβαδειακός
Διαιτητής: Κατσικογιάννης
Βοηθοί: Αρμακόλας, Παγουρτζής
4ος: Μπακογιάννης
VAR: Ματσούκας
AVAR: Κουμπαράκης
19:00 Άρης – Βόλος
Διαιτητής: Πολυχρόνης
Βοηθοί: Μηνούδης, Τσολακίδης
4ος: Τσέτσιλας
VAR: Τζήλος
AVAR: Κόκκινος
