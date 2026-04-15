Βραζιλία: Ο Αντσελότι… ρώτησε τον πρόεδρο της χώρας τι να κάνει με τον Νεϊμάρ

Ο άσος της Σάντος που σκόραρε ξανά στην ισοπαλία με τη Ρεκολέτα (1-1, 15/4), κάνει ό,τι περνάει από το χέρι του για να πείσει τον Ιταλό τεχνικό να τον συμπεριλάβει στην τελική κλήση για το μεγάλο ραντεβού

15 Απρ. 2026 11:22
Στη Βραζιλία όσο το Μουντιάλ πλησιάζει, τόσο φουντώνει η φημολογία για το τι τελικά θα πράξει ο Αντσελότι με τον Νεϊμεάρ.

Μάλιστα ο άσος της Σάντος που σκόραρε ξανά στην ισοπαλία με τη Ρεκολέτα (1-1, 15/4), κάνει ό,τι περνάει από το χέρι του για να πείσει τον Ιταλό τεχνικό να τον συμπεριλάβει στην τελική κλήση για το μεγάλο ραντεβού. Φαίνεται όμως ότι το θέμα δεν είναι τόσο απλό.

Αυτό διότι τις τελευταίες ώρες έχει γίνει viral ένα vidcast με τον… πρόεδρο της Βραζιλίας, Λούλα ντα Σίλβα, ο οποίος αποκάλυψε πως ο Ιταλός εκλέκτορας της Σελεσάο τον ρώτησε τη γνώμη του σχετικά με το θέμα. Ο πρόεδρος της Βραζιλίας, ο οποίος δημόσια έχει τοποθετηθεί με όχι και τα καλύτερα λόγια για τον Νεϊμάρ, απάντησε πως θα πρέπει να είναι σε καλή κατάσταση και να προσφέρει, όχι να βρεθεί εκεί επειδή έχει το… όνομα.

Πρόσφατα, πάντως, ο Αντσελότι εξήγησε ότι ο «Νέι» βρίσκεται στον σωστό δρόμο έτσι ώστε να βρει μια θέση στις επιλογές του.

