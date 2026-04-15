Βραζιλία: Ο Αντσελότι... ρώτησε τον πρόεδρο της χώρας τι να κάνει με τον Νεϊμάρ

Στη Βραζιλία όσο το Μουντιάλ πλησιάζει, τόσο φουντώνει η φημολογία για το τι τελικά θα πράξει ο Αντσελότι με τον Νεϊμεάρ.

Που θα δείτε Μπάγερν-Ρεάλ και ΑΕΚ-Μπανταλόνα

Μάλιστα ο άσος της Σάντος που σκόραρε ξανά στην ισοπαλία με τη Ρεκολέτα (1-1, 15/4), κάνει ό,τι περνάει από το χέρι του για να πείσει τον Ιταλό τεχνικό να τον συμπεριλάβει στην τελική κλήση για το μεγάλο ραντεβού. Φαίνεται όμως ότι το θέμα δεν είναι τόσο απλό.

Αυτό διότι τις τελευταίες ώρες έχει γίνει viral ένα vidcast με τον… πρόεδρο της Βραζιλίας, Λούλα ντα Σίλβα, ο οποίος αποκάλυψε πως ο Ιταλός εκλέκτορας της Σελεσάο τον ρώτησε τη γνώμη του σχετικά με το θέμα. Ο πρόεδρος της Βραζιλίας, ο οποίος δημόσια έχει τοποθετηθεί με όχι και τα καλύτερα λόγια για τον Νεϊμάρ, απάντησε πως θα πρέπει να είναι σε καλή κατάσταση και να προσφέρει, όχι να βρεθεί εκεί επειδή έχει το… όνομα.

Carlo Ancelotti really asked Brazil’s PRESIDENT Lula on his opinion if Neymar should be called up or not 😭 Lula responded by saying if he’s physically well that he plays great football but he must get called up for performances & not his name. pic.twitter.com/JbWpEiKuon — Ginga Bonito 🇧🇷 (@GingaBonitoHub) April 14, 2026

Πρόσφατα, πάντως, ο Αντσελότι εξήγησε ότι ο «Νέι» βρίσκεται στον σωστό δρόμο έτσι ώστε να βρει μια θέση στις επιλογές του.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



