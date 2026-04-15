Που θα δείτε Μπάγερν-Ρεάλ και ΑΕΚ-Μπανταλόνα
Πολλές οι επιλογές στο σημερινό αθλητικό τηλεοπτικό πρόγραμμα
Η μεγάλη μάχη της Μπάγερν Μονάχου με τη Ρεάλ Μαδρίτης για τα προημιτελικά του Champions League, αλλά και η σπουδαία αναμέτρηση της ΑΕΚ με την Μπανταλόνα για την πρόκριση στο Final Four του Basketball Champions League ξεχωρίζουν από τις σημερινές (15/04/2026) αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.
Euroleague: Τρομερό πρόστιμο στον Παναθηναϊκό, 3.065.000 ευρώ!
Στο σημερινό τηλεοπτικό πρόγραμμα υπάρχει ακόμα η αναμέτρηση Άρσεναλ – Σπόρτινγκ Λισαβόνας για τα προημιτελικά του Champions League, ο πρώτος τελικός της Α1 Γυναικών στο μπάσκετ ανάμεσα σε Αθηναϊκό και Παναθηναϊκό, αλλά και η εξ αναβολής αναμέτρηση Άρης – ΠΑΟΚ για τη Greek Basketball League.
Αναλυτικά το πρόγραμμα:
12:00 COSMOTE SPORT 7 HD ATP 500 2026 Βαρκελώνη
12:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 2026 Μόναχο
14:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 2026 Μόναχο
16:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 2026 Μόναχο
18:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 2026 Μόναχο
18:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΠΑΟΚ – Άρης Stoiximan GBL
19:30 COSMOTE SPORT 4 HD ΑΕΚ – Μπανταλόνα FIBA Basketball Champions League
20:00 COSMOTE SPORT 8 HD Λίνεμπουργκ – Πιατσέντσα CEV Cup 2026
20:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Αθηναϊκός – Παναθηναϊκός Α1 Basketball League Γυναικών
21:00 COSMOTE SPORT 5 HD Αλ Νασρ – Αλ Έτιφακ Roshn Saudi League
22:00 COSMOTE SPORT 7 HD Τενερίφη – Γαλατασαράι FIBA Basketball Champions League
22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Άρσεναλ – Σπόρτινγκ Λισαβόνας Champions League
22:00 MEGA-COSMOTE SPORT 2 HD Μπάγερν – Ρεάλ Μαδρίτης Champions League
