Euroleague: Τρομερό πρόστιμο στον Παναθηναϊκό, 3.065.000 ευρώ!
Γιατί ξεπέρασε το salary cap κατά 6.185.000 ευρώ. Ο Ολυμπιακός θα κληθεί να πληρώσει πρόστιμο 300.000 ευρώ, καθώς υπερέβη το salary cap κατά 600.000 ευρώ
Καμπάνες σε Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό, Χάποελ Τελ Αβίβ και Εφές Αναντολού, που καλούνται να πληρώσουν πρόστιμο, καθώς υπερέβησαν το salary cap, σύμφωνα με τους κανονισμούς της Euroleague.
Ο Παναθηναϊκός είναι η ομάδα που θα πληρώσει το μεγαλύτερο πρόστιμο, καθώς ξεπέρασε το salary cap κατά 6.185.000 ευρώ και είναι υποχρεωμένος να δώσει 3.065.000 ευρώ.
Από την πλευρά του, ο Ολυμπιακός θα κληθεί να πληρώσει πρόστιμο 300.000 ευρώ, καθώς υπερέβη το salary cap κατά 600.000 ευρώ.
Η Αναντολού Εφές ξεπέρασε το salary cap κατά 1.800.000 και θα πληρώσει 1.070.000 ευρώ, ενώ η Χάποελ Τελ Αβίβ θα δώσει 2.800.000 εκατομμύρια ευρώ για τις αμοιβές των παικτών και άλλα 2 εκατομμύρια ευρώ επειδή ο Οφέρ Γιανάι παρέχει στην ομάδα περισσότερο από το 55% του μπάτζετ της.
Να σημειωθεί ότι τα πρόστιμα που θα πληρώσουν οι τέσσερις ομάδες θα δοθούν στις υπόλοιπες ομάδες της διοργάνωσης, στο πλαίσιο της ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας της Euroleague.
