Εθελοντική αιμοδοσία στην «Πελοπόννησο»: Κάντε μία στάση ζωής και προσφοράς

Ο δημοσιογραφικός όμιλος της «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ» σε συνεργασία με το Κέντρο Αιμοδοσίας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών διοργανώνει αύριο 12 Νοεμβρίου εθελοντική αιμοδοσία.

O ισόγειος χώρος της εφημερίδας μας από τις 9.30π.μ. έως τη 1μ.μ. θα μετατραπεί σε Σταθμός Αιμοδοσίας. Οι άνθρωποι της «Π» επιλέγοντας να μη μένουν θεατές στις ανάγκες της κοινωνίας προσπαθούν να συμβάλουν στο μέτρο που μπορούν για την κάλυψή τους. Προς αυτή την κατεύθυνση στοχεύει και η αυριανή διοργάνωση.

Αρωγοί σε αυτή την προσπάθεια, θα είναι το προσωπικό της DATA Consultants και του τηλεφωνικού κέντρου.

Σε αυτή την προσπάθεια καλείστε να συμμετάσχετε κι όλοι εσείς που είστε σε θέση και μπορείτε να προσφέρετε αίμα.

