Εθνική οδός Τρίπολης – Πύργου: Διακοπή και εκτροπή κυκλοφορίας οχημάτων λόγω κατολίσθησης

15 Φεβ. 2026 10:38
Pelop News

Από τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Πελοποννήσου, ανακοινώνεται, ότι, έχει προσωρινά διακοπεί η κυκλοφορία, όλων των οχημάτων στην 66,0 χ/θ της Ε.Ο. Τρίπολης-Πύργου και στις δύο κατευθύνσεις κυκλοφορίας, λόγω κατολίσθησης, σε τμήμα του οδοστρώματος της συγκεκριμένης εθνικής οδού.

Η κυκλοφορία όλων των οχημάτων, κατά τη διάρκεια της πιο πάνω διακοπής και στις δύο κατευθύνσεις της οδού, θα εκτρέπεται από την 58,0 χ/θ της Ε.Ο. Τρίπολης – Πύργου και θα διεξάγεται μέσω της διαδρομής Καρκαλού – Δημητσάνα – Ζάτουνα – Παλούμπα – Ράφτη – Λουτρά Ηραίας – Κοκλαμάς, έως την 108,0 χ/θ της Ε.Ο. Τρίπολης – Πύργου και αντιστρόφως.

Οι ρυθμίσεις αυτές, που αποσκοπούν στην ομαλή και ασφαλή κυκλοφορία των οχημάτων, την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων, καθώς και στην αποφυγή ταλαιπωρίας του κοινού, έχουν τεθεί σε εφαρμογή από τις 14 Φεβρουαρίου και για όσο χρονικό διάστημα απαιτηθεί. Κατά τη διάρκεια των προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται σύμφωνα με όλες τις προσωρινές πληροφοριακές και ρυθμιστικές πινακίδες και λοιπά μέσα οδικής σήμανσης που θα τοποθετηθούν.

