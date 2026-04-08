Εθνική Πόλο Ανδρών: Στο Σίδνεϊ μετά τη νίκη επί της Ολλανδίας

Η ελληνική εθνική ομάδα υδατοσφαίρισης ανδρών εξασφάλισε την πρόκριση στην τελική φάση του World Cup, επικρατώντας με 14-11 της Ολλανδίας στο κολυμβητήριο «Δημοσθένης Μιχαλεντζάκης» της Αλεξανδρούπολης.

Ο Στέλιος Αργυρόπουλος ήταν ξανά ασταμάτητος, πετυχαίνοντας επτά γκολ και οδηγώντας την «γαλανόλευκη» στη δεύτερη θέση του Α΄ ομίλου της προκριματικής φάσης, πίσω μόνο από την Ουγγαρία. Η πρόκριση εξασφαλίζει πλέον τη συμμετοχή της Ελλάδας στα τελικά του Σίδνεϊ τον Ιούλιο, όπου θα διεκδικήσει την καλύτερη δυνατή κατάταξη.

Το ματς σε εξέλιξη

Η ελληνική ομάδα, με τον Δημήτρη Σκουμπάκη να συμμετέχει για πρώτη φορά στο τουρνουά, βρέθηκε πίσω στο σκορ 3-2 στην πρώτη περίοδο, αλλά αντέδρασε άμεσα με σερί 4-0. Ο Αργυρόπουλος είχε ήδη τέσσερα γκολ, ενώ οι Ολλανδοί μείωσαν προσωρινά σε 6-5. Ένα γκολ του Σπάχιτς και ακόμη ένα του Αργυρόπουλου αποκατέστησαν το +3 για την Ελλάδα, με το ημίχρονο να ολοκληρώνεται ισόπαλο 8-8.

Στην τρίτη περίοδο, οι Ολλανδοί πήραν προβάδισμα 9-8, αλλά η ελληνική ομάδα αντέδρασε και έκλεισε την περίοδο στο 10-9. Στο τελευταίο οκτάλεπτο, η «γαλανόλευκη» αξιοποίησε τις αποβολές των αντιπάλων, με τέρματα των Αργυρόπουλου και Κάκαρη να διαμορφώνουν το 12-10. Ο Σκουμπάκης πέτυχε ακόμη ένα γκολ σε φάση που επαναλήφθηκε μετά από εξέταση του VAR, ενώ ο Αργυρόπουλος με κλέψιμο και γκολ στην κενή εστία διαμόρφωσε το τελικό 14-11.

Τα οκτάλεπτα: 3-4, 4-4, 2-2, 2-4 (με πρώτη την Ολλανδία)

Επόμενα παιχνίδια και στόχοι

Η εθνική θα αγωνιστεί πλέον για τις θέσεις 1-4, αντιμετωπίζοντας:

Ιταλία αύριο (9/4)

Ουγγαρία το Μεγάλο Σάββατο (11/4)

Λογικά Ισπανία την Κυριακή του Πάσχα (12/4)

Στόχος είναι το καλύτερο πλασάρισμα για να έχει ευνοϊκό αντίπαλο στον προημιτελικό.

Σύνθεση της Εθνικής

Ελλάδα (Προπονητής Θοδωρής Βλάχος): Ζερδεβάς, Πούρος, Σκουμπάκης 1, Χατζής, Αργυρόπουλος 7, Παπαναστασίου 1, Γκίλλας, Καλογερόπουλος 2, Αλαφραγκής, Κάκαρης 1, Νικολαϊδης 1, Τζωρτζάτος, Σπάχιτς 1, Γαρδίκας

Ολλανδία (Προπονητής Μπράνκο Μίτροβιτς): Σπάικερ, Γκμπαντάμασι 1, Ρόουβενχορστ, Φαν ντερ Βέρφε, Μ. Φαν ντερ Βάιντεν 1, Μπάκερ 1, Τε Ρίλε 1, Γ. Φαν ντερ Βάιντεν 1, Φαν ντεν Μπεργκ, Ντε Βέερντ 3, Σνελ, Τεν Μπρουκ 2, Καμπούρτ, Χοφμάιερ 1

Διαιτητές: Ντερμεντζιάν (ΗΠΑ), Μπλάσκοβιτς (Κροατία)

Πρόκριση και υπόλοιποι όμιλοι

Την πρώτη θέση του Α΄ ομίλου κατέλαβε η Ουγγαρία, η οποία νίκησε 12-10 τη Σερβία και εξασφάλισε επίσης συμμετοχή στα τελικά. Η Ιταλία, μετά τη νίκη 13-11 επί της Κροατίας, ολοκλήρωσε με το «3 στα 3» τις υποχρεώσεις της στον Β΄ όμιλο, παίρνοντας το τελευταίο εισιτήριο για το Σίδνεϊ.

Η ελληνική ομάδα, με σταθερές εμφανίσεις και ηγετική παρουσία του Αργυρόπουλου, δείχνει έτοιμη να διεκδικήσει υψηλές θέσεις στη φετινή διοργάνωση.

