Ετοιμάζει αντίποινα το Ιράν για το χτύπημα στην εγκατάσταση φυσικού αερίου – Ποιες εγκαταστάσεις κινδυνεύουν

18 Μαρ. 2026 16:28
Σε επικίνδυνη τροχιά κλιμάκωσης εισέρχεται η ένταση στη Μέση Ανατολή, καθώς η Τεχεράνη εμφανίζεται αποφασισμένη να προχωρήσει σε αντίποινα κατά «εχθρικών υποδομών που μέχρι πρότινος θεωρούνταν ασφαλείς», σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το Fars News Agency, επικαλούμενο στρατιωτικές πηγές.

«Έγκλημα πολέμου» η επίθεση στο Ασαλουγιέ

Οι ίδιες πηγές χαρακτήρισαν την επίθεση σε εγκαταστάσεις φυσικού αερίου στο Ασαλουγιέ ως «έγκλημα πολέμου», τονίζοντας ότι «δεν θα μείνει ατιμώρητη». Όπως αναφέρεται, η ιρανική πλευρά εξετάζει στοχευμένες ενέργειες που θα πλήξουν κρίσιμες υποδομές αντιπάλων, διευρύνοντας ενδεχομένως το πεδίο των επιχειρήσεων.

Η αναφορά σε υποδομές «που θεωρούνταν ασφαλείς» ερμηνεύεται ως σαφής ένδειξη αλλαγής στρατηγικής, με πιθανή στόχευση εγκαταστάσεων που έως σήμερα βρίσκονταν εκτός του κύκλου επιθέσεων.

Προειδοποιήσεις για εκκενώσεις σε Σαουδική Αραβία, Κατάρ και ΗΑΕ

Την ίδια ώρα, οι Φρουροί της Επανάστασης προχώρησαν σε δημόσια προειδοποίηση, ζητώντας την εκκένωση πετροχημικών εγκαταστάσεων σε χώρες του Κόλπου, μεταξύ των οποίων η Σαουδική Αραβία, το Κατάρ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Συγκεκριμένα, οι προειδοποιήσεις φέρονται να αφορούν:

  • το διυλιστήριο Samref,

  • το πετροχημικό συγκρότημα al-Jubail,

  • την εταιρεία Masaiid Holding,

  • το κοίτασμα φυσικού αερίου al-Hosn,

  • και το διυλιστήριο Ras Laffan.

Οι εξελίξεις αυτές εντείνουν την ανησυχία για πιθανή επέκταση των στρατιωτικών επιχειρήσεων σε κρίσιμες ενεργειακές υποδομές της περιοχής.

Αντιδράσεις και φόβοι για την ενεργειακή ασφάλεια

Από την πλευρά του, το Κατάρ καταδίκασε τις επιθέσεις του Ισραήλ σε ιρανικές εγκαταστάσεις που συνδέονται με το κοίτασμα φυσικού αερίου South Pars, κάνοντας λόγο για «επικίνδυνη και ανεύθυνη ενέργεια».

Εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ προειδοποίησε ότι επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές δεν επηρεάζουν μόνο τις εμπλεκόμενες χώρες, αλλά συνιστούν απειλή για την παγκόσμια ενεργειακή ασφάλεια, το περιβάλλον και τον άμαχο πληθυσμό.

Η νέα αυτή ένταση αναμένεται να επηρεάσει τις διεθνείς αγορές ενέργειας, ενισχύοντας το κλίμα αβεβαιότητας σε μια ήδη εύθραυστη γεωπολιτική συγκυρία.

