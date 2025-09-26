Ετοιμαζόταν να φύγει στη Γερμανία η 62χρονη που έθαψε τη μάνα της

Η 62χρονη που έθαψε τη νεκρή μητέρα της σε στάβλο δίπλα από το σπίτι τους, στη Βοιωτία και συνέχιζε να εισπράττει τη σύνταξη και αναπηρικό επίδομα της ηλικιωμένης ετοιμαζόταν να φύγει τον Οκτώβριο, για τη Γερμανία.

Όπως μετέδωσε το πρωί της Παρασκευής 26/09/2025 η εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA» η 62χρονη πρώην διευθύντρια ΚΕΠ, ρωτούσε τη φίλη της εάν θα μπορούσε να την φιλοξενήσει στη Γερμανία και να δουλέψει εκεί, ενώ μάλιστα αποκαλύπτεται πως η γυναίκα είχε υποβάλλει αίτηση συνταξιοδότησης.

Όπως συνεχίζει να λέει η κατηγορούμενη η μητέρα της πέθανε το 2023 από παθολογικά αίτια και λόγω οικονομικών δυσκολιών αποφάσισε να αποκρύψει το γεγονός. Ομολόγησε δε πως είχε προσέλαβε έναν αλλοδαπό εργάτη για να τη βοηθήσει να τη θάψει.

Σύμφωνα με μαρτυρίες όμως η μητέρα της ήταν άφαντη από το 2021 και τότε μάλιστα την είχε δει τελευταία φορά ο εγγονός της και γιος της 62χρονης.

Η αναρρωτική και τα χρήματα που παίρνει

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Mega η γυναίκα που εργαζόταν ως διευθύντρια ΚΕΠ μέσα στο 2025 έχει πάει στην εργασία της μόλις 51 ημέρες.

Από την αρχή του έτους 2025, η 62χρονη έχει πάρει συνολικά 146 ημέρες αναρρωτική άδεια και άλλες 22 ημέρες κανονική άδεια. Δηλαδή από τις 245 ημερολογιακές μέρες του 2025, η 62χρονη πήγε στην εργασία της μόλις 51.

Πήρε συνεχόμενη αναρρωτική από 4/3 έως 20/6, σύνολο 108 ημέρες δηλαδή, με χαρτί από ιδιωτική κλινική.

Για τις υπόλοιπες 138 μέρες λοιπόν που έλαβε, η 62χρονη βάσει νόμου θα πρέπει να έχει περάσει από υγειονομική επιτροπή, να προσκόμισε χαρτί από δημόσιο νοσοκομείο και ενδεχομένως ελεγκτής γιατρός να την επισκέφτηκε στην κατοικία της.

Για τη διευθυντική της θέση η 62χρονη λάμβανε μισθό που άγγιζε τα 1.700 ευρώ μαζί με τα επιδόματα.

