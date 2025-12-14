Ετοιμάζουν νέα «επίθεση» οι πολίτες για Πλατυγιάλι-Αγρίνιο-Καρπενήσι

Ανακοίνωση εξέδωσε το Συντονιστικό των πολιτών για το δρόμο Πλατυγιάλι-Αγρίνιο-Καρπενήσι μετά και την εκδήλωση του Σαββάτου (13/12) στο Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας, στο Αγρίνιο.

Στο πλαίσιο των επόμενων ενεργειών, για την ανάδειξη του ζητήματος, θα κληθεί το Δημοτικό Συμβούλιο Αγρινίου να καταρτίσει ψήφισμα για το διεκδικητικό πλαίσιο επί του οποίου θα κληθούν να δεσμευθούν οι βουλευτές του νομού και οι εκπρόσωποι του αυτοδιοικητικού κόσμου.

Έμφαση θα δοθεί και στην ανάγκη πρόσληψης Τεχνικού Συμβούλου ώστε να ωριμάσουν οι μελέτες του δρόμου μέχρι το 28ο χλμ. προκειμένου να ενταχθεί στη συνέχεια σε χρηματοδοτικό εργαλείο.

Ακόμη, αποφασίστηκε να γίνει εκδήλωση στην Αθήνα με τη συνδρομή της ΠΑΝΣΥ έως την άνοιξη του 2026.

Η ανακοίνωση:

1. Σύνταξη ψηφίσματος από το Δημοτικό Συμβούλιο με ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ σε όλους τους βουλευτές και Δημάρχους της Αιτωλοακαρνανίας να το συνυπογράψουν, να πάνε όλοι μαζί στην Αθήνα και να ζητήσουν κάθετα και σε προτεραιότητα την υλοποίηση του οδικού άξονας, Ψήφισμα για τον οδικό άξονα είχε βγάλει πρώτη η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας το 2023 μετά τη διαπεριφερειακή διάσκεψη της 12ης Mαρτίου 2022.

Αυτή τη φορά όμως πρέπει να προστεθεί προσκλητήριο στους βουλευτές και αυτοδιοικητικούς του τόπου και να επιμεριστούν ευθύνες -όχι από ένα συντονιστικό πολιτών όπως εμείς- αλλά από το ΑΝΩΤΑΤΟ θεσμό που μας εκπροσωπεί, το Δήμο Αγρινίου. Αυτό θα προκαλέσει κατά την άποψη μας εξελίξεις.

Η ευθύνη για ό,τι έγινε μέχρι τώρα ανήκει σε όλες τις κυβερνήσεις όπως αναφέρει και ο Πανευρυτανικός Σύλλογος Αιτ/νιας στο ψήφισμα που κατέθεσε στη χθεσινή εκδήλωση.

2. Στόχος η πρόσληψη τεχνικού συμβούλου για το 7ο ως το 28χμ Αγρινίου-Καρπενησίου με στόχο την ολοκλήρωση των μελετών μέσα στο 2026 όπως ακριβώς και για τη κάθετη σύνδεση Αγρινίου-Ιονίας Οδού. Ολοκλήρωση μελετών για τα δύο πιο έτοιμα τμήματα και κατάθεση τους για χρηματοδότηση.

3. Εκδήλωση στην Αθήνα με τη συνδρομή της ΠΑΝΣΥ έως την άνοιξη του 2026. Μέχρι τότε ορίζουμε το χρονοδιάγραμμα για να υπάρξουν εξελίξεις για τα σημεία 1.2.

Τίμησαν χθες με την παρουσία τους και με τις τοποθετήσεις τους.

α)Από βουλευτές και δημάρχους:

Ο Βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας του ΣΥΡΙΖΑ Μίλτος Ζαμπάρας.

Ο Δήμαρχος Αγρινίου Γιώργος Παπαναστασίου και ο Δήμαρχος Αγράφων Αλέξης Καρδαμπίκης.

β) Έλειπαν δικαιολογημένα λόγω υποχρεώσεων στη Βουλή ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΘΗΚΑΝ :

Ο βουλευτής Αιτ/νιας της ΝΔ Θανάσης Παπαθανάσης και η βουλευτής Αιτ/νιας του ΠΑΣΟΚ Χριστίνα Σταρακά.

-Γρηγορης Θεοδωράκης, Αν.Εκπροσωπου Τύπου Σύριζα

Τοποθετήσεις έγιναν πέρα από το συντονιστικό από:

– Πρώην βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Δημήτρη Κωνσταντόπουλο.

-Περιφερειακό Σύμβουλο Χρήστο Κωστακόπουλο.

-Κώστα Πιστιόλα επικεφαλής Δημοτικής Παράταξης Αγρίνιο Παμε Ψηλά

-Δημήτρη Τραπεζιώτη , Επικεφαλής Δημοτικής Παράταξης Αγρίνιο Ανοιχτό και Πράσινο.

-Σωκράτη Μπέκο Ρόκκο, μέλος Κεντρικής Αντιπροσωπείας ΤΕΕ ,

-Παναγιώτη Κέκελο, Πρόεδρο ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας.

-Παναγιώτη Χολή, Προέδρου Παναιτωλοακαρνανικής Συνομοσπονδίας Συλλόγων (ΠΑΝΣΥ)

-Πατέρα Ευάγγελο Φεγγούλη, Πρόεδρο Πανευρυτανικού Συλλόγου Αιτωλοακαρνανίας

– Γιώργο Καλλιακμάνη, Πρώην Υποψηφιος Ευρωβουλευτής ΠΑΣΟΚ, Αναπληρωτη Γραμματέα, τομέα Προστασίας του Πολίτη ΠΑΣΟΚ.

– Κώστα Βραχώριτη, Δημοτικό Σύμβουλο Δ.Ε Παρακαμπυλίων Δήμου Αγρινίου

-Παναγιώτη Καψάλη, Δημοτικό Σύμβουλο Δήμου Αγρινίου.

-Κολοβός Χρήστος, Δημοτικός Σύμβουλος Μείζονος Αντιπολίτευσης Δήμου Ξηρομέρου.

-Λεχουρίτη Γιώργο, Πρόεδρο ΙΝΚΑ

-Καπλανίδης Κωνσταντίνος, εκπρόσωπο Κινήματος Δημοκρατίας

– Μακρή Δημήτριου, Πρώην Διοικητή Α.Τ. Αγίου Βλασίου.

-Mαλτέζου Παρασκευή, Εκπροσώπου μη αποζημιωθέντων από τις απαλλοτριώσεις στα πρώτα 5χμ Αγρινίου-Καρπενησίου.

Την εκδήλωση συντόνιζε ο δημοσιογράφος του Αχελώου TV Παντελής Κούτσικος.

