Έτοιμη και η Αυστρία να κόψει τα social media στα παιδιά

Η αυστριακή κυβέρνηση προτίθεται να απαγορεύσει τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης σε παιδιά κάτω των 14 ετών, έγινε γνωστό την Παρασκευή.

Η σχετική πρόταση αναμένεται ως τα τέλη Ιουνίου, αναφέρει το Politico.

Σε δηλώσεις του ο αντικαγκελάριος Αντρέας Μπάμπλερ είπε ότι η κυβέρνηση επιδιώκει να προχωρήσει γρήγορα σε μια λύση «επειδή γνωρίζουμε ότι θα χρειαστεί ακόμη χρόνος σε επίπεδο ΕΕ».

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι η κυβέρνηση επιθυμεί να θεσπίσει συγκεκριμένους κανόνες για τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης και να επιδιώξει την επιβολή περιορισμού ηλικίας σε επίπεδο ΕΕ.

Η Αυστρία έρχεται να προστεθεί σε μια όλο και μεγαλύτερη λίστα χωρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και πέρα από αυτή, που προσπαθούν να βρουν λύσεις για την προστασία των παιδιών από τις επιπτώσεις των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Η Ισπανία, η Γαλλία, η Δανία, η Πορτογαλία, αλλά και η Ελλάδα προχωρούν με σχέδια για την επιβολή περιορισμών ηλικίας.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



