Έτοιμος για έναν ακόμα τίτλο ο Λιονέλ Μέσι – Στον τελικό με την Ίντερ Μαϊάμι

Μετά από δέκα τίτλους στην LaLiga με την Μπαρτσελόνα και δύο στο σαμπιονά με την Παρί Σεν Ζερμέν, ο Λιονέλ Μέσι θα έχει την ευκαιρία στις 6 Δεκεμβρίου, εντός έδρας, να προσθέσει στην ήδη εντυπωσιακή συλλογή του, εναντίον των Βανκούβερ Γουάιτκαπς του Τόμας Μίλερ (σ.σ. νίκησαν με 3-1 στο Σαν Ντιέγκο) το τρόπαιο του MLS.

30 Νοέ. 2025 13:01
Pelop News

Με τον Ταντέο Αλιέντε να σημειώνει χατ-τρικ, η Ιντερ Μαϊάμι του Λιονέλ Μέσι συνέτριψε την Νέα Υόρκη Σίτι με 5-1 στον τελικό της Ανατολικής Περιφέρειας και θα διεκδικήσει τον πρώτο της τίτλο στο MLS την επόμενη εβδομάδα.

Μετά από δέκα τίτλους στην LaLiga με την Μπαρτσελόνα και δύο στο σαμπιονά με την Παρί Σεν Ζερμέν, ο Λιονέλ Μέσι θα έχει την ευκαιρία στις 6 Δεκεμβρίου, εντός έδρας, να προσθέσει στην ήδη εντυπωσιακή συλλογή του, εναντίον των Βανκούβερ Γουάιτκαπς του Τόμας Μίλερ (σ.σ. νίκησαν με 3-1 στο Σαν Ντιέγκο) το τρόπαιο του MLS.

Ο 38χρονος Μέσι οδηγεί την ομάδα του Μαϊάμι στην πορεία για τον πρώτο τίτλο πρωταθλήματος στην Ιστορία της, ενώ αναμένεται με μεγάλη ανυπομονησία το επόμενο καλοκαίρι, καθώς θεωρείται εξαιρετικά πιθανό να υπερασπισθεί τον τίτλο του με την «αλμπισελέστε» στο πρώτο Παγκόσμιο Κύπελλο με 48 ομάδες, που θα διεξαχθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες, στο Μεξικό και στον Καναδά.

Τέσσερα από τα πέντε γκολ της Ιντερ Μαϊάμι σημειώθηκαν από Αργεντινούς, οι οποίοι ήταν παρόντες σε μεγάλο αριθμό στην έναρξη (10 από τους 22 βασικούς, συμπεριλαμβανομένων 7 από την Ίντερ), σύμβολο μιας ομάδας που «κτίσθηκε» γύρω από τον οκτάκις νικητή της «Χρυσής Μπάλας» και προπονείται από τον φίλο και συμπατριώτη του, Χαβιέρ Μασεράνο.

«Ενισχύσαμε τους δεσμούς μας εντός της ομάδας και φθάσαμε στο τέλος της σεζόν με αδελφικό πνεύμα, καθώς όλοι πηγαίνουμε προς την ίδια κατεύθυνση, ανεξάρτητα από το ποιος παίζει στους αγώνες. Η δύναμη της συλλογικότητας είναι άθραυστη», σημείωσε ο Αργεντινός προπονητής, λίγο μετά το τέλος της αναμέτρησης.

