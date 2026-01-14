«Έτρεχα στην ευθεία, έχασα τον έλεγχο σε στροφή», μοναχοπαίδι ο 16χρονος που «έφυγε» από τη ζωή

Ο άτυχος Γιάννης καθόταν μαζί με δύο φίλους του στα πίσω καθίσματα του αυτοκινήτου

«Έτρεχα στην ευθεία, έχασα τον έλεγχο σε στροφή», μοναχοπαίδι ο 16χρονος που «έφυγε» από τη ζωή
14 Ιαν. 2026 12:51
Pelop News

Ήταν μοναχοπαίδι ο ανήλικος που έχασε τη ζωή του στο τροχαίο που σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης στη Σητεία όταν ένας 16χρονος φίλος του που είχε πάρει το αυτοκίνητο κρυφά από τον πατέρα του θύματος έχασε τον έλεγχο του οχήματος στο ύψος της Ερημούπολης.

Νεκρός 15χρονος σε τροχαίο στο Λασίθι, σοβαρά τραυματισμένος ένας συνομήλικός του

Ο άτυχος Γιάννης, όπως γράφει το patris.gr, καθόταν μαζί με δύο φίλους του στα πίσω καθίσματα του Opel Vectra 20ετίας που οδηγούσε ο 16χρονος.

Κατά την ίδια πηγή το αυτοκίνητο κινείτο με μεγάλη ταχύτητα με αποτέλεσμα όταν βγήκε από την πορεία του να τουμπάρει αρκετές φορές πριν ακινητοποιηθεί

Στο αυτοκίνητο εκτός από τον 16χρονο οδηγό και τον 16χρονο που έχασε τη ζωή του επέβαιναν άλλα τρία άτομα, ηλικίας 15 έως 19 ετών με έναν εξ αυτών να τραυματίζεται σοβαρότερα και να νοσηλεύεται στο ΠΑΓΝΗ

«Έτρεχα στην ευθεία»
Μιλώντας στους αστυνομικούς ο 16χρονος οδηγός φέρεται να είπε ότι «έτρεχα στην ευθεία», προσθέτοντας πως «σε μία ανοικτή στροφή έχασα τον έλεγχο».

Ο ανήλικος υποβλήθηκε άμεσα σε αλκοτέστ, το οποίο ήταν αρνητικό, ενώ ελήφθη και δείγμα αίματος προκειμένου να εξεταστεί περαιτέρω αν υπήρχε στον οργανισμό του αλκοόλ ή άλλες ουσίες.

Όπως ανέφερε αστυνομική πηγή, «το άτυχο παιδί πήρε τα κλειδιά του οχήματος του πατέρα του, χωρίς εκείνος να το γνωρίζει».

