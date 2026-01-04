Ετσι «μπούκαραν» οι ειδικές δυνάμεις των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα…

Οι ΗΠΑ θεωρούνται μία από τις πιο προηγμένες χώρες στον κόσμο στον τομέα των κυβερνοεπιχειρήσεων.

Ο Ντόναλντ Τραμπ υπονόησε το Σάββατο ότι οι ΗΠΑ χρησιμοποίησαν κυβερνοεπιθέσεις ή άλλες τεχνικές δυνατότητες για να διακόψουν την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος στο Καράκας κατά τη διάρκεια των επιθέσεων στην πρωτεύουσα της Βενεζουέλας, οι οποίες οδήγησαν στη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο.

Αυτές οι επιχειρήσεις είναι, συνήθως, άκρως απόρρητες και οι ΗΠΑ θεωρούνται μία από τις πιο προηγμένες χώρες στον κόσμο στον τομέα των κυβερνοεπιχειρήσεων.

«Ήταν σκοτεινά, τα φώτα του Καράκας ήταν σε μεγάλο βαθμό σβηστά λόγω μιας συγκεκριμένης τεχνογνωσίας που διαθέτουμε, ήταν σκοτεινά και ήταν θανατηφόρα», δήλωσε ο Τραμπ κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο Μαρ-α-Λάγκο, όπου περιέγραψε λεπτομερώς την επιχείρηση.

Ο στρατηγός Νταν Κέιν, πρόεδρος του Γενικού Επιτελείου, δήλωσε κατά τη διάρκεια της ίδιας συνέντευξης Τύπου ότι η Κυβερνοδιοίκηση των ΗΠΑ, η Διαστημική Διοίκηση των ΗΠΑ και οι διοικήσεις των μαχητικών δυνάμεων «άρχισαν να εφαρμόζουν διαφορετικά μέτρα» για να «δημιουργήσουν ένα μονοπάτι» για τις αμερικανικές δυνάμεις που πέταξαν στην χώρα νωρίς το Σάββατο. Ο Κέιν δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες για το τι συνεπάγονταν αυτά τα «μέτρα».

Σημειώνεται πως η ομάδα διαδικτυακής παρακολούθησης NetBlocks ανέφερε απώλεια σύνδεσης με το διαδίκτυο στο Καράκας κατά τη διάρκεια των διακοπών ρεύματος νωρίς το πρωί του Σαββάτου. Ο Αλπ Τόκερ, ιδρυτής της NetBlocks, δήλωσε ότι εάν οι κυβερνοεπιθέσεις συνέβαλαν σε αυτές τις διακοπές, «θα ήταν στοχευμένες και δεν θα επηρέαζαν τον ευρύτερο χώρο του δικτύου».

