Έτσι οι ΗΠΑ προχώρησαν στην κατάσχεση του δεύτερου ρωσικού τάνκερ μετά το «Marinera», ΒΙΝΤΕΟ

Το ρεσάλτο Αμερικανών κομάντο και η αντίδραση της Μόσχας

Έτσι οι ΗΠΑ προχώρησαν στην κατάσχεση του δεύτερου ρωσικού τάνκερ μετά το «Marinera», ΒΙΝΤΕΟ
07 Ιαν. 2026 18:21
Pelop News

Δύο ρωσικά τάνκερς μπήκαν σήμερα (7/1/2026) στο στόχαστρο των ειδικών δυνάμεων των ΗΠΑ, σύμφωνα με την Ουάσινγκτον, στον ρωσικό «σκιώδη στόλο» πλοίων που μεταφέρουν παράνομο πετρέλαιο.

Τραμπ για Βενεζουέλα: «Θα παραδώσει από 30 έως 50 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου στις ΗΠΑ»

Μετά την απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ – τον περασμένο Δεκέμβριο – να τεθεί σε ισχύ ένας ναυτικός αποκλεισμός από και προς την Βενεζουέλα σε πλοία που έχουν υποστεί κυρώσεις – ο «προάγγελος» της στρατιωτικής επιχείρησης για την σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο – οι ΗΠΑ εντόπισαν τάνκερ που κατάφερε να «ξεφύγει» από τον στενό κλοίο τους.

Αρχικά, οι αμερικανικές δυνάμεις έγιναν τις τελευταίες δύο εβδομάδες «σκιά» του υπό ρωσική σημαία τάνκερ «Marinera» με αποτέλεσμα να ξεκινήσει ένα κυνηγητό για την σύλληψή του.

Το δεξαμενόπλοιο, γνωστό παλιότερα ως «Bella 1», φαίνεται πως είχε γλιτώσει από τον αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό στη Βενεζουέλα, όμως τελικά δεν κατάφερε να σωθεί, ενώ την ίδια μοίρα είχε και ένα άλλο τάνκερ του ρωσικού «σκιώδους στόλου» που έπλεε στην Καραϊβική Θάλασσα.

Η κατάσχεση του πρώτου τάνκερ
Ειδικότερα, οι ΗΠΑ κατάφεραν σήμερα (07.01.2026) να κατασχέσουν το «Marinera» σύμφωνα με δηλώσεις αξιωματούχου των ΗΠΑ που μίλησε στο αμερικανικό δίκτυο NBC News, όπως μετέδωσε και το Sky News.

Από την πλευρά του, η Διοίκηση των Ενόπλων Δυνάμεων των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι: «Το πλοίο κατασχέθηκε στον Βόρειο Ατλαντικό σύμφωνα με ένταλμα που εκδόθηκε από ομοσπονδιακό δικαστήριο των ΗΠΑ, αφού εντοπίστηκε από το USCGC Munro. Η κατάσχεση αυτή υποστηρίζει την διακήρυξη του Ντόναλντ Τραμπ που στοχεύει σε πλοία που έχουν υποστεί κυρώσεις και απειλούν την ασφάλεια και τη σταθερότητα του Δυτικού Ημισφαιρίου».

Ακόμα, διευκρινίστηκε ότι η επιχείρηση εκτελέστηκε από τμήματα του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ με την υποστήριξη του αμερικανικού υπουργείου Άμυνας.

Το πλοίο υποβλήθηκε σε κυρώσεις από τις ΗΠΑ το 2024 ως μέρος ενός «σκιώδους στόλου» δεξαμενόπλοιων που μετέφεραν παράνομο πετρέλαιο.

Προηγουμένως, η Ρωσία είχε δηλώσει ότι το τάνκερ βρίσκεται σε διεθνή ύδατα και πως ενεργεί βάσει διεθνούς δικαίου, με αφορμή βίντεο και εικόνες από την ρωσική κρατική τηλεόραση RT, που έδειχνε πλοίο της αμερικανικής ακτοφυλακής να προσεγγίζει το Marinera αλλά και αμερικανικό ελικόπτερο να το επιτηρεί.

Επίσης, η Μόσχα υπογράμμισε ότι το πλοίο φέρει ρωσική σημαία και κάλεσε τις δυτικές χώρες – συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ – να σεβαστούν το δικαίωμά του στην ελευθερία της ναυσιπλοΐας, κάτι που οι Αμερικανοί αγνόησαν όπως φάνηκε.

Για τον λόγο αυτό εξάλλου, η ρωσική πλευρά αποφάσισε να αναπτύξει πολεμικά πλοία που βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή, περιλαμβανομένου ενός ρωσικού υποβρυχίου ως συνοδεία προστασίας του τάνκερ, όμως αποδείχθηκε ότι ήταν ήδη αργά.

Δεύτερο τάνκερ κατέσχεσαν οι ΗΠΑ
Λίγη ώρα αφού οι αμερικανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι κατέσχεσαν το τάνκερ «Marinera», έκαναν γνωστό ότι πραγματοποιήθηκε επιτυχημένη επιχείρηση κατάσχεσης ενός άλλου πετρελαιοφόρου, του «M/T Sophia» το οποίο έπλεε στην Καραϊβική Θάλασσα και είχε εξίσου υποστεί κυρώσεις για παράνομες δραστηριότητες.

Μάλιστα, η αρμόδια στρατιωτική διοίκηση των ΗΠΑ (US SOUTHCOM) δημοσίευσε πλάνα από το ρεσάλτο των αμερικανικών κομάντο κατά την διάρκεια της επιχείρησης, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι το δεξαμενόπλοιο «M/T Sophia» που είναι μέρος ενός «σκιώδους στόλου» κατευθύνεται – υπό την συνοδεία της Ακτοφυλακής – στις ΗΠΑ για να καταστραφεί.

Η αντίδραση της Μόσχας
Για την κατάσχεση του «Marinera» το ρωσικό υπουργείο Μεταφορών εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία τονίζει ότι χάθηκε η επαφή με το πλοίο που έπλεε στην ανοιχτή θάλασσα και στα διεθνή ύδατα, καταδικάζοντας την αμερικανική επιχείρηση.

Το Υπουργείο Μεταφορών τονίζει ότι, σύμφωνα με τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών του 1982 για το Δίκαιο της Θάλασσας, η ελευθερία της ναυσιπλοΐας ισχύει στα ύδατα ανοιχτής θάλασσας και κανένα κράτος δεν έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει βία κατά πλοίων που είναι νομίμως νηολογημένα στις δικαιοδοσίες άλλων κρατών.

Τέλος, επισημαίνει πως στις 24 Δεκεμβρίου 2025, το «Marinera» έλαβε προσωρινή άδεια να πλεύσει υπό τη σημαία της Ρωσικής Ομοσπονδίας, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με το ρωσικό δίκαιο και το διεθνές δίκαιο.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
19:42 ΟΠΕΚΕΠΕ: «Εκδικητική και καταχρηστική» καταγγελία για την απομάκρυνση της Τυχεροπούλου
19:31 Αγρότες: Τα νέα δεδομένα, ζητούν διάλογο με τον Πρωθυπουργό εμμένουν στην κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους! ΒΙΝΤΕΟ
19:21 Νέα κακοκαιρία με θυελλώδεις ανέμους έως 9 μποφόρ!
19:11 Σφοδρή ενόχληση της Ρωσίας για την κατάσχεση του τάνκερ από ΗΠΑ, βουλευτής κάνει λόγο για πειρατεία!
19:00 Υπάρχει μόνο η μοναχική αισιοδοξία…
18:51 Φίλοι του δράστη στις Σέρρες έξω από τα δικαστήρια: Του ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση για το ξύλο μέχρι θανάτου στον 17χρονο
18:48 Επιστροφή στα χρόνια του «Μίστερ Κολτ»
18:41 Η θέση Φαραντούρη: Δεν μίλησα για ένταξη στο κόμμα Καρυστιανού, καλωσόρισα την κάθοδό της
18:32 Μπλόκα: Κλιμάκωση με 48ωρο αποκλεισμών εισηγούνται οι αγροτοσυνδικαλιστές της Νίκαιας
18:21 Έτσι οι ΗΠΑ προχώρησαν στην κατάσχεση του δεύτερου ρωσικού τάνκερ μετά το «Marinera», ΒΙΝΤΕΟ
18:10 Το «όχι» του Δήμου Πατρέων στην κατάργηση των Σχολικών Επιτροπών
18:00 Κρας τεστ γρίπης: Έξαρση και ανησυχία στην Πάτρα – Αυξημένο το ιικό φορτίο στα λύματα
17:52 «Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε αυτός ο αγώνας να γίνει εφαλτήριο για προσωπικές φιλοδοξίες», Ασλανίδης κατά Καρυστιανού
17:43 Το πρόγραμμα των προημιτελικών με Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός-Άρης
17:35 Σέρρες: «Ζητώ συγγνώμη, αν και είναι πάρα πολύ λίγο για τους γονείς. Ο γιος μου, αν φταίει, θα πληρώσει και θα φυλακιστεί»
17:24 Τραμπ για Βενεζουέλα: «Θα παραδώσει από 30 έως 50 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου στις ΗΠΑ»
17:16 Ολυμπιακός – Μπάγερν Μονάχου: Ολοταχώς για sold out το ΣΕΦ – Αναμένεται το ντεμπούτο του Τζόουνς
17:08 Αυτά είναι τα 5 ζώδια που ευνοούνται οικονομικά το 2026 μετά από μια δύσκολη χρονιά
17:07 Κύπελλο Ερασιτεχνών: Πρόκριση για Ατρόμητο και Πήγασο
17:00 Πάτρα – Θάνατος Κώστα Μπασιλάρη: Ο κύκλος αίματος και το βάθος του…
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 07/01/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ