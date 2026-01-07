Τραμπ για Βενεζουέλα: «Θα παραδώσει από 30 έως 50 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου στις ΗΠΑ»

Δεκάδες εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου αναμένεται να παραδώσει η Βενεζουέλα στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως ανακοίνωσε σήμερα (07.01.2026) ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, λίγες ημέρες μετά την αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση στο Καράκας και τη σύλληψη του προέδρου της χώρας, Νικολάς Μαδούρο.

«Είμαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω ότι οι προσωρινές αρχές της Βενεζουέλας θα παραδώσουν στις Ηνωμένες Πολιτείες από 30 έως 50 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου που υπόκειται σε κυρώσεις και είναι υψηλής ποιότητας», δήλωσε ο Τραμπ, προσθέτοντας ότι το πετρέλαιο «θα πωληθεί στις τιμές της αγοράς», αποφέροντας περισσότερα από 2 δισ. δολάρια με βάση τις σημερινές τιμές.

Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι τα χρήματα «θα ελέγχονται από μένα, πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, για να εγγυηθώ ότι θα χρησιμοποιηθούν εις όφελος των λαών της Βενεζουέλας και των Ηνωμένων Πολιτειών», παραδεχόμενος ουσιαστικά ότι εποφθαλμιά τα τεράστια αποθέματα πετρελαίου της χώρας, τα μεγαλύτερα στον κόσμο.

Θολό το τοπίο για τη συμφωνία – Σιωπή από Ροντρίγκες

Δεν είναι σαφές εάν η νέα προσωρινή ηγέτιδα της Βενεζουέλας, αντιπρόεδρος του Μαδούρο, Ντέλσι Ροντρίγκες, έχει αποδεχθεί την αποστολή πετρελαίου στις ΗΠΑ, ούτε με ποιον τρόπο και με ποια νομική βάση θα υλοποιηθεί το σχέδιο.

Ωστόσο, αν η επιθυμία του Τραμπ υλοποιηθεί, θα πρόκειται για το πρώτο ισχυρό δείγμα ότι η νέα ηγεσία και η κυβέρνηση που στηρίζεται από τον στρατό είναι διατεθειμένες να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της Ουάσινγκτον.

«Οι ΗΠΑ θα ηγηθούν στη Βενεζουέλα»

Μετά τη σύλληψη του Μαδούρο το περασμένο Σάββατο, ο Τραμπ δήλωσε ανοιχτά ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες «θα ηγηθούν» στη Βενεζουέλα και ότι αμερικανικές εταιρείες θα ελέγχουν το πετρέλαιό της.

Την ίδια ώρα, η Ντέλσι Ροντρίγκες επιχείρησε να στείλει μήνυμα ανεξαρτησίας:

«Κανένας εξωτερικός παράγοντας δεν κυβερνά τη Βενεζουέλα. Η κυβέρνηση της Βενεζουέλας κυβερνά τη χώρα μας και κανείς άλλος», δήλωσε, προσπαθώντας να κατευνάσει τις αντιδράσεις.

Απειλές Τραμπ και σκληρή ρητορική

Ο Αμερικανός πρόεδρος, ωστόσο, κλιμάκωσε τη ρητορική, προειδοποιώντας ότι η Ροντρίγκες «θα πληρώσει ακριβότερα από τον Μαδούρο» εάν δεν ικανοποιήσει τις αμερικανικές απαιτήσεις: παράδοση της πετρελαϊκής βιομηχανίας και αποδυνάμωση των σχέσεων με την Κούβα, το Ιράν, την Κίνα και τη Ρωσία.

Η υπό την Ροντρίγκες κυβέρνηση περιλαμβάνει πρόσωπα-κλειδιά του καθεστώτος Μαδούρο, όπως τον υπουργό Εσωτερικών Ντιοσντάντο Καμπέγιο και τον υπουργό Άμυνας Βλαντίμιρ Παντρίνο Λόπες, γεγονός που εντείνει τις ανησυχίες για τον πραγματικό συσχετισμό δυνάμεων στο εσωτερικό της χώρας.

«Αμερικανικό προτεκτοράτο» βλέπουν διπλωμάτες

Ο πρώην Βενεζουελανός διπλωμάτης Αλφρέδο Τόρο Χάρντι κατήγγειλε ανοιχτά τις εξελίξεις:

«Ο Τραμπ εγκαθιστά χωρίς κόμπλεξ ένα αμερικανικό προτεκτοράτο σε μία κυρίαρχη χώρα και διεκδικεί δικαιώματα στους πόρους της. Είναι κάτι που δεν έχουμε δει στη Λατινική Αμερική εδώ και έναν αιώνα», δήλωσε.

Αναλυτές εκτιμούν ότι η Ροντρίγκες βαδίζει σε τεντωμένο σχοινί, προσπαθώντας να ισορροπήσει ανάμεσα στις πιέσεις της Ουάσινγκτον και στους «σκληρούς» του καθεστώτος που ελέγχουν τις δυνάμεις ασφαλείας και τις παραστρατιωτικές ομάδες.

Στρατός και παραστρατιωτικοί στους δρόμους

Από το Σάββατο, οι δυνάμεις ασφαλείας και οι παραστρατιωτικές ομάδες έχουν ενισχύσει αισθητά την παρουσία τους στους δρόμους του Καράκας, ενώ ο υπουργός Άμυνας κατέβασε χιλιάδες υποστηρικτές του Μαδούρο σε διαδηλώσεις, ζητώντας την απελευθέρωσή του.

Την ίδια στιγμή, ο Λευκός Οίκος απορρίπτει την ανάληψη της εξουσίας από την αντιπολίτευση, η οποία θεωρείται ευρέως ότι είχε νικήσει στις προεδρικές εκλογές του 2024.

Παραγκωνισμένη η αντιπολίτευση – Σφοδρή επίθεση Ματσάδο

Η ηγέτιδα της αντιπολίτευσης, Μαρία Κορίνα Ματσάδο, έχει παραμεριστεί, παρά το γεγονός ότι φέρεται να είχε την υποστήριξη της Ουάσινγκτον στο παρελθόν. Σε συνέντευξή της στο Fox News προειδοποίησε ότι η Ροντρίγκες δεν είναι άξια εμπιστοσύνης.

«Η Ντέλσι Ροντρίγκες είναι μία από τους βασικούς αρχιτέκτονες των βασανιστηρίων, των διωγμών, της διαφθοράς και της διακίνησης ναρκωτικών. Είναι βασική σύμμαχος της Ρωσίας, της Κίνας και του Ιράν και δεν έχει την αποδοχή του λαού της Βενεζουέλας», δήλωσε χαρακτηριστικά.

