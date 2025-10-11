Έτσι υποδέχθηκαν τον Γιώργο Καράβα στο σπίτι: Το πάρτι της Ραφαέλλας μετά τον Άγιο Δομίνικο

Η επιστροφή του Γιώργου Καράβα από τον Άγιο Δομίνικο συνοδεύτηκε από ένα σπιτικό πάρτι έκπληξη που του ετοίμασε η σύζυγός του, Ραφαέλλα Ψαρρού, μαζί με συγγενείς και φίλους.

Ο παρουσιαστής του ριάλιτι Exathlon, που προβλήθηκε από τον ΣΚΑΪ, βρισκόταν για δύο μήνες εκτός Ελλάδας λόγω των γυρισμάτων του παιχνιδιού και μετά την ολοκλήρωση του τελικού επέστρεψε στην οικογένειά του.

Η Ραφαέλλα στόλισε το σπίτι, ετοίμασε διακοσμητικά και αξεσουάρ καλωσορίσματος, ενώ δημοσίευσε στο Instagram ένα τρυφερό βίντεο γράφοντας:

«Σήμερα γύρισε το αγόρι μου Μου έλειψες κάθε στιγμή…

Είμαι απίστευτα περήφανη για σένα, για αυτό που είσαι και για όλα όσα κατάφερες!

Σε λατρεύουμε»

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Rafaela Psarrou-Mavraki (@rafaela_psarrou)

Ο ίδιος ο Καράβας, μετά την προβολή του τελικού, μοιράστηκε τις δικές του σκέψεις: «Μετά από σχεδόν δύο μήνες στον Άγιο Δομίνικο και στο ξεχωριστό ταξίδι του Exathlon, ήρθε η στιγμή να πω το δικό μου “αντίο”.

Αυτό το ταξίδι δεν ήταν απλώς επαγγελματικό, αλλά μια βαθιά προσωπική εμπειρία που με βοήθησε να εξελιχθώ και να μάθω.

Η μεγαλύτερη πρόκληση ήταν η απουσία της οικογένειάς μου. Ήταν η πρώτη φορά από τότε που έγινα πατέρας που έλειψα τόσο καιρό».

Ο παρουσιαστής τόνισε επίσης ότι κρατά τις εμπειρίες και τα συναισθήματα από το ταξίδι αυτό ως «θησαυρούς ζωής», δηλώνοντας ευγνώμων για την αγάπη του κοινού και την υποστήριξη των συμμετεχόντων.

