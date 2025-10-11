Έτσι υποδέχθηκαν τον Γιώργο Καράβα στο σπίτι: Το πάρτι της Ραφαέλλας μετά τον Άγιο Δομίνικο

Με ένα χαρούμενο, «οικογενειακό» πάρτι γιόρτασαν την επιστροφή του Γιώργου Καράβα από τον Άγιο Δομίνικο η σύζυγός του Ραφαέλλα Ψαρρού, τα παιδιά τους και οι στενοί του φίλοι. Ο παρουσιαστής του Exathlon γύρισε στην Αθήνα μετά από δύο μήνες και η υποδοχή ήταν γεμάτη αγάπη, συγκίνηση και… αξεσουάρ!

Έτσι υποδέχθηκαν τον Γιώργο Καράβα στο σπίτι: Το πάρτι της Ραφαέλλας μετά τον Άγιο Δομίνικο
11 Οκτ. 2025 19:48
Pelop News

Η επιστροφή του Γιώργου Καράβα από τον Άγιο Δομίνικο συνοδεύτηκε από ένα σπιτικό πάρτι έκπληξη που του ετοίμασε η σύζυγός του, Ραφαέλλα Ψαρρού, μαζί με συγγενείς και φίλους.

Ο παρουσιαστής του ριάλιτι Exathlon, που προβλήθηκε από τον ΣΚΑΪ, βρισκόταν για δύο μήνες εκτός Ελλάδας λόγω των γυρισμάτων του παιχνιδιού και μετά την ολοκλήρωση του τελικού επέστρεψε στην οικογένειά του.

Η Ραφαέλλα στόλισε το σπίτι, ετοίμασε διακοσμητικά και αξεσουάρ καλωσορίσματος, ενώ δημοσίευσε στο Instagram ένα τρυφερό βίντεο γράφοντας:

«Σήμερα γύρισε το αγόρι μου  Μου έλειψες κάθε στιγμή…
Είμαι απίστευτα περήφανη για σένα, για αυτό που είσαι και για όλα όσα κατάφερες!
Σε λατρεύουμε»

Ο ίδιος ο Καράβας, μετά την προβολή του τελικού, μοιράστηκε τις δικές του σκέψεις: «Μετά από σχεδόν δύο μήνες στον Άγιο Δομίνικο και στο ξεχωριστό ταξίδι του Exathlon, ήρθε η στιγμή να πω το δικό μου “αντίο”.
Αυτό το ταξίδι δεν ήταν απλώς επαγγελματικό, αλλά μια βαθιά προσωπική εμπειρία που με βοήθησε να εξελιχθώ και να μάθω.
Η μεγαλύτερη πρόκληση ήταν η απουσία της οικογένειάς μου. Ήταν η πρώτη φορά από τότε που έγινα πατέρας που έλειψα τόσο καιρό».

Ο παρουσιαστής τόνισε επίσης ότι κρατά τις εμπειρίες και τα συναισθήματα από το ταξίδι αυτό ως «θησαυρούς ζωής», δηλώνοντας ευγνώμων για την αγάπη του κοινού και την υποστήριξη των συμμετεχόντων.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
21:12 Πάτρα: Μεγάλη συμμετοχή στις δωρεάν εξετάσεις μαστού του «Άλμα Ζωής» Αχαΐας – Εξετάστηκαν 185 πολίτες ΦΩΤΟ
21:00 Ο Μακρόν στην Αίγυπτο για τη συμφωνία Τραμπ: Στήριξη στο σχέδιο ειρήνης Ισραήλ – Χαμάς
20:51 Πρώτη ήττα για την ΑΕ Γλαύκου Έσπερου
20:48 ΖΩΝΤΑΝΑ Η Αναπαράσταση της Ναυμαχίας της Ναυπάκτου – Μια νύχτα φωτιάς και Ιστορίας στο Ενετικό Λιμάνι
20:36 Έσκαβε για δόλωμα και βρήκε χρυσάφι: Θησαυρός 6 κιλών έξω από τη Στοκχόλμη ΦΩΤΟ
20:24 Κατρίνης: «Η κυβέρνηση απαξιώνει τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων – Να ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους»
20:20 Πυροβολισμοί σε πρακτορείο στοιχήματος στη Γερμανία: Τρεις τραυματίες στο Γκίσεν
20:12 Σφοδρή σύγκρουση στην Ερέτρια: Εγκλωβίστηκε γυναίκα μέσα σε όχημα, τραυματίας ένας άνδρας
20:00 Παράνομα εμβόλια ευλογιάς στα κοπάδια: Συναγερμός και παρέμβαση του Άρειου Πάγου
19:48 Έτσι υποδέχθηκαν τον Γιώργο Καράβα στο σπίτι: Το πάρτι της Ραφαέλλας μετά τον Άγιο Δομίνικο
19:36 Πειραιάς: Συνελήφθη 27χρονος με πάνω από 16.000 πακέτα λαθραίων τσιγάρων
19:30 Νέος σεισμός 6 Ρίχτερ στις Φιλιππίνες: Σε εγρήγορση οι αρχές μετά τα αλλεπάλληλα χτυπήματα
19:24 Μάχη με τον καρκίνο δίνει ο Τζο Μπάιντεν: Υποβάλλεται σε ακτινοθεραπεία και ορμονοθεραπεία
19:12 Τηλεφώνημα Ζελένσκι – Τραμπ μετά τις επιδρομές: «Πιέστε τον Πούτιν να σταματήσει»
19:08 Πρώτη νίκη για τον Απόλλωνα, επέβαλε τον νόμο του ΦΩΤΟ
19:02 Τα κορίτσια της ΝΕΠ έμαθαν πολλά από τον ΑΝΟ Γλυφάδας – Φωτογραφίες/βίντεο/δηλώσεις
19:00 Ο Καθηγητής Σπύρος Ράγκος στην «Π»: Στο αμφιθέατρο δοκιμάζονται ιδέες
18:51 Σπουδαίες νίκες για Ατρόμητο και Διαγόρα στην Α΄ ΕΠΣ Αχαΐας
18:49 Χαμάς: «Δεν διαπραγματευόμαστε την παράδοση των όπλων» – Σκληρή απάντηση στον Τραμπ
18:48 «Η αγάπη δεν έχει σκοτάδι»: Συγκλονίζει η αδελφή της Γαρυφαλλιάς μετά την καταδίκη του δολοφόνου
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 11/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ