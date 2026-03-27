Eurogroup: Μήνυμα Πιερρακάκη για δίκαιη στήριξη σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις

Την ανάγκη οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις να κινηθούν με ισορροπία και υπευθυνότητα απέναντι στις οικονομικές επιπτώσεις της κρίσης στη Μέση Ανατολή υπογράμμισε ο πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης, σημειώνοντας ότι τα μέτρα στήριξης πρέπει να είναι στοχευμένα, δίκαια και αποτελεσματικά, με έμφαση στα πιο ευάλωτα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις.

Όπως ανέφερε μετά την τηλεδιάσκεψη του Eurogroup, οι παρεμβάσεις πρέπει να εφαρμοστούν άμεσα, αλλά να έχουν και προσωρινό χαρακτήρα, ώστε να αντιμετωπιστεί η κρίση χωρίς να δημιουργηθούν μεγαλύτερα προβλήματα στο μέλλον. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η δημοσιονομική συνέπεια είναι αυτή που δίνει στα κράτη τη δυνατότητα να προστατεύουν την κοινωνία και να επενδύουν στο μέλλον.

Η Ευρώπη πιο έτοιμη από το 2022

Ο Κ. Πιερρακάκης σημείωσε ότι η Ευρώπη είναι σήμερα καλύτερα προετοιμασμένη σε σχέση με την ενεργειακή κρίση του 2022, καθώς έχει μειώσει την ενεργειακή της εξάρτηση, έχει ενισχύσει τις υποδομές της και έχει διαφοροποιήσει τις πηγές ενέργειας.

Τόνισε, ωστόσο, ότι η σημερινή κρίση παραμένει ανησυχητική, καθώς ήδη επηρεάζει την πραγματική οικονομία, τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά, ενισχύοντας τις πληθωριστικές πιέσεις και αυξάνοντας τους κινδύνους χαμηλότερης ανάπτυξης. Όπως είπε, η έκταση του οικονομικού αντίκτυπου θα εξαρτηθεί από τη διάρκεια και την ένταση της κρίσης.

Ο πρόεδρος του Eurogroup επανέλαβε ακόμη ότι η Ευρώπη δεν πρέπει να χάσει από το επίκεντρο τους στρατηγικούς της στόχους, επισημαίνοντας την ανάγκη για περισσότερες επενδύσεις σε καθαρή ενέργεια, υποδομές και ενεργειακή ανεξαρτησία. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων, την οποία χαρακτήρισε βασικό εργαλείο για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ΕΕ.

Το σημερινό Eurogroup πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη αντί της προγραμματισμένης συνεδρίασης στην Κύπρο, η οποία ματαιώθηκε λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή. Στη συζήτηση συμμετείχε και ο επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, Φατίχ Μπιρόλ, ενημερώνοντας τους υπουργούς για τις τελευταίες εξελίξεις στις αγορές ενέργειας.

