Euroleague: Ποιες οι πιθανότητες για Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό να έχουν πλεονέκτημα έδρας

Μετά τα αποτελέσματα της 34ης αγωνιστικής της Euroleague, η Φενέρμπαχτσε (23-11) και Ολυμπιακός (22-12) είναι σίγουροι για το πλεονέκτημα έδρας. Οι Τούρκοι 100% και οι Πειραιώτες κατά 96%.

Euroleague: Ποιες οι πιθανότητες για Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό να έχουν πλεονέκτημα έδρας
29 Μαρ. 2026 12:11
Pelop News

Η 34η αγωνιστική της Euroleague ολοκληρώθηκε με ιδανικό τρόπο για Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, μιας και όχι μόνο πανηγύρισαν σημαντικές νίκες, αλλά είδαν και βασικούς αντιπάλους τους για τα πλέι οφ να στραβοπατούν.

Μετά τα αποτελέσματα της 34ης αγωνιστικής της Euroleague, η Φενέρμπαχτσε (23-11) και Ολυμπιακός (22-12) είναι σίγουροι για το πλεονέκτημα έδρας. Οι Τούρκοι 100% και οι Πειραιώτες κατά 96%.

Σχεδόν σίγουρη είναι και η Ρεάλ Μαδρίτης με 81% πιθανότητες. Για την τέταρτη και τελευταία θέση που χαρίσει το πλεονέκτημα έδρας στα πλέι οφ, μάχονται ουσιαστικά η Βαλένθια (36%), ο Παναθηναϊκός (25%) και η Ζαλγκίρις (25%).

Οι Ισπανοί έχουν μόλις μία νίκη περισσότερη από τους πράσινους και τους Λιθουανούς, ενώ σε δύο αγωνιστικές Βαλένθια και Παναθηναϊκός θα παίξουν μαζί στη Ισπανία.

Σε ό,τι αφορά στη μάχη για την εξάδα και την απευθείας πρόκριση στα πλέι οφ, με 23 νίκες θα είναι μια ομάδα κατά 99% στο Top 6, ενώ με 22 κατά 43%. Φενέρ και Ολυμπιακός θεωρούνται 100% στην πρώτη εξάδα, ενώ ακολουθούν η Ρεάλ με 96% και η Βαλένθια με 71%.

Η Ζαλγκίρις είναι στο 60%, ο Παναθηναϊκός στο 54%. Η Μπαρτσελόνα στο 39% και η Χάποελ στο 34%.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ