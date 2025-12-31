Eurostar: Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις δρομολογίων, στον «αέρα» επιβάτες

Η αναστάτωση που προκλήθηκε με τα δρομολόγια της Eurostar ανέτρεψε τα σχέδια χιλιάδων επιβατών που ταξίδευαν για να γιορτάσουν την Πρωτοχρονιά.

31 Δεκ. 2025 11:38
Pelop News

Οι επιβάτες της Eurostar, προετοιμάζονται για νέες καθυστέρησης και ακυρώσεις δρομολογίων, μετά από τις μαζικές διακοπές δρομολογίων τις τελευταίες ημέρες και αφότου δεκάδες επιβάτες παρέμειναν εγκλωβισμένοι σε τρένο της εταιρείας για αρκετές ώρες κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Ο επιβάτης Francis Collings δήλωσε στο Sky News ότι το τρένο της Eurostar στο οποίο επέβαινε, που πραγματοποιούσε δρομολόγιο από το St Pancras προς το Παρίσι, «σταμάτησε ξαφνικά» κάπου έξω από το Folkestone γύρω στις 21:15, ενώ η παροχή ρεύματος διεκόπη περίπου στις 23:00.

«Γύρω στις 11 το βράδυ, διακόπηκε το ρεύμα», είπε ο Collings.

Έξι ώρες αργότερα οι επιβάτες βρίσκονταν ακόμα μέσα στο τρένο χωρίς να γνωρίζουν τι ακριβώς είχε συμβεί. Πίστευαν ότι υπήρχε κάποια βλάβη μέσα στο τούνελ, αλλά τους είχαν επίσης ενημερώσει ότι υπήρχε πρόβλημα σε ένα βαγόνι ενώ ακουγόταν ότι κινούνταν μηχανές για να μετακινήσουν τρένα που βρίσκονταν πιο μπροστά στη γραμμή.

Σε κάθε περίπτωση, ο Collings τόνισε πως το προσωπικό ήταν «πολύ προσεκτικό» και μοίρασε νερό και σοκολάτες στους επιβάτες, χωρίς ωστόσο να γνωρίζουν τι ακριβώς συμβαίνει.

Η Eurostar δήλωσε ότι θα επαναλάβει σήμερα όλες τις υπηρεσίες της μέσω της Μάγχης, αλλά προειδοποίησε ότι ενδέχεται να υπάρξουν κάποιες καθυστερήσεις και ακυρώσεις της τελευταίας στιγμής, μετά το πρόβλημα στην παροχή ηλεκτροδότησης που παρουσιάστηκε χθες στη σήραγγα και εξαιτίας της οποίας ανεστάλησαν τα δρομολόγια των τρένων για το μεγαλύτερο μέρος της χθεσινής ημέρας.

Η διακοπή, που προκλήθηκε από βλάβη στην εναέρια παροχή ρεύματος του συστήματος, ανέτρεψε χθες Τρίτη τα σχέδια χιλιάδων επιβατών στο Λονδίνο, το Παρίσι, τις Βρυξέλλες και το Άμστερνταμ κατά τη διάρκεια μιας από τις πιο πολυσύχναστες εβδομάδες ταξιδιών του έτους.

Σε δήλωση στον ιστότοπό της σήμερα το πρωί, η εταιρεία διαχείρισης τρένων υψηλής ταχύτητας Eurostar αναφέρει: «Οι υπηρεσίες ξεκίνησαν εκ νέου σήμερα έπειτα από ένα πρόβλημα ηλεκτροδότησης στη σήραγγα της Μάγχης χθες και ορισμένα περαιτέρω προβλήματα με τις σιδηροδρομικές υποδομές κατά τη διάρκεια της νύχτας».

«Σχεδιάζουμε να λειτουργήσουμε όλες τις υπηρεσίες μας σήμερα, ωστόσο λόγω αλυσιδωτών επιπτώσεων ενδέχεται να υπάρξουν κάποιες καθυστερήσεις και πιθανές ακυρώσεις της τελευταίας στιγμής», ανέφερε.

