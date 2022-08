Eurostat: Μειώθηκαν οι εμπορικές πτήσεις σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση εκτός από την Ελλάδα

Σημαντική μείωση στον αριθμό των εμπορικών πτήσεων καταγράφεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με εξαίρεση την Ελλάδα, σύμφωνα με την μηνιαία έκθεση της Eurostat.

Πιο συγκεκριμένα, οι εμπορικές πτήσεις τον Ιούλιο του 2022 μειώθηκαν κατά 15% σε σχέση με τον Ιούλιο του 2019. Σε αντίθεση με την ευρωπαϊκή τάση, στην Ελλάδα όχι μόνο δεν κατεγράφη μείωση στον αριθμό των εμπορικών πτήσεων, αλλά σημαντική αύξηση της τάξεως του 7%.

Η μεγαλύτερη μείωση στον αριθμό των εμπορικών πτήσεων καταγράφεται στην Σλοβενία (-41%), ενώ εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι μείωση παρατηρείται τον μήνα Ιούλιο και σε παραδοσιακά δημοφιλείς προορισμούς για τους καλοκαιρινούς μήνες, όπως η Ιταλία (-9,5%), η Ισπανία (-7,3%), η Γαλλία (-11,8%) και η Μάλτα (-12,1%).

Όπως φανερώνουν οι μέχρι τώρα επιδόσεις σε αφίξεις και έσοδα, ο ελληνικός τουρισμός βαδίζει ολοταχώς για μια χρονιά ρεκόρ.

