Eurostat: Στο... μισό της Ευρώπης το μεροκάματο στην Ελλάδα

Στα 18,2 ευρώ ανήλθε το συνολικό ωριαίο κόστος εργασίας στην Ελλάδα για το έτος 2025, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Eurostat. Το ποσό αυτό, το οποίο περιλαμβάνει τόσο τους ακαθάριστους μισθούς όσο και τις ασφαλιστικές εισφορές των εργοδοτών, αντιστοιχεί περίπου στο 54% του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (33,5 ευρώ) και στο 49% της Ευρωζώνης (36,8 ευρώ).

Παρά το γεγονός ότι η Ελλάδα παραμένει χαμηλά στην κατάταξη των απόλυτων ποσών, κατέγραψε μια από τις δυναμικότερες αυξήσεις εντός της ΕΕ. Συγκεκριμένα, το ωριαίο κόστος εργασίας στη χώρα μας αυξήθηκε κατά 8,3% μέσα σε ένα έτος, ρυθμός διπλάσιος από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο που περιορίστηκε στο 4,1%.

Οι αποκλίσεις μεταξύ των κρατών-μελών παραμένουν χαοτικές, με το κόστος να κυμαίνεται από τα 12 ευρώ έως τα 56,8 ευρώ.

Υψηλότερο κόστος: Λουξεμβούργο (56,8€), Δανία (51,7€) και Ολλανδία (47,9€).

Χαμηλότερο κόστος: Βουλγαρία (12€), Ρουμανία (13,6€) και Ουγγαρία (15,2€).

Κοντά στην Ελλάδα: Λιθουανία (17,8€) και Λετονία (16,3€).

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η σύνθεση του κόστους εργασίας. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το μη μισθολογικό κόστος (κυρίως εργοδοτικές εισφορές) αντιπροσωπεύει το 24,8% του συνολικού κόστους.

Στον τομέα αυτό, παρατηρούνται επίσης μεγάλες διαφορές:

Η Γαλλία και η Σουηδία έχουν τα υψηλότερα ποσοστά επιβάρυνσης (32,3% και 31,7% αντίστοιχα).

Η Ρουμανία και η Λιθουανία έχουν τα χαμηλότερα (4,8% και 5,5%), καθώς έχουν μεταφέρει το μεγαλύτερο μέρος των εισφορών στους ίδιους τους εργαζόμενους.

Τα στοιχεία της Eurostat αναδεικνύουν την πρόκληση της σύγκλισης των αμοιβών στην Ελλάδα με την υπόλοιπη Ευρώπη, καθώς παρά τη βελτίωση των ρυθμών αύξησης, η απόσταση σε επίπεδο αγοραστικής δύναμης και κόστους παραγωγής παραμένει σημαντική.

