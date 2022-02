Eurovision 2022: «Η Ρωσία μπορεί ακόμα να διαγωνιστεί παρά την εισβολή στην Ουκρανία»

Ο φετινός διαγωνισμός της Eurovision δεν φαίνεται να επηρεάζεται από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Πιο συγκεκριμένα, οι διοργανωτές δεν απορρίπτουν ούτε τη ρωσική ούτε την ουκρανική συμμετοχή, με την αιτιολογία, ότι ο διαγωνισμός είναι ένα «μη πολιτικό, πολιτιστικό γεγονός».

Η Δημόσια Ραδιοτηλεόραση της Ουκρανίας (UA:PBC), δήλωσε σήμερα (24 Φεβρουαρίου) ότι κάλεσε την EBU να αποκλείσει τη Ρωσία από τη συμμετοχή στον επικείμενο διαγωνισμό, ωστόσο η απάντηση, δεν ήταν η αναμενόμενη.

🇺🇦 Suspilne (UA:PBC) demands to terminate the membership of the Russian state-controlled media in @EBU_HQ.

The following appeal was sent to @DelphineErnotte.#RussiaInvadedUkraine #EurovisionWithoutRussia https://t.co/dIRWQLklQA

— Ukraine in Eurovision (@uapbc) February 24, 2022