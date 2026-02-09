Eurovision 2026: Αυτό είναι το τραγούδι που θα εκπροσωπήσει την Κύπρο στο διαγωνισμό

Η Κύπρος θα εκπροσωπηθεί στη Eurovision Song Contest 2026 από την Antigoni Buxton με το τραγούδι «Jalla», το οποίο κυκλοφόρησε επίσημα την Κυριακή 8 Φεβρουαρίου 2026.

Το κομμάτι, σε σύνθεση και στίχους της ίδιας της Antigoni σε συνεργασία με τους Claydee (Klejdi Lupa), Paris Kalpos, Connor Mullally-Knight, Trey Qua και άλλους συντελεστές, ανέβηκε στο επίσημο κανάλι της Eurovision στο YouTube, συνοδευόμενο από το official music video.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Antigoni 🎶🧜🏼‍♀️ (@antigoni)

Η λέξη «Jalla» σημαίνει «περισσότερα» στην κυπριακή διάλεκτο. Σε ανάρτησή της στο Instagram λίγο πριν την κυκλοφορία, η Antigoni έγραψε μεταξύ άλλων: «Ποτέ δεν ήμουν τόσο περήφανη για ένα βίντεο. Οι ελληνοκυπριακές μου ρίζες είναι η ουσία του ποιος είμαι και νιώθω τιμή να μοιραστώ μια γεύση από το όμορφο νησί μας μέσα από αυτό το οπτικό. […] Θα είμαι για πάντα ευγνώμων για την αληθινή καρδιά & ψυχή που όλοι δώσατε σε αυτό».

Η ερμηνεύτρια θα εμφανιστεί στον Β’ Ημιτελικό του διαγωνισμού, που θα διεξαχθεί την Πέμπτη 14 Μαΐου 2026 στη Βιέννη της Αυστρίας. Η Eurovision 2026 θα φιλοξενηθεί στο Wiener Stadthalle, με τους δύο ημιτελικούς να πραγματοποιούνται την Τρίτη 12 Μαΐου και την Πέμπτη 14 Μαΐου, ενώ ο Μεγάλος Τελικός έχει οριστεί για το Σάββατο 16 Μαΐου.

Η επιλογή της Antigoni Buxton έγινε εσωτερικά από τον ραδιοτηλεοπτικό φορέα CyBC τον Νοέμβριο του 2025, ενώ το «Jalla» αποτελεί την πρώτη επίσημη συμμετοχή που κυκλοφόρησε για τη φετινή διοργάνωση.

