Eurovision 2026: Απόψε ο πρώτος ημιτελικός του «Sing for Greece» – Ξεκινά η επιλογή της ελληνικής συμμετοχής

Με τον πρώτο ημιτελικό να πραγματοποιείται σήμερα, ξεκινά η φετινή διαδικασία επιλογής του τραγουδιού που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον 70ό Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision. Ο δεύτερος ημιτελικός θα ακολουθήσει την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου, ενώ ο μεγάλος τελικός θα διεξαχθεί την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου. Και οι τρεις βραδιές θα μεταδοθούν στις 21:00.

Την παρουσίαση του «Sing for Greece 2026» έχουν αναλάβει ο Γιώργος Καπουτζίδης, η Μπέττυ Μαγγίρα και η Κατερίνα Βρανά, ενώ την καλλιτεχνική διεύθυνση και σκηνοθεσία υπογράφει ο Φωκάς Ευαγγελινός.

Οι δύο ημιτελικοί θα ανοίξουν με τους υποψήφιους καλλιτέχνες να ερμηνεύουν γνωστές ελληνικές συμμετοχές της Eurovision, δημιουργώντας το κλίμα της διοργάνωσης. Παράλληλα, πριν από κάθε διαγωνιστική εμφάνιση θα προβάλλεται ένα σύντομο χιουμοριστικό σκετς με τους παρουσιαστές και τον εκάστοτε ερμηνευτή.

Κατά τη διάρκεια των shows, οι διαγωνιζόμενοι θα βρίσκονται και στο λεγόμενο Green Room, από όπου οι τηλεθεατές θα παρακολουθούν τις αντιδράσεις τους, την αγωνία τους και τις πρώτες δηλώσεις μετά τις εμφανίσεις.

Special guests στις τρεις βραδιές

Ξεχωριστές εμφανίσεις θα πλαισιώσουν τη διοργάνωση. Στον πρώτο ημιτελικό θα εμφανιστεί η Klavdia, στον δεύτερο η Τάμτα μαζί με την Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ και η Antigoni, εκπρόσωπος της Κύπρου στη φετινή Eurovision, ενώ στον μεγάλο τελικό special guest θα είναι ο Χρήστος Μάστορας.

Πώς θα αναδειχθεί το νικητήριο τραγούδι

Στους δύο ημιτελικούς θα διαγωνιστούν συνολικά 28 καλλιτέχνες. Η πρόκριση στον τελικό θα κριθεί αποκλειστικά από την ψήφο του κοινού.

Στον τελικό της Κυριακής, το αποτέλεσμα θα προκύψει από συνδυασμό ψήφων:

– 50% από το κοινό

– 25% από ελληνική κριτική επιτροπή

– 25% από διεθνή επιτροπή, με μέλη από Γαλλία, Γερμανία, Γεωργία, Μολδαβία και Σερβία.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας, καθοριστική θα είναι η ψήφος του κοινού. Μετά από κάθε ημιτελικό θα πραγματοποιείται ζωντανά και η κλήρωση για τη σειρά εμφάνισης των φιναλίστ στον τελικό.

Η διαδικασία ψηφοφορίας

Για πρώτη φορά προβλέπεται online ψηφοφορία, δίνοντας τη δυνατότητα συμμετοχής και στους Έλληνες του εξωτερικού. Το κοινό θα μπορεί να ψηφίζει είτε μέσω SMS είτε μέσω της ειδικής διαδικτυακής πλατφόρμας.

– Μέσω SMS: αποστολή μηνύματος στο 54222 με τον κωδικό του καλλιτέχνη. Επιτρέπονται έως 10 SMS ανά αριθμό κινητού.

– Online: μέσω της πλατφόρμας voting, με δυνατότητα έως 10 ψήφων ανά τραπεζική κάρτα.

Η χρέωση ανέρχεται σε 0,68 ευρώ ανά ψήφο, τόσο για SMS όσο και για online συμμετοχή, συμπεριλαμβανομένων φόρων και τελών.

Κατά τη διάρκεια των shows θα εμφανίζονται οδηγίες συμμετοχής και QR code για άμεση πρόσβαση στη διαδικασία ψηφοφορίας, ενώ για τεχνικά ζητήματα λειτουργεί ειδική γραμμή υποστήριξης.

