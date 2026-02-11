Eurovision 2026: Απόψε ο πρώτος ημιτελικός του «Sing for Greece» – Ξεκινά η επιλογή της ελληνικής συμμετοχής

Αρχίζει απόψε η διαδικασία επιλογής του τραγουδιού που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη Eurovision 2026. Το «Sing for Greece» ανοίγει αυλαία με τον πρώτο ημιτελικό, ενώ η αγωνία κορυφώνεται στον τελικό της Κυριακής.

Eurovision 2026: Απόψε ο πρώτος ημιτελικός του «Sing for Greece» – Ξεκινά η επιλογή της ελληνικής συμμετοχής
11 Φεβ. 2026 11:17
Pelop News

Με τον πρώτο ημιτελικό να πραγματοποιείται σήμερα, ξεκινά η φετινή διαδικασία επιλογής του τραγουδιού που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον 70ό Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision. Ο δεύτερος ημιτελικός θα ακολουθήσει την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου, ενώ ο μεγάλος τελικός θα διεξαχθεί την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου. Και οι τρεις βραδιές θα μεταδοθούν στις 21:00.

Την παρουσίαση του «Sing for Greece 2026» έχουν αναλάβει ο Γιώργος Καπουτζίδης, η Μπέττυ Μαγγίρα και η Κατερίνα Βρανά, ενώ την καλλιτεχνική διεύθυνση και σκηνοθεσία υπογράφει ο Φωκάς Ευαγγελινός.

Οι δύο ημιτελικοί θα ανοίξουν με τους υποψήφιους καλλιτέχνες να ερμηνεύουν γνωστές ελληνικές συμμετοχές της Eurovision, δημιουργώντας το κλίμα της διοργάνωσης. Παράλληλα, πριν από κάθε διαγωνιστική εμφάνιση θα προβάλλεται ένα σύντομο χιουμοριστικό σκετς με τους παρουσιαστές και τον εκάστοτε ερμηνευτή.

Κατά τη διάρκεια των shows, οι διαγωνιζόμενοι θα βρίσκονται και στο λεγόμενο Green Room, από όπου οι τηλεθεατές θα παρακολουθούν τις αντιδράσεις τους, την αγωνία τους και τις πρώτες δηλώσεις μετά τις εμφανίσεις.

Special guests στις τρεις βραδιές

Ξεχωριστές εμφανίσεις θα πλαισιώσουν τη διοργάνωση. Στον πρώτο ημιτελικό θα εμφανιστεί η Klavdia, στον δεύτερο η Τάμτα μαζί με την Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ και η Antigoni, εκπρόσωπος της Κύπρου στη φετινή Eurovision, ενώ στον μεγάλο τελικό special guest θα είναι ο Χρήστος Μάστορας.

Πώς θα αναδειχθεί το νικητήριο τραγούδι

Στους δύο ημιτελικούς θα διαγωνιστούν συνολικά 28 καλλιτέχνες. Η πρόκριση στον τελικό θα κριθεί αποκλειστικά από την ψήφο του κοινού.

Στον τελικό της Κυριακής, το αποτέλεσμα θα προκύψει από συνδυασμό ψήφων:
– 50% από το κοινό
– 25% από ελληνική κριτική επιτροπή
– 25% από διεθνή επιτροπή, με μέλη από Γαλλία, Γερμανία, Γεωργία, Μολδαβία και Σερβία.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας, καθοριστική θα είναι η ψήφος του κοινού. Μετά από κάθε ημιτελικό θα πραγματοποιείται ζωντανά και η κλήρωση για τη σειρά εμφάνισης των φιναλίστ στον τελικό.

Η διαδικασία ψηφοφορίας

Για πρώτη φορά προβλέπεται online ψηφοφορία, δίνοντας τη δυνατότητα συμμετοχής και στους Έλληνες του εξωτερικού. Το κοινό θα μπορεί να ψηφίζει είτε μέσω SMS είτε μέσω της ειδικής διαδικτυακής πλατφόρμας.

– Μέσω SMS: αποστολή μηνύματος στο 54222 με τον κωδικό του καλλιτέχνη. Επιτρέπονται έως 10 SMS ανά αριθμό κινητού.
– Online: μέσω της πλατφόρμας voting, με δυνατότητα έως 10 ψήφων ανά τραπεζική κάρτα.

Η χρέωση ανέρχεται σε 0,68 ευρώ ανά ψήφο, τόσο για SMS όσο και για online συμμετοχή, συμπεριλαμβανομένων φόρων και τελών.

Κατά τη διάρκεια των shows θα εμφανίζονται οδηγίες συμμετοχής και QR code για άμεση πρόσβαση στη διαδικασία ψηφοφορίας, ενώ για τεχνικά ζητήματα λειτουργεί ειδική γραμμή υποστήριξης.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
13:04 «Φέρεται σαν μωρό και ξεχνάει ακόμα και πού είναι η τουαλέτα», η Αλεξία Έβερτ περιέγραψε την περιπέτεια του συζύγου της, ΒΙΝΤΕΟ
13:00 Επίδομα παιδιού Α21: Ανοίγει στο τέλος Φεβρουαρίου η πλατφόρμα για αιτήσεις – Όσα πρέπει να γνωρίζουν οι δικαιούχοι
13:00 Αχαΐα: Σχεδιασμός στεγαστικής πολιτικής 2025-2026 – Δεύτερη ευκαιρία για κτίρια, αφορμή για αστική αναγέννηση
12:53 «Πάντα με ενδιέφεραν περισσότερο οι ουλές και η ζωή που κουβαλούν οι άνθρωποι», συγκλονιστική η Αντζελίνα Τζολί για τη διπλή μαστεκτομή, ΒΙΝΤΕΟ
12:46 Μηνύματα από Ερντογάν πριν το τετ α τετ με Μητσοτάκη στην Άγκυρα: «Θέλουμε ειρήνη και ανάπτυξη για εμάς και τους γείτονές μας»
12:44 Ιράν: Δεν θέλουμε πυρηνικά όπλα, είμαστε ανοιχτοί σε κάθε έλεγχο
12:35 Νέα δεδομένα στην υπόθεση κατασκοπείας: Ζήτησε ο σμήναρχος την προφυλάκισή του, φοβάται για τη ζωή του;
12:31 Η Γενετική στο προσκήνιο στην Πάτρα: Μαθητές και επιστήμονες στην υβριδική ημερίδα του Αρσακείου για το CRISPR Cas9
12:27 «Ουρές» στην Πάτρα: Ο Γιάννης Πάσχος παρουσιάζει το νέο βιβλίο του στο Nouveau
12:20 Πέθανε ο σπουδαίος επιχειρηματίας Γιάννης Τρίκαρδος, πρόεδρος του Ελληνογαλλικού Επιμελητηρίου
12:20 Ηλεία: Λουκέτο στα ΕΛΤΑ Λεχαινών μετά από 160 χρόνια λειτουργίας
12:16 Δένδιας για Άμυνα και γεωπολιτική: «Η Ατζέντα 2030 και η “Ασπίδα του Αχιλλέα” απάντηση στις νέες προκλήσεις»
12:10 Ενίσχυση στην περιφέρεια για τον Προμηθέα με Αμερικανό σκόρερ
12:08 Στέφανος Παπαδόπουλος: Αντιδράσεις για αφίσα live στην Κύπρο μετά την καταγγελία κατά Μαζωνάκη
12:04 Final Four της Euroleague: Τα εισιτήρια εξαφανίστηκαν σε λιγότερο από 5 λεπτά!
12:00 Νέα εποχή στο στρατόπεδο «Ανδρέας Μουζάκης»: Η Πάτρα υποδέχεται πάλι νεοσύλλεκτους
11:56 Πρέβεζα: Στο έλεος της κακοκαιρίας με κατολισθήσεις και πλημμύρες, στον «αέρα» ολόκληρο κατάστημα λόγω διάβρωσης του εδάφους
11:53 Κωνσταντοπούλου μετά την ανεξαρτητοποίηση Καραγεωργοπούλου: «Η αγάπη στο τέλος θα νικήσει»
11:48 Διπλό κύμα κακοκαιρίας από σήμερα: Ισχυρές βροχές, καταιγίδες και θυελλώδεις άνεμοι στη χώρα – Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης
11:46 «Το πιο μικρό κορίτσι σου ήταν λίγο άτακτο», τα λογοκριμένα emails στα αρχεία Επστάιν
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 11 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ