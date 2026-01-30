Eurovision 2026: Δείτε σε ποια θέση δίνουν τα προγνωστικά την Ελλάδα

Μπορεί το τραγούδι για την εκπροσώπηση της Ελλάδας στη Eurovision 2026 να μην έχει ακόμα επιλεγεί, ωστόσο τα προγνωστικά δείχνουν τη χώρα μας μέσα στην τριάδα!

Η Ελλάδα, η οποία θα επιλέξει στις 15 Φεβρουάριου το τραγούδι που θα στείλει στη Βιέννη, πλασάρεται στην τρίτη θέση των προγνωστικών, με το Ισραήλ να βρίσκεται στην πρώτη θέση και τη Φινλανδία στη δεύτερη. Την πρώτη πεντάδα συμπληρώνουν η Σουηδία στην τέταρτη θέση και η Ουκρανία στην πέμπτη.

Βέβαια, οι περισσότερες χώρες δεν έχουν ανακοινώσει τα τραγούδια που θα τις εκπροσωπήσουν στη Eurovision 2026, με τον πρώτο ημιτελικό να διεξάγεται στις 12 Μαΐου και τον δεύτερο στις 14 Μαΐου, ενώ ο τελικός του 70ού Διαγωνισμού Τραγουδιού θα διεξαχθεί στις 16 του ίδιου μήνα.

Πάντως, η Ελλάδα βρίσκεται στην τελική ευθεία για την ανάδειξη του εκπροσώπου της, καθώς το «Sing for Greece – Εθνικός Τελικός 2026» θα πραγματοποιηθεί σε τρεις βραδιές, με τον τελικό να διεξάγεται στις 15 Φεβρουαρίου.

Φαβορί για τη νίκη είναι ο Akylas με το «Ferto». Οι στοιχηματικές τον δείχνουν στην πρώτη θέση, ενώ ακολουθεί ο Good Job Nicky με το «Dark Side of The Moon» και η Marseaux με το «Χάνομαι».

Eurovision 2026: Πώς θα προκύψουν τα τραγούδια του τελικού

Στους δύο ημιτελικούς θα διαγωνιστούν οι 28 υποψήφιοι ερμηνευτές, με τη σειρά που προέκυψε από την κλήρωση, διεκδικώντας την πρόκριση στον μεγάλο τελικό αποκλειστικά με την ψήφο του κοινού. Στον τελικό, το νικητήριο τραγούδι θα προκύψει από την ψήφο του κοινού και των δύο κριτικών επιτροπών, μία διεθνή και μία ελληνική.

Η μουσική, οι σκηνικές παρουσιάσεις, η αγωνία της ψηφοφορίας και όλη η μαγεία της Eurovision θα δημιουργήσουν τρεις ξεχωριστές βραδιές, γεμάτες εκπλήξεις, που θα απολαύσουμε στην ΕΡΤ, στις 11, 13 και 15 Φεβρουαρίου 2026.

Eurovision 2026: Ποιοι θα διαγωνιστούν στους δύο ελληνικούς ημιτελικούς

Τα τραγούδια και οι ερμηνευτές που θα διαγωνιστούν στον Α’ Ημιτελικό, στις 11 Φεβρουαρίου 2026, είναι:

«The Other Side», Alexandra Sieti

«Drop It», THE Astrolabe

«Aphrodite», Desi G

«Ferto», Akylas

«Paréa», Evangelia

«2nd Chance», Παναγιώτης Τσακαλάκος

«Slipping Away», Niya

«Χάνομαι», Marseaux

«Άλμα», Rosanna Mailan

«Europa», STEFI

«The Songwriter», Revery

«Chaos», Dinamiss

«YOU & I», STYLIANOS

«Χίλια Κομμάτια», Spheyiaa.

