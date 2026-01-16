Eurovision 2026: Πρεμιέρα το Σαββατοκύριακο για τα 28 ελληνικά τραγούδια των ημιτελικών

Η ΕΡΤ1 μεταδίδει σε πρώτη προβολή τα υποψήφια κομμάτια για την ελληνική εκπροσώπηση, το Σάββατο 17 και την Κυριακή 18 Ιανουαρίου 2026

16 Ιαν. 2026 15:29
Pelop News

Το Σαββατοκύριακο 17 και 18 Ιανουαρίου 2026 θα παρουσιαστούν για πρώτη φορά τα 28 τραγούδια που συμμετέχουν στη διαδικασία επιλογής για την εκπροσώπηση της Ελλάδας στη Eurovision 2026.

Η παρουσίαση των υποψήφιων συμμετοχών θα γίνει μέσα από την εκπομπή της ΕΡΤ1 «EurovisionGR», η οποία θα μεταδοθεί και τις δύο ημέρες στις 17:00. Το Σάββατο 17 Ιανουαρίου θα προβληθούν τα 14 τραγούδια του Α’ Ημιτελικού, ενώ την Κυριακή 18 Ιανουαρίου ακολουθούν τα 14 τραγούδια του Β’ Ημιτελικού.

Την εκπομπή παρουσιάζουν η Κέλλυ Βρανάκη και ο Θάνος Παπαχάμος, δίνοντας στο κοινό τη δυνατότητα να ακούσει ολοκληρωμένα όλες τις συμμετοχές που διεκδικούν την ελληνική παρουσία στον διαγωνισμό της Eurovision 2026.

Μετά την τηλεοπτική μετάδοση, όλα τα τραγούδια θα είναι διαθέσιμα στις ψηφιακές πλατφόρμες της δημόσιας τηλεόρασης, στο ERTFLIX και στο ERT Echo, καθώς και στο επίσημο κανάλι της ΕΡΤ στο YouTube.

