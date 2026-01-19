Eurovision 2026: Προβάδισμα για Akylas στα στοιχήματα – Ποιοι ακολουθούν στη μάχη της ελληνικής εκπροσώπησης

Η στοιχηματική αγορά αρχίζει να σχηματίζει την πρώτη καθαρή εικόνα για την ελληνική εκπροσώπηση στη Eurovision 2026, με ένα τραγούδι να προηγείται αισθητά και δύο ακόμη να διεκδικούν δυναμικά την ανατροπή.

19 Ιαν. 2026 12:51
Pelop News

Τα πρώτα δεδομένα από τις στοιχηματικές εταιρείες αποτυπώνουν τις ισορροπίες στη διαδικασία επιλογής του τραγουδιού που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον Eurovision Song Contest 2026. Αν και η διαδικασία βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη, οι αποδόσεις δείχνουν ήδη ποια συμμετοχή θεωρείται φαβορί.

Στην κορυφή των προβλέψεων βρίσκεται ο Akylas με το τραγούδι Ferto, συγκεντρώνοντας ποσοστό νίκης 40% και απόδοση 1.85. Η εικόνα αυτή καταγράφει σαφές προβάδισμα, υποδηλώνοντας ότι τη δεδομένη χρονική στιγμή θεωρείται το επικρατέστερο σενάριο για την ελληνική συμμετοχή.

Στη δεύτερη θέση ακολουθεί ο Good Job Nicky με το τραγούδι Dark Side of the Moon, με πιθανότητα νίκης 29% και απόδοση 2.55. Παρότι η απόσταση από την κορυφή είναι αισθητή, παραμένει ισχυρός διεκδικητής, ιδίως σε περίπτωση ανατροπών στους ημιτελικούς ή ενίσχυσης της απήχησης στο κοινό.

Τρίτη στις προβλέψεις εμφανίζεται η Marseaux με το τραγούδι Hanomai, συγκεντρώνοντας ποσοστό 15% και απόδοση 5. Αν και υπολείπεται των δύο πρώτων, διατηρεί παρουσία ικανή να προκαλέσει εξελίξεις, ειδικά σε μια διαδικασία όπου η λαϊκή ψήφος παίζει καθοριστικό ρόλο.

Σε μεγαλύτερη απόσταση βρίσκονται η Evangelia με το Parea (4% – απόδοση 20) και ο ZAF με το Asteio (1% – απόδοση 50), οι οποίοι καταγράφονται αυτή τη στιγμή ως αουτσάιντερ. Ωστόσο, σε έναν εθνικό τελικό με έντονη συμμετοχή του κοινού, οι ισορροπίες παραμένουν ρευστές και ενδέχεται να ανατραπούν από δυνατές ζωντανές εμφανίσεις ή ισχυρή παρουσία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Συνολικά, στη διαδικασία συμμετέχουν 28 τραγούδια. Τα 14 θα διαγωνιστούν στον Α’ Ημιτελικό, την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου, και τα υπόλοιπα 14 στον Β’ Ημιτελικό, την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου. Από κάθε ημιτελικό, επτά τραγούδια θα προκριθούν στον τελικό αποκλειστικά μέσω της ψήφου του κοινού.

Ο Μεγάλος Τελικός θα διεξαχθεί την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου. Το νικητήριο τραγούδι θα αναδειχθεί από τον συνδυασμό της ψήφου του κοινού και δύο κριτικών επιτροπών – μίας διεθνούς και μίας ελληνικής – εξασφαλίζοντας το εισιτήριο για τη Βιέννη, όπου θα πραγματοποιηθεί ο 70ός Διαγωνισμός Τραγουδιού της Eurovision.

