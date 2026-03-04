Eurovision 2026: Σε ποια θέση βρίσκεται στα στοιχήματα η Ελλάδα με τον Ακύλα – Ποιοι προηγούνται

Στο 9% η πιθανότητα νίκης για το «Ferto» – Πρώτη η Φινλανδία, ακολουθούν Δανία και Αυστραλία

04 Μαρ. 2026 15:40
Pelop News

Λίγους μήνες πριν από τη Eurovision Song Contest 2026, που θα διεξαχθεί τον Μάιο στη Βιέννη, τα στοιχήματα και τα διεθνή polls αρχίζουν να διαμορφώνουν το πρώτο σκηνικό γύρω από τα φαβορί του φετινού διαγωνισμού.

Η Ελλάδα θα εκπροσωπηθεί από τον Ακύλας με το τραγούδι Ferto και, σύμφωνα με τα έως τώρα δεδομένα, βρίσκεται εντός της πρώτης πεντάδας.

Πτώση στην τέταρτη θέση, αλλά σταθερά ψηλά

Όπως αποτυπώνεται στο poll του Eurovisionworld, η Ελλάδα υποχώρησε από την τρίτη στην τέταρτη θέση της κατάταξης. Το «Ferto» συγκεντρώνει ποσοστό 9% πιθανότητας νίκης, παραμένοντας ωστόσο ανάμεσα στα ισχυρά χαρτιά του διαγωνισμού.

Παρά τη μικρή πτώση, η ελληνική συμμετοχή εξακολουθεί να θεωρείται μία από τις πιο δυναμικές παρουσίες της φετινής διοργάνωσης, με τις αποδόσεις να αναμένεται να μεταβληθούν όσο πλησιάζει η ημερομηνία των ημιτελικών και του τελικού.

Οι πρώτοι πέντε των στοιχημάτων

Στην κορυφή των αποδόσεων βρίσκεται η Φινλανδία με το τραγούδι Liekehtin των Linda Lampenius και Pete Parkkonen, συγκεντρώνοντας ποσοστό 22%.

Δεύτερη καταγράφεται η Δανία με το «Før vi går hjem» της S. Torpegaard και ποσοστό 11%, ενώ στην τρίτη θέση βρίσκεται η Αυστραλία με την Delta Goodrem και το τραγούδι «Eclipse», συγκεντρώνοντας 10%.

Την πρώτη πεντάδα συμπληρώνει το Ισραήλ με τον Noam Betan και το «Michelle», με ποσοστό 6%.

Οι υπόλοιπες θέσεις της πρώτης δεκάδας

Στην έκτη θέση ακολουθεί η Σουηδία επίσης με 6%, ενώ έβδομη είναι η Γαλλία με 5%.

Στην όγδοη θέση καταγράφεται η Κύπρος με την Adigoni Buxton και το «Jalla», με ποσοστό 2%. Το ίδιο ποσοστό συγκεντρώνουν ακόμη το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ιταλία, η Ουκρανία και η Μάλτα.

Στις χαμηλότερες θέσεις της εικοσάδας βρίσκονται η Βουλγαρία, η Αρμενία, το Λουξεμβούργο, η Ελβετία, η Νορβηγία, η Κροατία, η Λετονία και η Γερμανία, όλες με ποσοστό 1%.

Ρευστό το τοπίο μέχρι τον Μάιο

Οι αποδόσεις των στοιχηματικών εταιρειών και τα fan polls παραδοσιακά μεταβάλλονται σημαντικά όσο πλησιάζει ο διαγωνισμός, ιδίως μετά τις πρόβες, τις σκηνικές παρουσιάσεις και την έναρξη των ημιτελικών.

Σε αυτή τη φάση, πάντως, η Ελλάδα εμφανίζεται σταθερά μέσα στην πρώτη πεντάδα των φαβορί, με τον Ακύλα και το «Ferto» να καταγράφονται ως μία από τις ισχυρές υποψηφιότητες για υψηλή θέση στον τελικό της Eurovision 2026.

