Eurovision 2026: Τι θα γίνει τελικά με τη συμμετοχή του Ισραήλ, τι υποστηρίζει ο καγκελάριος της Αυστρίας

Ο καγκελάριος της Αυστρίας, Χρίστιαν Στόκερ, τάχθηκε απερίφραστα υπέρ της συμμετοχής του Ισραήλ στον 70ό διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision, που θα φιλοξενηθεί στη Βιέννη το 2026, μετά τη νίκη της αυστριακής συμμετοχής JJ με το τραγούδι «Wasted Love». Σε συνέντευξή του στο γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων DPA, ο Στόκερ χαρακτήρισε «μοιραίο λάθος» κάθε ενδεχόμενο αποκλεισμού της ισραηλινής αποστολής, επικαλούμενος την ιστορική ευθύνη της Αυστρίας για τα εγκλήματα του Ολοκαυτώματος.

Ο Αυστριακός ηγέτης υπογράμμισε ότι «μόνο η ιστορία μας αρκεί για να μην υποστηρίξω ποτέ κάτι τέτοιο», αναφερόμενος στις ευαισθησίες της χώρας του απέναντι σε ζητήματα που θίγουν τη μνήμη του Ολοκαυτώματος. Παράλληλα, σημείωσε ότι η πρόσφατη εκεχειρία στη Λωρίδα της Γάζας έχει αλλάξει τα δεδομένα, ωστόσο παραδέχτηκε ότι η διαμάχη γύρω από τη συμμετοχή του Ισραήλ έχει ρίξει «σκιά» στις προετοιμασίες για το φετινό γεγονός.

Η στάση του Στόκερ εντάσσεται σε ευρύτερο πλαίσιο πολιτικής πίεσης από την κυβέρνηση της Αυστρίας προς τον δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα ORF και τις αρχές της Βιέννης, ώστε να μην αναλάβουν τη διοργάνωση εάν το Ισραήλ αποκλειστεί. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο ίδιος ο καγκελάριος και ο υφυπουργός Συνταγματικών Υποθέσεων Αλεξάντερ Πρελ ασκούν επιρροή για να αποτραπεί ένα τέτοιο σενάριο, προειδοποιώντας ακόμη και για πιθανή άρνηση φιλοξενίας, παρά το ενδεχόμενο πρόστιμο έως και 40 εκατομμυρίων ευρώ για τον ORF.

Η συζήτηση εντείνεται εν μέσω διεθνών αντιδράσεων: Χώρες όπως η Ισπανία, η Ιρλανδία, η Ολλανδία, η Ισλανδία και η Σλοβενία έχουν δηλώσει ότι θα αποσυρθούν από τον διαγωνισμό εάν το Ισραήλ συμμετάσχει, επικαλούμενες την κατάσταση στη Γάζα και τον πόλεμο με τη Χαμάς που ξέσπασε τον Οκτώβριο του 2023. Η Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ένωση (EBU), υπεύθυνη για τον διαγωνισμό, ανέβαλε προγραμματισμένη συνεδρίαση ψηφοφορίας τον Νοέμβριο και θα λάβει τελική απόφαση τον Δεκέμβριο, σε συνάντηση με τα μέλη της

